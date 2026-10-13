ユナイテッドの指揮官は、アトレティコがチャンピオンズリーグで長年にわたり極めて危険な相手とされてきたことに言及し、大会で積み重ねてきた歴史と安定した戦いぶりを称えた。厳しいアウェー戦を前にひるむどころか、選手たちはこの一戦に奮い立っており、喜んで臨みたい大きな試練と捉えていると強調した。

「アトレティコにはこの大会での素晴らしい歴史があり、チャンピオンズリーグでは本当に危険なチームだ。それを長年にわたって示してきた。この大会での最初のアウェー戦をここで迎えることは、我々にとって大きな試練であり、非常に楽しみにしている挑戦だ」と付け加えた。