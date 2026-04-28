マイケル・オーウェンはマンチェスター・ユナイテッドに、来季はラスムス・ホイユンドに「十分な出場機会」を与えるよう求めている。

マンチェスター・ユナイテッドがブレントフォードに2-1で勝利した試合後、元ストライカーのオーウェンは、来季ホイールンドが復帰することを望むと語った。ホイールンドは現在ナポリにレンタル中。マンチェスターでの2年目はプレミアリーグで4得点しか挙げられずチームを離れた。オーウェンは、その原因は選手ではなくチームの結束力不足だと主張した。

「前線で誰がプレーしても関係ない。チームが機能していないと選手を評価するのは難しい」とオーウェンはプレミアリーグ・プロダクションズに語った。 「ストライカーは連鎖の末端だ。連鎖が断たれれば得点は難しい。ホジュルンドが今何ができるか見てみたい。彼は当時、連携がなく機能不全だったユナイテッドでプレーしていた。彼が本当に劣っていると言い切れるか？今はイタリアで好パフォーマンスを見せている」