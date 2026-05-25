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マイケル・オーウェンは、2026年のイングランド代表をさらに強化できる「黄金世代」の選手2名を挙げ、ハリー・ケインとデクラン・ライスのどちらがウェイン・ルーニーとスティーブン・ジェラードの座を奪えるか論じている。
ベッカム、オーウェン、ジェラード、フェルディナンドは代表での栄冠を逃した
21世紀初頭、18歳で国際舞台にデビューしたオーウェンを擁するイングランド代表は、世界屈指の陣容を誇った。
マンチェスター・ユナイテッドのアイコン、デビッド・ベッカムを主将に、ジェラード、ルーニー、リオ・ファーディナンド、アシュリー・コール、ジョン・テリー、フランク・ランパード、ゲイリー・ネヴィル、ポール・スコールズらがスリーライオンズを率い、久方ぶりのタイトル獲得が期待された。
しかし、スヴェン・ゴラン・エリクソン監督はその潜在能力を成果に結びつけられず、ワールドカップや欧州選手権で痛恨の敗北。タイトルから遠ざかってはや60年がたとうとしている。
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2026年のイングランド代表を強化できる「黄金世代」のスター選手は誰か？
北米でその連勝記録に挑む日が迫る。世代を超えた夢の共演が実現するなら、「黄金時代」の選手で最もインパクトを与えるのは誰だろうか？
この質問を投げかけられたオウェン（オンラインカジノ比較サイト「Casino.org」英国アンバサダー）は、GOALにこう語った。「いい質問だ。心配なのは守備の弱さだ。攻撃は問題ない。スティーブン・ジェラードのような選手ならどこかにポジションを見つけるだろう。
「候補はリオ・ファーディナンドとスティーブン・ジェラードだ。ウェイン・ルーニーも偉大だが、そのポジションはすでに充実している。チームを強化するならリオとジェラードを選ぶ」
ケインとライスは、過去のスター揃いのイングランド代表に選ばれただろうか？
もし2002～2006年に戻ったとして、現在のイングランド代表でスタメンに入れる選手はいるか？オーウェンは「断言は難しい。サッカーはここ数年で大きく変わった」と語った。
誰を選ぶか？ ハリー・ケインは必須だ。あとは好み次第かな。 ウェイン・ルーニーか、ハリー・ケインか。私はケインを選ぶ。デクラン・ライスを入れるにはポジションを考えねばならず、それなら中盤を3枚にする手もある。ライス、スコールズ、ジェラード、ランパードから3人を選ぶ形だ。
左サイドにはジョー・コールが最も定着していたが、ポール・スコールズ、ニック・バーンビー、スチュワート・ダウニングなども試した。
センターバックで当時を上回る選手はいない。GKジョーダン・ピックフォードなら可能性があるが、レギュラーは定まっていなかった。アシュリー・コール、リオ・ファーディナンド、ジョン・テリー、ソル・キャンベルより優れた選手もいない。
スティーブン・ジェラードやフランク・ランパード、ポール・スコールズ、ウェイン・ルーニー、デビッド・ベッカムより優れた選手はいるか？おそらくいない。3、4人はいると言う人もいるかもしれないが、断言は難しい。」
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イングランド代表メンバー：トゥヘル監督の2026年W杯選出に驚きの声
トーマス・トゥヘル監督が2026年W杯の代表メンバーを発表し、フィル・フォーデン、コール・パーマー、ハリー・マグワイア、モーガン・ギブス＝ホワイト、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、アダム・ウォートンらが落選した。
イングランドはかつてほど人材が豊富ではないものの、「黄金世代」超えのポテンシャルを秘める。前監督サウスゲートはW杯準決勝とユーロ決勝へ導き、その後ドイツ人指揮官へバトンタッチ。新監督は国内リーグとCLでタイトルを獲得した実績を持つ。