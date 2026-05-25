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David Beckham Steven Gerrard Harry Kane Declan Rice EnglandGetty/GOAL
Chris Burton

翻訳者：

マイケル・オーウェンは、2026年のイングランド代表をさらに強化できる「黄金世代」の選手2名を挙げ、ハリー・ケインとデクラン・ライスのどちらがウェイン・ルーニーとスティーブン・ジェラードの座を奪えるか論じている。

イングランド
ワールドカップ
ハリー・ケイン
デクラン・ライス
D. Beckham
スティーブン・ジェラード
R. Ferdinand
M. Owen

マイケル・オーウェンはGOALの独占インタビューで、イングランドの「黄金世代」から2人を選べば2026年代表の戦力向上とワールドカップ制覇を支えると語った。元リヴァプール、レアル・マドリードのストライカーである彼は、ハリー・ケインとデクラン・ライスがウェイン・ルーニーやスティーヴン・ジェラードを伝説のチームから追い出せるかについても論じた。

  • ベッカム、オーウェン、ジェラード、フェルディナンドは代表での栄冠を逃した

    21世紀初頭、18歳で国際舞台にデビューしたオーウェンを擁するイングランド代表は、世界屈指の陣容を誇った。

    マンチェスター・ユナイテッドのアイコン、デビッド・ベッカムを主将に、ジェラード、ルーニー、リオ・ファーディナンド、アシュリー・コール、ジョン・テリー、フランク・ランパード、ゲイリー・ネヴィル、ポール・スコールズらがスリーライオンズを率い、久方ぶりのタイトル獲得が期待された。

    しかし、スヴェン・ゴラン・エリクソン監督はその潜在能力を成果に結びつけられず、ワールドカップや欧州選手権で痛恨の敗北。タイトルから遠ざかってはや60年がたとうとしている。

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  • Steven Gerrard Wayne Rooney Rio Ferdinand EnglandGetty

    2026年のイングランド代表を強化できる「黄金世代」のスター選手は誰か？

    北米でその連勝記録に挑む日が迫る。世代を超えた夢の共演が実現するなら、「黄金時代」の選手で最もインパクトを与えるのは誰だろうか？

    この質問を投げかけられたオウェン（オンラインカジノ比較サイトCasino.org」英国アンバサダー）は、GOALにこう語った。「いい質問だ。心配なのは守備の弱さだ。攻撃は問題ない。スティーブン・ジェラードのような選手ならどこかにポジションを見つけるだろう。

    「候補はリオ・ファーディナンドとスティーブン・ジェラードだ。ウェイン・ルーニーも偉大だが、そのポジションはすでに充実している。チームを強化するならリオとジェラードを選ぶ」

  • ケインとライスは、過去のスター揃いのイングランド代表に選ばれただろうか？

    もし2002～2006年に戻ったとして、現在のイングランド代表でスタメンに入れる選手はいるか？オーウェンは「断言は難しい。サッカーはここ数年で大きく変わった」と語った。

    誰を選ぶか？ ハリー・ケインは必須だ。あとは好み次第かな。 ウェイン・ルーニーか、ハリー・ケインか。私はケインを選ぶ。デクラン・ライスを入れるにはポジションを考えねばならず、それなら中盤を3枚にする手もある。ライス、スコールズ、ジェラード、ランパードから3人を選ぶ形だ。

    左サイドにはジョー・コールが最も定着していたが、ポール・スコールズ、ニック・バーンビー、スチュワート・ダウニングなども試した。

    センターバックで当時を上回る選手はいない。GKジョーダン・ピックフォードなら可能性があるが、レギュラーは定まっていなかった。アシュリー・コール、リオ・ファーディナンド、ジョン・テリー、ソル・キャンベルより優れた選手もいない。

    スティーブン・ジェラードやフランク・ランパード、ポール・スコールズ、ウェイン・ルーニー、デビッド・ベッカムより優れた選手はいるか？おそらくいない。3、4人はいると言う人もいるかもしれないが、断言は難しい。」

  • tuchel(C)Getty Images

    イングランド代表メンバー：トゥヘル監督の2026年W杯選出に驚きの声

    トーマス・トゥヘル監督が2026年W杯の代表メンバーを発表し、フィル・フォーデン、コール・パーマー、ハリー・マグワイア、モーガン・ギブス＝ホワイト、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、アダム・ウォートンらが落選した。

    イングランドはかつてほど人材が豊富ではないものの、「黄金世代」超えのポテンシャルを秘める。前監督サウスゲートはW杯準決勝とユーロ決勝へ導き、その後ドイツ人指揮官へバトンタッチ。新監督は国内リーグとCLでタイトルを獲得した実績を持つ。

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