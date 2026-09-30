AFP
翻訳者：
マイケル・オリーゼの心変わりか！？ フランス代表スターが、レアル・マドリーの関心が伝えられる中、バイエルン・ミュンヘンとの新契約にサインするための驚愕の条件を要求
驚くべき要求が提示されている
バイエルンは24歳の同選手と新たな条件で契約を締結することを強く望んでおり、2029年までとなっている現行契約を2032年まで延長したい考えだ。バイエルンは報道によれば、大幅な昇給を提示しており、現在の年俸1200万ポンド（約24億円）を、ハリー・ケインやジャマル・ムシアラと同じ年俸2100万ポンド（約42億円）級に引き上げる内容だという。
しかし、この高額オファーにもかかわらず、フランス人FWの陣営は態度を保留している。『Bild』によれば、オリーズが新契約にサインするのは、約1億7000万ポンドの契約解除条項が盛り込まれた場合に限られるという。自身の将来に関して主導権を握れるようにするためだ。
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ルンメニゲが契約延長の計画を認める
オリーセとの契約を早急にまとめる必要性が高まっているのは、今季の衝撃的なスタートを受けてのものだ。ここまでわずか7試合で、すでに12の直接的なゴール関与を記録している。その圧巻のパフォーマンスを受け、バイエルンの監査役会メンバーであるカール＝ハインツ・ルンメニゲが公の場でこの状況に言及した。このベテラン幹部は、このウインガーに報いることがドイツの名門にとって最優先事項の一つであると認めた。
「オリーセは2029年まで契約を結んでいる」とルンメニゲは述べた。「いずれクラブは彼と話し合いの場を持ち、ふさわしいオファーを提示しなければならない。彼はそのポジションで卓越した存在だ」
レアル・マドリーの関心は依然として続く
オリーズが退団のための仕組みにこだわっている背景には、レアル・マドリー移籍の可能性を巡る憶測が過熱していることがある。『L'Equipe』の報道によれば、このアタッカーは2026年ワールドカップ期間中、同胞のキリアン・エムバペ、オーレリアン・チュアメニとともにスペインの首都への移籍について話し合ったという。
現在の契約に契約解除条項が含まれていないため、バイエルンは今夏の退団を完全に阻止することができた。レアル・マドリーとバイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベールはいずれも移籍のうわさを否定したが、レアル・マドリーが正式なアプローチに踏み切った場合に備え、選手が明確に保険を求めていることは明らかだ。
この交渉において、ウインガーである同選手は最大限の主導権を握っている。2024年に4500万ポンドでクリスタル・パレスから加入して以降、バイエルンに国内での圧倒的な強さをもたらし、さらにワールドカップでは歴史的な大会を過ごした。特にペレの長年保持されていたアシスト記録を破っている。
- Getty Images Sport
ネーションズリーグの日程
契約交渉が水面下で続く中でも、オリーズは代表活動に集中している。ベルギー戦で決勝点を決めた後、フランスはネーションズリーグの戦いを続け、注目のイタリア戦に臨んだのち、再びベルギーと対戦する。
その日程を終えて初めて、このウインガーはバイエルン・ミュンヘンへ戻ることになる。バイエルンは現在ブンデスリーガで2位につけており、ボルシア・ドルトムントとは勝ち点2差。首位返り咲きに向けて、このスターFWの活躍に大きく頼ることになり、交渉の場でも前進を目指している。
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