クラブ首脳陣は、この伝説的ミッドフィールダーが短期間でキャリントンに団結と勝利の文化を取り戻したため、彼に正式監督就任を打診した。ジェイソン・ウィルコックスFDは、彼の戦術がクラブのアイデンティティと一致すると強調し、「マイケルは男子チームを率いる機会を十分に勝ち取った」と語った。

彼が就任して以来、ピッチ上で好結果が出ているだけでなく、クラブの価値観や歴史に調和するアプローチも示しています。チャンピオンズリーグへの復帰を果たしたマイケルの功績は大きく、選手たちとも強固な絆を築きました。キャリントンとロッカールームに根付いた勝利の文化をさらに発展させていきます。」