キャリックは、メイヌーとティーレマンスの間で深まりつつある連係に大きな喜びを示している。指揮官はサバーに快勝した一戦で、3試合連続でこの2人を中盤の底に据えた。

2人はピッチ中央を支配し、前半のうちに3-0という大きなリードを築くことに貢献した。この余裕のある展開により、キャリックは大幅な選手交代を行い、過密日程を前に主力を休ませることができた。

メイヌーとティーレマンスは、好まれる中盤のコンビとして急速に地位を固めつつある。高まり続ける連係と戦術的な規律が、チームのシーズン序盤の成功に向けた強固な土台を築いている。