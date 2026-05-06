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マイケル・オーウェンは元マンチェスター・ユナイテッド監督の入院に「衝撃」を受けたと明かした。アレックス・ファーガソン卿の容体については最新情報が伝えられている。
オールド・トラッフォードから予防的に病院へ搬送
マンチェスター・ユナイテッド対宿敵戦を観戦中に体調を崩したファーガソン監督は、キックオフ1時間以上前に病院へ移動し、予防措置として治療を受けた。
この突発事態にファンは不安を抱いたが、talkSPORTによると、ファーガソン氏はすでに帰宅し、安静が続いている。状況は当初の懸念ほど深刻ではないという。
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オーウェン、ファーガソンとの「鋭い」会話を明かす
元マンチェスター・ユナイテッドのストライカー、オーウェンは、ファーガソン氏が病院に搬送されるわずか1日前に長時間電話で話したことを明かした。talkSPORTでオーウェンは、土曜の朝に近況を語り合った際、84歳のファーガソン氏は非常に元気で健康に見えたと語った。
「その朝、40分間も電話で話しました。サッカーや馬の話をしたんです。彼はマナー・ハウス・ステーブルズに馬を飼っているので、土曜の朝によく電話があり、馬の状態を確認し合うんです」
オールド・トラッフォードでファーガソン監督の下、3シーズンを過ごしたオーウェンは、元上司に異変はなかったと語った。「いつも通り元気で、頭も冴えていた」と付け加えた。 「スコットランドのサッカーや近況も話題にしました。だから、翌日に彼が倒れたと聞いて大きな衝撃を受けました。深刻な状況でないことを願っています」と語った。
競馬への共通の情熱
オーウェンとファーガソンは2012年に仕事上の関係が終わっても、競馬を通じて強い絆を保っている。オーウェンは「チェスターのレースについて、元監督からそろそろ電話があるだろう」と冗談交じりに語る。
「それ以来彼とは話していないが、今にも電話がありそうだ。チェスターで今日4、5頭が出走すると知れば、『どうなっているんだ？どの馬に注目すべきだ？』と聞いてくるはずだから」とオーウェンは語った。
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オールド・トラッフォードの象徴
ファーガソン氏はクラブの公式アンバサダーではなくなったが、ホームゲームにはいつも来場する。26年以上にわたり率いたチームを役員席から応援する姿がよく見られる。2018年の脳出血手術以来、彼の健康は注目されてきたが、今回はそれとは無関係とみられる。
プレミアリーグ13度制した名将を、クラブやファン、元選手たちは今も敬愛する。日常に戻りつつある彼の精神の鋭さをオーウェンが伝え、多くの人々が勇気づけられた。