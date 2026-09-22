ブレントフォードのDFマイケル・カヨデが、ベルギー代表、トルコ代表との今後のUEFAネーションズリーグに向けて、イタリア代表への初のフル代表招集を祝った。22歳のサイドバックは、ブレントフォードがチェルシーに勝利した直後、ロベルト・マンチーニ監督の下で自身の招集を知った。
ナイジェリア人の両親のもとボルゴマネーロで生まれたカヨデは、フィオレンティーナからの移籍後、プレミアリーグで先発の常連へと成長した。
早ければ金曜日にスタディオ・オリンピコでフル代表デビューを果たす可能性がある。
ブレントフォードのDFマイケル・カヨデが、ベルギー代表、トルコ代表との今後のUEFAネーションズリーグに向けて、イタリア代表への初のフル代表招集を祝った。22歳のサイドバックは、ブレントフォードがチェルシーに勝利した直後、ロベルト・マンチーニ監督の下で自身の招集を知った。
ナイジェリア人の両親のもとボルゴマネーロで生まれたカヨデは、フィオレンティーナからの移籍後、プレミアリーグで先発の常連へと成長した。
早ければ金曜日にスタディオ・オリンピコでフル代表デビューを果たす可能性がある。
コヴェルチャーノで夏の移籍を巡る憶測について語ったカヨデは、イタリア王者インテルからセリエA復帰の可能性について打診があったことを認めた。ただ、同DFは、重要な出場機会を確保するうえでブレントフォードに残留することが理想的な環境だと強調した。
カヨデは若手選手に対し、注目度の高い移籍よりもピッチに立つ時間を優先すべきだと訴え、プレミアリーグの強度が自身の急速な成長につながったとした。
「インテル？ そうした関心があると知るのはうれしいが、自分の考えはもともと残留だった」とカヨデは認めた。「自分が成長するにはここが正しい場所だ。ブレントフォードとの契約更新は、常に自分の考えだった」
ここ数カ月、ナイジェリアサッカー連盟から継続的な招集の働きかけを受けていたにもかかわらず、カヨデは自身の代表としての将来について一度も迷わなかったと明かした。各年代のイタリア代表でプレーしてきた同選手にとって、イタリアのトップチームの青いユニフォームを着ることが究極の目標であり続けていた。
また、マンチーニによる新たな多民族的な代表チームのサイクルの一員であることに、大きな誇りを感じていると語った。
「ナイジェリアから声がかかったのは事実だ」とカヨデは説明した。「だが、私はイタリアのユース代表で育ってきたし、この代表チームの一員であることをずっと名誉だと考えてきた。誰にとっても、イタリアのためにプレーすることは名誉なことだ」
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イタリアが過去の主要大会への出場権獲得に失敗した後、新時代をスタートさせる中で、カヨデは大きな役割を担う見通しだ。マンチーニ監督は、今後のベルギー戦とトルコ戦で、カヨデとジョバンニ・ディ・ロレンツォを併用することを検討している。
この若手のロングスローの能力は、イタリア代表に独自の戦術的武器をもたらす。
カヨデは、イタリア代表の長期的な構想の中で自身の地位を固めることに集中している。