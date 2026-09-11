AFP
翻訳者：
マイケル・キャリックがマンチェスター・ユナイテッドの「完璧な」方程式を発見、コビー・メイヌーとユーリ・ティーレマンスのコンビが開花へ
キャリック、新たな中盤デュオを称賛
キャリックは、メイヌーとティーレマンスの間で深まりつつある連係に大きな喜びを示している。指揮官はサバーに快勝した一戦で、3試合連続でこの2人を中盤の底に据えた。
2人はピッチ中央を支配し、前半のうちに3-0という大きなリードを築くことに貢献した。この余裕のある展開により、キャリックは大幅な選手交代を行い、過密日程を前に主力を休ませることができた。
メイヌーとティーレマンスは、好まれる中盤のコンビとして急速に地位を固めつつある。高まり続ける連係と戦術的な規律が、チームのシーズン序盤の成功に向けた強固な土台を築いている。
- Getty Images Sport
中盤の選択肢が増加へ
前半の圧倒的なパフォーマンスによって、キャリックは安全にスカッドを入れ替えることができ、メイソン・マウントに今季初出場の時間を与えた。ティーレマンスはハーフタイムで退き、アンドレイ・サントスは後半途中に最終的にメイヌーと交代した。キャリックは試合終了直後、このスカッドの総合力を素早く強調した。
「今夜の4人のMFは全員、正直に言って同じような形でやってくれたと思う」とキャリックは説明した。「もちろん、メイソンがハーフタイムから入り、アンドレイも入った。しばらく離脱していたメイソンをピッチに戻せたのは素晴らしかった。アンドレイも見事にうまく入ってくれた。
「コビーとユーリはより多くの時間をプレーしていて、その理解が見て取れる。ユーリはうまく順応したと思うし、今夜も本当に良かった。
「コビーはずっと本当に安定している。だから、あの位置には本当に良い選択肢がある。必要な時に頼れる彼ら全員の間にある理解を見るのは良いことだ」
シェシュコは異なる攻撃面での脅威をもたらす
中盤が土台を築くなか、FW陣は敵陣深くで引き続き容赦なく結果を出した。セスコは今季初先発で、2試合連続ゴールを記録した。
スロベニア人ストライカーは、前季終盤に負った脛の負傷によりプレシーズンを欠場していた。しかし、すでに前季にキャリックの下で継続的に示していた高い得点力を取り戻しつつある。
「彼は間違いなく異なる種類の脅威をもたらしてくれる。それこそが良さでもあると思うし、ベンが我々に何をもたらしてくれるかは分かっている」とキャリックは述べた。「フィジカルや体の強さ、最終ラインでプレーすること、背後へ走り込むスピードという点で、ベンのようなものを与えてくれる選手はそう多くない。
「彼は本当に脅威だ。コンディションを取り戻すために取り組み、このレベルに戻ってきたのは素晴らしいことだ。2ゴールに加えて良いパフォーマンス、しっかりしたプレー時間もこなしているので、ここまでの過程には本当に満足している」
- Getty Images
来るシーズンに向けて勢いを築いている
セスコが今後数週間で試合勘を高めていく中、コーチングスタッフは引き続き同選手の負荷を慎重に管理していく。マウントが短期離脱から復帰し、サントスもスムーズにチームに溶け込んでいることで、チームは印象的な選手層の厚さを誇っている。キャリックは現在、過密日程を乗り切るためにローテーションできる、信頼性の高いMFと攻撃陣の豊富な選択肢を手にしている。
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