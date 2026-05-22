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マイケル・キャリックが就任！ マンチェスター・ユナイテッド、チャンピオンズリーグ復帰を決めた後、元MFの就任を発表
暫定首謀者は経営陣の信頼に応えた
元ミドルズブラ監督は1月13日、クラブが再編中の指揮を執った。キャリックは戦術転換で16試合中11勝を挙げ、3位を確定。ノッティンガム・フォレスト戦の勝利で欧州復帰が決まった。在任中、ユナイテッドはリーグ最多36ポイントを獲得した。
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キャリックがトップレベルのタイトル獲得への意欲を語る
暫定監督として5か月間成功を収めた後、正式に古巣の監督に就任した彼は、プレミアリーグで何度も優勝した経験を持つ者として、大きな誇りを語った。クラブ公式サイトでキャリックはこう述べた。「20年前にここに来て以来、私はマンチェスター・ユナイテッドの魔法を感じてきました。この特別なクラブを率いる責任は、私にとってこの上ない誇りです。
「この5か月間、選手たちは不屈の精神、団結力、決意を示した。今こそ、野心と目的を持って共に前進するときだ。マンチェスター・ユナイテッドと素晴らしいサポーターは、再び頂点を争うにふさわしい。」
所長がアイデンティティの変革を支持
クラブ首脳陣は、この伝説的ミッドフィールダーが短期間でキャリントンに団結と勝利の文化を取り戻したため、彼に正式監督就任を打診した。ジェイソン・ウィルコックスFDは、彼の戦術がクラブのアイデンティティと一致すると強調し、「マイケルは男子チームを率いる機会を十分に勝ち取った」と語った。
彼が就任して以来、ピッチ上で好結果が出ているだけでなく、クラブの価値観や歴史に調和するアプローチも示しています。チャンピオンズリーグへの復帰を果たしたマイケルの功績は大きく、選手たちとも強固な絆を築きました。キャリントンとロッカールームに根付いた勝利の文化をさらに発展させていきます。」
- AFP
夏の移籍市場が迫っている
夏の移籍市場を前に、キャリックの当面の課題は短期生存から精密なチーム設計へ移った。プレミアリーグ「シーズン最優秀監督」候補に選ばれた彼は、国内タイトルと欧州の多戦線を両立できる厳格なプレシーズンプログラムを策定する。運営面では、プレシーズン開始前に戦力強化につながるトップ選手を特定することが最優先だ。