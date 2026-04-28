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マイケル・キャリックが移籍を打診した場合、クリスティアーノ・ロナウドはマンチェスター・ユナイテッドへの復帰を考えるか？ルイ・サハは、記録更新への意欲とベンチ入りの実態を示唆した。
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ロナウドはマンチェスター・ユナイテッドでタイトルを獲得し、初のバロンドールを受賞した
ロナウドは2003年にマンチェスター・ユナイテッドへ加入し、スーパースターへの道を歩み始めた。軽快な足さばきを持つウイングとしてイングランドにやってきたが、やがてサッカー史上最高の得点王へと成長した。
ユナイテッドではプレミアリーグとチャンピオンズリーグ制覇を達成し、初のバロンドールも受賞。ジョージ・ベスト、エリック・カントナ、デビッド・ベッカムが着用した背番号7を継承し、多くの輝かしい記憶を残した。
その後、レアル・マドリードで9年間450得点を記録し、ユヴェントスで3年間活躍した後、2021年に再び7番を身につけて復帰した。しかし、精神的な故郷への感動的な帰還は、すぐに夢から悪夢へと変わった。
41歳のポルトガルの「GOAT」は依然として活躍している。
エリック・テン・ハグ監督との不和がピアーズ・モーガンへの衝撃インタビューにつながり、ロナウドは2022年11月に契約を解除された。その後まもなく、サウジ・プロリーグのアル・ナセルと史上最高額で契約した。
中東でも得点を量産し、41歳の今も健在だ。一時はストライキで去就が話題になったが、今夏6度目のW杯出場を控え、欧州復帰も噂される。
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ロナウドはオールド・トラッフォードへの復帰を検討するだろうか？
チャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献し、マンチェスター・ユナイテッドの正式監督候補となったキャリックとロッカールームを共にしたロナウド。彼にとって、マンチェスターでの3度目のプレーは魅力的だろうか？
この質問をサハにぶつけたところ、元ユナイテッドのストライカーは、BetVictor Online Casino提供のGOAL独占インタビューでこう語った。 「検討する価値はあるが、実現は難しい。ユナイテッドとロナウド、両者の未来は魅力的でも、いま融合するのは自然ではない」
「ストライカーの隣には経験豊富な選手が必要だ。それは良いことだが、同時にクリスティアーノは今もプレーし、記録を塗り替えたいと思っている。彼はベンチに座り、出場できないことを受け入れることはないだろう。
その組み合わせはうまくいかない。彼の残したい記録を考えると、可能性は低い」
ロナウドは不滅の偉人となった
ロナウドはマンチェスター・ユナイテッドで通算145得点を挙げた。2022年W杯前の移籍騒動で評判を少し落としたが、多くのレッドデビルズファンは彼を伝説として語り続けるだろう。
アル・ナセルとの契約は2027年まであり、今夏に新天地を求める必要はない。サウジアラビアでの初タイトルも目前だ。欧州のピッチで彼を見ることはもうないかもしれないが、その名はスポーツ史に長く残るだろう。