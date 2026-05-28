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マイケル・オーウェンは、アーセナルがヴィクトル・ギョケレスに「不満」を抱いていると主張し、2026-27シーズンに向けた戦術変更を予測している。
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オーウェンはギョケレスの長期的な将来に疑問を投げかけている。
ヨケレスは昨夏、スポルティングCPから6400万ポンドの移籍金でアーセナルへ加入。54試合で21得点を挙げ、イングランドサッカーへの適応は成功した。しかし、20年ぶりリーグ優勝に貢献しても、技術の限界や大一番での決定力不足を指摘される。
元リヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドのストライカー、オーウェンは「アーセナルは今のスタイルで優勝したが、永遠に続くわけではない」とプレミアリーグ・プロダクションズに語った。 彼らは別のセンターフォワードを探しており、正直、ギョケレスには満足していない。いくつかのポジションに不満があるのだ。」
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世界トップクラスの後継者探し
アーセナルのストライカーには今も高い水準が求められ、伝説的な選手たちの影がチームに重くのしかかる。オーウェンは、もしティエリ・アンリ級の一流選手が市場に出れば、アルテタ監督とスカウト陣はジョケレスをベンチに追いやっても獲得に動くはずだと語る。
クラブの黄金時代を引き合いに出し、オーウェンはこう続けた。「もしティエリ・アンリ級の選手が市場に出れば、アーセナルは必ず獲得に動く。チーム内の力関係も変わるだろう。 今のチームがベストではないのは確かだ。だが、このまま続くわけではない。彼らは進化し、もっと良くなる可能性がある」
戦術の進化と管理上のリスク
アルテタはマンチェスター・シティに7ポイント差をつけて優勝した、極めて効率的なチームを作り上げた。次の段階では、その支配力を保ちつつ、試合のエンターテインメント性を高めることが求められる。オーウェンは、進化は必要だが、頂点へ導いた繊細なバランスを崩さないよう注意しなければならないと警告する。
オーウェンは「リヴァプールのように、より強くなろうとして夏に4億ポンドも使い、既得のものを台無しにしてはならない。それがリスクであり、経営であり、次の段階だ」と語る。
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アーセナルの独走が予想される
ギョケレスの懸念はあるが、オーウェンは来季もアーセナルが成功を再現できると楽観視している。伝統的ライバルの不安定さを踏まえ、アーセナルが現在の安定感を保てば長期的に首位を争えると語る。
オーウェンはこう説明する。「昨季はリヴァプールを意識していたが、今はアーセナルだ。彼らは今季の成績を再現できる。とても強力で堅実なチームだからだ。再び同じ勝ち点を積み上げる姿が目に浮かぶ。一方、リヴァプールとチェルシーは混乱しており、プレーもひどい。 マンチェスター・ユナイテッドは上昇中だが、負傷者が多く、主力が数名去り、欧州カップ戦も控える。時期尚早だ。多くの強豪が苦戦しており、アーセナルが安定感を保てばチャンスは大きい。その理由はない。近い将来、優勝は彼らのものになるかもしれない。」