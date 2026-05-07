フランスは開始3分、ウスマン・デンベレのゴールで先制。2点差の優位に守備を固め、攻撃は速いカウンターのみだった。
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マイケル・オリゼ対策の新型戦術か？ PSGのGKマトヴェイ・サフォノフがバイエルン戦で奇妙な行動
エンリケ監督のチームは、絶好調のオリゼを効果的に封じた。マーク役のヌノ・メンデスは早々にイエローカードを貰い、ハンドで退場してもおかしくない場面もあったが、90分間オリゼの攻撃は少なかった。
これはパリがバイエルンの右サイド、つまりオリゼがプレーするエリアに意図的に選手を集中させ、彼のスピードを生かしたドリブルや1対1の展開を封じたためだ。
PSGのGKサフォノフはゴールキックを左サイドラインへ蹴り出すことが多く、ボール支配率はバイエルンに譲ったが、ほぼ全選手がバイエルン側から見ると右サイドに位置取りした。
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サフォノフのパス成功率はノイアーより明らかに低い。
その結果、PSGはオリゼがボールを持つたびに2人でマークする体制を確立した。バイエルンのスター選手がスピードを生かしゴールラインまで突破したり、カットインから左足でシュートしたりする場面はほとんどなかった。
試合終了時のパス成功率はわずか21％（33本中7本）だった。対するノイアーの成功率は70％だった。
オリゼも同様で、過去数か月に見せた卓越したパフォーマンスを再現できなかった。決定機は2回、シュート2本、ペナルティエリア内ボールタッチ8回、攻撃エリアへのパス5本と、すべてが自身の水準を下回った。