マイケル・オーウェンは元マンチェスター・ユナイテッド監督の入院に「衝撃」を受けたと明かした。アレックス・ファーガソン卿の容体については最新情報が伝えられている。

元マンチェスター・ユナイテッドのストライカー、オーウェンは、ファーガソン氏が病院に搬送されるわずか1日前に長時間電話で話したことを明かした。talkSPORTでオーウェンは、土曜の朝に近況を語り合った際、84歳のファーガソン氏は非常に元気で健康に見えたと語った。

「その朝、40分間も電話で話しました。サッカーや馬の話をしたんです。彼はマナー・ハウス・ステーブルズに馬を飼っているので、土曜の朝によく電話があり、馬の状態を確認し合うんです」

オールド・トラッフォードでファーガソン監督の下、3シーズンを過ごしたオーウェンは、元上司に異変はなかったと語った。「いつも通り元気で、頭も冴えていた」と付け加えた。 「スコットランドのサッカーや近況も話題にしました。だから、翌日に彼が倒れたと聞いて大きな衝撃を受けました。深刻な状況でないことを願っています」と語った。



