ブレントフォードのDFマイケル・カヨデが、ベルギー代表、トルコ代表との今後のUEFAネーションズリーグに向けて、イタリア代表への初のフル代表招集を祝った。22歳のサイドバックは、ブレントフォードがチェルシーに勝利した直後、ロベルト・マンチーニ監督の下で自身の招集を知った。

ナイジェリア人の両親のもとボルゴマネーロで生まれたカヨデは、フィオレンティーナからの移籍後、プレミアリーグで先発の常連へと成長した。

早ければ金曜日にスタディオ・オリンピコでフル代表デビューを果たす可能性がある。



