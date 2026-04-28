ロナウドは2003年にマンチェスター・ユナイテッドへ加入し、スーパースターへの道を歩み始めた。軽快な足さばきを持つウイングとしてイングランドにやってきたが、やがてサッカー史上最高の得点王へと成長した。

ユナイテッドではプレミアリーグとチャンピオンズリーグ制覇を達成し、初のバロンドールも受賞。ジョージ・ベスト、エリック・カントナ、デビッド・ベッカムが着用した背番号7を継承し、多くの輝かしい記憶を残した。

その後、レアル・マドリードで9年間450得点を記録し、ユヴェントスで3年間活躍した後、2021年に再び7番を身につけて復帰した。しかし、精神的な故郷への感動的な帰還は、すぐに夢から悪夢へと変わった。