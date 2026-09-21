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マイケル・オーウェン、フラム戦ドロー後に浮かない表情のマーカス・ラッシュフォードをマンチェスター・ユナイテッドの弱点と指摘
オールド・トラフォード復帰戦での苦戦
日曜日のフラム戦が1-1の引き分けに終わった後、元FWマイケル・オーウェンは『Premier League Productions』で、マーカス・ラッシュフォードについて深刻な懸念を示した。アストン・ヴィラとバルセロナへの期限付き移籍から復帰したラッシュフォードは、マンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグ直近5試合のうち4試合で先発しているが、出場時間400分超でいまだゴールもアシストも記録していない。
オーウェンは、このFWの振る舞いへの失望を強調した。「左では、マーカス・ラッシュフォードはおそらくあのアタッカー陣の中で最も静かだった」とオーウェンは述べた。「今日もまたボディーランゲージが静かで、ただ浮かない表情をしていた。彼は自分のフットボールを楽しんでいるようにはまったく見えず、それはマーカスに関してずっと続いているフラストレーションだ」
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ラシュフォードのメンタリティーに疑問符
オーウェンは、このFWに何が影響しているのかと疑問を呈し、驚異的な資質を備えている一方で安定感を欠いていると指摘した。「まるで世界中の重圧を背負っているように見えるし、どうしてなんだ？ なぜなんだ？ と思ってしまう。彼は誰もが夢見るような人生を送っている。間違いなく、水面下で何かが起きていて、それが今の彼をサッカーを楽しめていないように見せているのだろう」とオーウェンは続けた。
また、自身のスペインでの時期についても振り返り、こう付け加えた。「最後のチャンスの酒場はバルセロナだった。バルセロナのようなチームに行けた彼の幸運には信じられなかった。向こうではそれなりにうまくやったが、クラブが彼を引き留めるほどではなかった。そして最終的に、彼の代役としてアントニー・ゴードンを獲得するために莫大な資金を投じることになった。だから、すべてが完璧だったわけではない。人々がどんなふうに取り繕おうとも、すべてが順風満帆だったわけではなかった」
攻撃陣の弱点
先発争いが激しくなる中、オーウェンは、マンチェスター・ユナイテッドの前線で現在最も立場が危ういのはラッシュフォードだと考えている。オーウェンは次のように説明した。「そして彼はマンチェスター・ユナイテッドに戻ってくる。やれてはいるが、あくまでまずまずといったところだ。彼はおそらく、その前線3人の中でももう少し良いプレーを見せる必要がある。なぜなら、攻撃陣の中で彼のポジションが危うくなり得るからだ。もちろん、負傷の状況次第ではあるが、ベンジャミン・セスコが戻ってきて先発することを求める声は少なくない。そうなれば、クーニャが左に回り、現時点ではラッシュフォードがその攻撃陣のウィークリンクになるだろう」
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ラッシュフォードの次は何か。
ラッシュフォードはクレイブン・コテージでの試合で後半にピッチを退くことを余儀なくされた股関節の問題を負っており、今後は回復に専念しなければならない。この負傷により、今後3週間で行われるイングランドのスペイン、チェコ、クロアチア戦というUEFAネーションズリーグの今後の試合を欠場することになる。マンチェスター・ユナイテッドは、彼が完全なコンディションに戻った際に、最終的にその調子を再び引き上げる方法を見つけなければならない。
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