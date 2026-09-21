オーウェンは、このFWに何が影響しているのかと疑問を呈し、驚異的な資質を備えている一方で安定感を欠いていると指摘した。「まるで世界中の重圧を背負っているように見えるし、どうしてなんだ？ なぜなんだ？ と思ってしまう。彼は誰もが夢見るような人生を送っている。間違いなく、水面下で何かが起きていて、それが今の彼をサッカーを楽しめていないように見せているのだろう」とオーウェンは続けた。

また、自身のスペインでの時期についても振り返り、こう付け加えた。「最後のチャンスの酒場はバルセロナだった。バルセロナのようなチームに行けた彼の幸運には信じられなかった。向こうではそれなりにうまくやったが、クラブが彼を引き留めるほどではなかった。そして最終的に、彼の代役としてアントニー・ゴードンを獲得するために莫大な資金を投じることになった。だから、すべてが完璧だったわけではない。人々がどんなふうに取り繕おうとも、すべてが順風満帆だったわけではなかった」