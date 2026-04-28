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マイケル・オーウェンはマンチェスター・ユナイテッドに、来季はラスムス・ホイユンドに「十分な出場機会」を与えるよう求めている。
オーウェンが「機能不全」のユナイテッド体制を痛烈に批判
マンチェスター・ユナイテッドがブレントフォードに2-1で勝利した試合後、元ストライカーのオーウェンは、来季ホイールンドが復帰することを望むと語った。ホイールンドは現在ナポリにレンタル中。マンチェスターでの2年目はプレミアリーグで4得点しか挙げられずチームを離れた。オーウェンは、その原因は選手ではなくチームの結束力不足だと主張した。
「前線で誰がプレーしても関係ない。チームが機能していないと選手を評価するのは難しい」とオーウェンはプレミアリーグ・プロダクションズに語った。 「ストライカーは連鎖の末端だ。連鎖が断たれれば得点は難しい。ホジュルンドが今何ができるか見てみたい。彼は当時、連携がなく機能不全だったユナイテッドでプレーしていた。彼が本当に劣っていると言い切れるか？今はイタリアで好パフォーマンスを見せている」
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キャリックの影響
ホイールンドの退団後、オールド・トラッフォードは様変わりした。キャリックの下、チームは安定し、流動的なサッカーを確立している。オーウェンは、夏加入のベンジャミン・セスコを例に挙げた。セスコはブレントフォード戦で決勝点を含む12試合6得点をマーク。機能するチームがストライカーの運勢を変える好例だ。オーウェンは、ホイールンドも今の戦術で恩恵を受けると確信している。
「セスコは当初評価が難しい選手だったが、チーム全体が機能し始めたことで、彼のタイプも変わってきた」とオーウェンは続けた。「長年にわたり、どれほどの才能が無駄にされてきたのかと思う。補強が失敗だったと言う声もあるが、適切なサポートがなければ正当な評価を受ける機会さえなかった選手もいるだろう」
ギグスもホイールンドの復帰を要望
オーウェンだけでなく、デンマーク代表に再起の機会を与えるべきだとする元選手は他にもいる。クラブレジェンドのライアン・ギグスも、ホイールンドが加入1年目に唯一の主力CFだったことを「不運だった」と指摘した。 ギグスは、ホイールンドとセスコがスタメンの座を争えば、ユナイテッドが久々に健全な競争を得られると指摘した。イタリアではコンテ監督の下、リーグ29試合で10得点を挙げたホイールンドの活躍が注目されている。
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ナポリの移籍の難関
呼び戻しを求める声は高いが、ユナイテッドは契約の壁に直面している。ナポリとのレンタル契約には、チャンピオンズリーグ出場権を獲得した場合、約3800万ポンドの買い取り義務条項がある。ナポリスポーツディレクターのジョヴァンニ・マンナ氏は、完全移籍への意向に「疑いの余地はない」と明言している。
ホジュルンドはナポリの長期プロジェクトの要であり、ユナイテッドは現状では手出しできない。だが必須条件が満たされなければ、オーウェンとギグスは7200万ポンドで獲得したこの選手を「ドリーム・シアター」に呼び戻し、再出発させる望みを捨てていない。