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FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Christian Guinin

翻訳者：

マイケル・オリゼ対策の新型戦術か？ PSGのGKマトヴェイ・サフォノフがバイエルン戦で奇妙な行動

チャンピオンズ リーグ
マイケル・オリーセ
バイエルン 対 パリ・サンジェルマン
バイエルン
パリ・サンジェルマン
マトヴェイ・サフォノフ

チャンピオンズリーグ準決勝第2戦のPSG戦で、マイケル・オリゼはほとんど存在感を示せなかった。ルイス・エンリケ監督は、FCBの快速ウイング対策として特別な戦術を採ったのだろうか？

フランスは開始3分、ウスマン・デンベレのゴールで先制。2点差の優位に守備を固め、攻撃は速いカウンターのみだった。

  • エンリケ監督のチームは、絶好調のオリゼを効果的に封じた。マーク役のヌノ・メンデスは早々にイエローカードを貰い、ハンドで退場してもおかしくない場面もあったが、90分間オリゼの攻撃は少なかった。

    これはパリがバイエルンの右サイド、つまりオリゼがプレーするエリアに意図的に選手を集中させ、彼のスピードを生かしたドリブルや1対1の展開を封じたためだ。

    PSGのGKサフォノフはゴールキックを左サイドラインへ蹴り出すことが多く、ボール支配率はバイエルンに譲ったが、ほぼ全選手がバイエルン側から見ると右サイドに位置取りした。


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    サフォノフのパス成功率はノイアーより明らかに低い。

    その結果、PSGはオリゼがボールを持つたびに2人でマークする体制を確立した。バイエルンのスター選手がスピードを生かしゴールラインまで突破したり、カットインから左足でシュートしたりする場面はほとんどなかった。

    試合終了時のパス成功率はわずか21％（33本中7本）だった。対するノイアーの成功率は70％だった。

    オリゼも同様で、過去数か月に見せた卓越したパフォーマンスを再現できなかった。決定機は2回、シュート2本、ペナルティエリア内ボールタッチ8回、攻撃エリアへのパス5本と、すべてが自身の水準を下回った。

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