オリーセとの契約を早急にまとめる必要性が高まっているのは、今季の衝撃的なスタートを受けてのものだ。ここまでわずか7試合で、すでに12の直接的なゴール関与を記録している。その圧巻のパフォーマンスを受け、バイエルンの監査役会メンバーであるカール＝ハインツ・ルンメニゲが公の場でこの状況に言及した。このベテラン幹部は、このウインガーに報いることがドイツの名門にとって最優先事項の一つであると認めた。

「オリーセは2029年まで契約を結んでいる」とルンメニゲは述べた。「いずれクラブは彼と話し合いの場を持ち、ふさわしいオファーを提示しなければならない。彼はそのポジションで卓越した存在だ」



