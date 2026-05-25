もし2002～2006年に戻ったとして、現在のイングランド代表でスタメンに入れる選手はいるか？オーウェンは「断言は難しい。サッカーはここ数年で大きく変わった」と語った。

誰を選ぶか？ ハリー・ケインは必須だ。あとは好み次第かな。 ウェイン・ルーニーか、ハリー・ケインか。私はケインを選ぶ。デクラン・ライスを入れるにはポジションを考えねばならず、それなら中盤を3枚にする手もある。ライス、スコールズ、ジェラード、ランパードから3人を選ぶ形だ。

左サイドにはジョー・コールが最も定着していたが、ポール・スコールズ、ニック・バーンビー、スチュワート・ダウニングなども試した。

センターバックで当時を上回る選手はいない。GKジョーダン・ピックフォードなら可能性があるが、レギュラーは定まっていなかった。アシュリー・コール、リオ・ファーディナンド、ジョン・テリー、ソル・キャンベルより優れた選手もいない。

スティーブン・ジェラードやフランク・ランパード、ポール・スコールズ、ウェイン・ルーニー、デビッド・ベッカムより優れた選手はいるか？おそらくいない。3、4人はいると言う人もいるかもしれないが、断言は難しい。」