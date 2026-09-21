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マイケル・キャリックがブーイング マンチェスター・ユナイテッド指揮官が、フラム戦で物議を醸したコビー・メイヌー起用を受けたファンの怒りに言及
クレイブン・コテージで精彩を欠くパフォーマンス
マンチェスター・ユナイテッドはフラム相手に終盤のゴールで1-1の引き分けに持ち込んだが、この日の午後はアウェーまで駆けつけたサポーターによる敵対的な反応が影を落とした。フラストレーションが頂点に達したのは残り10分の場面で、キャリックがコビー・メイヌーを下げ、メイソン・マウントを投入した時だった。
メイヌーは精彩を欠いたユナイテッドのパフォーマンスの中で、間違いなく際立った出来を見せていた選手だった。そのためアウェー席はこの交代に対して大きなブーイングを浴びせ、監督の戦術的な変更に対する不満を即座に示した。
試合自体はちぐはぐな内容で、両チームに数多くのチャンスがあったにもかかわらず、全体としては低調なテンポで進んだ。フラムは63分、リサンドロ・マルティネスの奇妙なオウンゴールにより、今季初勝利をほぼ手中に収めかけた。しかし89分、マテウス・クーニャがディフレクションしたシュートを決め、アウェーチームに勝ち点1をもたらした。
- Getty Images Sport
キャリックが物議を醸す変更について説明
大きなブーイングが起きたにもかかわらず、キャリックは観客の反応を気にしていなかった。ユナイテッドの指揮官は、この交代は純粋に戦術的な必要性によるものだったと主張し、メイヌー本人もその決定に問題はなかったと明かした。
「交代を行えば、常に何らかの反応はあるものだ」とキャリックは説明した。「正直に言って、コビーは良いプレーをしていたと思う。だから、あの試合展開の中で何かを起こそうとしていただけで、コビーもそれは理解している。彼は大丈夫だし、試合後に話もした」
また指揮官は、緊迫した終盤にサポーターが感情を表す権利も擁護した。「試合を追う展開では、誰もが少し感情的になる時があるのは理解している。サポーターもそうだし、それでいい」と付け加えた。「彼らは、私たちが正しいことをしてくれるよう強く望んでいる。だが、私はそこにネガティブなものを受け取ることもないし、不快に思うこともない」
今季は低調なスタートに終わった
ウェスト・ロンドンでの引き分けにより、マンチェスター・ユナイテッドの厳しい開幕序盤戦はさらに深刻さを増した。ユナイテッドはリーグ最初の5試合でわずか勝ち点5しか積み上げられておらず、ハル・シティ、イプスウィッチ・タウン、エヴァートン、マンチェスター・シティ、フラムとの試合で苦戦が続いている。
それでも、キャリック監督は慌てるつもりはない。先制を許した後のチームの前向きな反応を称賛し、長期的な見通しに揺るぎない自信を示した。
「今季は良いシーズンになると確信している」と指揮官は語った。「今の時期は、外から見ると実際以上に大きな問題のように感じられている。自分たちはまた試合に勝てるようになるし、大丈夫だ」
- Getty Images Sport
中断後の重大なテスト
長い代表ウィークを経て、マンチェスター・ユナイテッドは何としても国内での戦いを立て直したいところだ。次戦は10月10日、現在リーグ最下位に沈むトッテナムとの一戦に臨む。
この一戦は、キャリック率いるチームにとって流れを変える重要なチャンスとなる。苦しむトッテナム相手に説得力のある勝利を収めることは、高まるプレッシャーを和らげ、シーズン残りに向けて必要な勢いを築くうえで不可欠だ。
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