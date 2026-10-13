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マイケル・キャリックがマンチェスター・ユナイテッドに警鐘。アトレティコ戦はレアル・マドリーやバルセロナ戦に匹敵する難関
欧州におけるアトレティコ・マドリーの地位
キャリック監督は、マンチェスター・ユナイテッドがアトレティコ・マドリーに対し、スペインの強豪バルセロナやレアル・マドリーと同等の敬意を払っていると強調した。欧州での対戦を前に、長期にわたる指導体制の下でアトレティコが高い水準を維持してきたことを称賛。伝統的な「二強」のほうが獲得タイトル数は多いものの、スペインの首都で対戦する相手の実力を十分に認識している。
「アトレティコが成し遂げてきたことは並外れている。バルセロナやレアル・マドリーのほうが獲得タイトル数は多いので、比較するのは難しい。それでも、アトレティコと対戦するとき、我々は両クラブと違う扱いはしない。この大会のどのチームにも引けを取らない実力があり、欧州のどのチームにも劣らない脅威だと考えている。彼らは長年にわたってそれを証明してきた」とキャリック監督は語った。『マルカ』が伝えている。
- AFP
マドリードでの試練に挑む準備は万全
ユナイテッドの指揮官は、アトレティコがチャンピオンズリーグで長年にわたり極めて危険な相手とされてきたことに言及し、大会で積み重ねてきた歴史と安定した戦いぶりを称えた。厳しいアウェー戦を前にひるむどころか、選手たちはこの一戦に奮い立っており、喜んで臨みたい大きな試練と捉えていると強調した。
「アトレティコにはこの大会での素晴らしい歴史があり、チャンピオンズリーグでは本当に危険なチームだ。それを長年にわたって示してきた。この大会での最初のアウェー戦をここで迎えることは、我々にとって大きな試練であり、非常に楽しみにしている挑戦だ」と付け加えた。
ディエゴ・シメオネの功績への敬意
カリックは相手指揮官のシメオネをすぐさま称賛した。アルゼンチン人監督がアトレティコ・マドリーで10年にわたって指揮を執り、クラブに長く残るものを築いてきたと強調。元イングランド代表のカリックは、シメオネに深い敬意を抱いていると語り、長年にわたる継続性がクラブ全体に見られる粘り強い文化を形作ったと指摘した。
「ディエゴ・シメオネには大きな敬意を抱いている。彼はここで非常に長い間指揮を執り、とても強固なものを築いてきた。チーム作りには時間がかかることもある。私たちも今、同じように成長と発展の過程にある。彼がこれほど長い年月ここにいることは、チームにもクラブ全体にもはっきりと表れている。彼は非常に大きな足跡を残してきた」とカリックは語った。
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キャリック、マドリードでの敵対的な雰囲気に警戒呼びかけ
監督は、メトロポリターノでチームを待ち受ける厳しい試練を軽く見せようとはしなかった。同スタジアムは、欧州の大会が行われる夜には、相手にとって敵対的で息苦しいほどの雰囲気が生まれることで、大陸中に知られている。ホームサポーターがスタジアムを大歓声で包み込むだけに、スタンドからの心理的な重圧に耐えることは、ピッチ上で戦術を遂行することと同じくらい重要になる。
キャリックは「このスタジアムがどんな雰囲気を生み出すか、よく分かっている。チャンピオンズリーグの夜に外から見てきたし、それに備えなければならない」と語った。
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