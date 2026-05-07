マイケル・オリゼ対策の新型戦術か？ PSGのGKマトヴェイ・サフォノフがバイエルン戦で奇妙な行動

エンリケ監督のチームは、絶好調のオリゼを効果的に封じた。マーク役のヌノ・メンデスは早々にイエローカードを貰い、ハンドで退場してもおかしくない場面もあったが、90分間オリゼの攻撃は少なかった。

これはパリがバイエルンの右サイド、つまりオリゼがプレーするエリアに意図的に選手を集中させ、彼のスピードを生かしたドリブルや1対1の展開を封じたためだ。

PSGのGKサフォノフはゴールキックを左サイドラインへ蹴り出すことが多く、ボール支配率はバイエルンに譲ったが、ほぼ全選手がバイエルン側から見ると右サイドに位置取りした。



