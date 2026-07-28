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マイケル・オリーズとの関連が報じられる中、レアル・マドリーはエンドリッキの再レンタル移籍を否定せず
モウリーニョ、プレシーズンで攻撃陣のオプションを見極める
レアル・マドリーは来季に向けた大型補強を受け入れるため、攻撃陣の枠を空けようとしている。『ESPN』によると、モウリーニョはプレシーズンの間にエンドリッキとガルシアの両者を注意深く見極めた上で、どちらの若手FWを期限付き移籍で放出するかを決める考えだという。
スペインの名門は、ワールドカップでのフランス代表での際立った活躍を受け、バイエルン・ミュンヘンのウインガー、オリーセに照準を合わせている。新シーズンの陣容を固めるうえでは、モウリーニョのコーチングスタッフが日々のトレーニングや親善試合で下す毎日の評価が重要になる。
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エンドリッキ、残留して定位置争いに挑む決意
エンドリッキは、7月5日にブラジルがノルウェーに敗れて敗退した後の休暇期間を経て、7月28日にチームへ再合流する予定となっている。以前のリヨンへの期限付き移籍は成功を収めたものの、マドリーのコーチングスタッフは、この10代の選手に先発の座が保証されているわけではなく、途中出場から出場時間を勝ち取らなければならないと考えている。
しかし、たとえ出場時間が限られたままだとしても、ブラジル人選手の代理人陣は再び期限付き移籍でクラブを離れる案を受け入れる考えはない。フランスへの一時的な移籍はワールドカップに向けてプレー時間を確保するためのものだったが、エンドリッキ陣営は現在、サンティアゴ・ベルナベウに残って自らの地位を勝ち取ることだけに集中していると主張している。
プレシーズン大会と戦力補強
エンドリッキはこれまで、2025年にアメリカで開催されたクラブ・ワールドカップを前に負傷したことで、チーム内での序列を下げていた。若手FWガルシアは前監督シャビ・アロンソの下でそのチャンスを生かし、大会中に4ゴールを記録。攻撃陣の重要な代替オプションとして地位を確立した。
無冠に終わったシーズンを受け、レアル・マドリーは大幅な構造改革を実施し、アロンソに代えてモウリーニョを招へい。さらにマルク・ククレジャ、デンゼル・ダンフリース、ベルナルド・シウバ、イブラヒマ・コナテを獲得した。現在の攻撃陣にはビニシウス・ジュニオール、キリアン・エムバペ、負傷中のロドリゴ、フランコ・マスタントゥオーノ、エンドリッキ、そしてガルシアが名を連ねている。
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新シーズン開幕を前に退団者が出る見通しだ
マドリーは移籍市場でこれ以上の補強をまとめる前に、まずさらなる選手放出を優先している。マスタントゥオーノはレンタル移籍で退団する見込みで、複数クラブがこのアルゼンチン人FWについて問い合わせを行っている。
一方、マドリーは枠と資金を確保するため、MFエドゥアルド・カマヴィンガを完全移籍で売却することに前向きだ。ワールドカップ後の代表活動から選手たちが徐々に戻る中、モウリーニョのテクニカルスタッフが最終的なスカッド構成を決定することになる。
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