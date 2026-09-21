マンチェスター・ユナイテッドはフラム相手に終盤のゴールで1-1の引き分けに持ち込んだが、この日の午後はアウェーまで駆けつけたサポーターによる敵対的な反応が影を落とした。フラストレーションが頂点に達したのは残り10分の場面で、キャリックがコビー・メイヌーを下げ、メイソン・マウントを投入した時だった。

メイヌーは精彩を欠いたユナイテッドのパフォーマンスの中で、間違いなく際立った出来を見せていた選手だった。そのためアウェー席はこの交代に対して大きなブーイングを浴びせ、監督の戦術的な変更に対する不満を即座に示した。

試合自体はちぐはぐな内容で、両チームに数多くのチャンスがあったにもかかわらず、全体としては低調なテンポで進んだ。フラムは63分、リサンドロ・マルティネスの奇妙なオウンゴールにより、今季初勝利をほぼ手中に収めかけた。しかし89分、マテウス・クーニャがディフレクションしたシュートを決め、アウェーチームに勝ち点1をもたらした。



