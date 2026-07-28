エンドリッキは、7月5日にブラジルがノルウェーに敗れて敗退した後の休暇期間を経て、7月28日にチームへ再合流する予定となっている。以前のリヨンへの期限付き移籍は成功を収めたものの、マドリーのコーチングスタッフは、この10代の選手に先発の座が保証されているわけではなく、途中出場から出場時間を勝ち取らなければならないと考えている。

しかし、たとえ出場時間が限られたままだとしても、ブラジル人選手の代理人陣は再び期限付き移籍でクラブを離れる案を受け入れる考えはない。フランスへの一時的な移籍はワールドカップに向けてプレー時間を確保するためのものだったが、エンドリッキ陣営は現在、サンティアゴ・ベルナベウに残って自らの地位を勝ち取ることだけに集中していると主張している。