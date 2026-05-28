アーセナルのストライカーには今も高い水準が求められ、伝説的な選手たちの影がチームに重くのしかかる。オーウェンは、もしティエリ・アンリ級の一流選手が市場に出れば、アルテタ監督とスカウト陣はジョケレスをベンチに追いやっても獲得に動くはずだと語る。

クラブの黄金時代を引き合いに出し、オーウェンはこう続けた。「もしティエリ・アンリ級の選手が市場に出れば、アーセナルは必ず獲得に動く。チーム内の力関係も変わるだろう。 今のチームがベストではないのは確かだ。だが、このまま続くわけではない。彼らは進化し、もっと良くなる可能性がある」