24歳の同選手は自身のインスタグラムアカウントを通じて、終盤にワールドカップの夢がついえた後の複雑な思いを次のように綴った。「トロフィーを持ち帰れなかったことは非常に大きな失望だ。大会の始まりの時点で、今大会の終わりがこのようなものになるとは想像していなかった。

「ワールドカップでフランス代表のユニフォームを着ることは、私にとって常に夢の実現だったし、これからもずっとそうだ。トロフィーを獲得することはできなかったが、ワールドカップの歴史における最多アシスト記録を打ち立てたことを誇りに思う。

「何よりも、チームメートやスタッフ、コーチ陣、そしてフランス代表のすべてのファンとともに、ワールドカップを勝ち取ったと言うためにここにいたかった」



