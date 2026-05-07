フランスは開始3分、ウスマン・デンベレのゴールで先制。2点のリードを背景に守備に専念し、攻撃は速いカウンターのみだった。
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マイケル・オリゼ対策に新戦術？PSGのGKサフォノフ、バイエルン戦で異例の行動
エンリケ監督率いるチームが好調オリゼをどのように封じたか注目された。オリゼをマークしたヌノ・メンデスは序盤でイエローカードを1枚受け、ハンドで2枚目の警告を受ける可能性もあった。それでも90分間、オリゼがメンデスに仕掛けた攻撃は少なかった。
これはパリがバイエルンの右サイド、つまりオリゼがプレーするエリアに意図的に人数を集中させ、彼のスピードを生かしたドリブルや1対1の局面を封じたためだ。
PSGのGKサフォノフはゴールキックを左サイドラインへ蹴り出すことが多く、ボール支配率はバイエルンに譲ったが、パリの選手たちはほぼ全員がバイエルン側から見ると右サイドに位置取りした。
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サフォノフのパス成功率はノイアーより明らかに低い。
その結果、PSGはオリゼがボールを持つたびに2人でマークする体制を確立した。バイエルンのスターがスピードを生かしゴールラインまで突破したり、カットインから左足でシュートしたりする場面はほとんどなかった。
試合終了時のパス成功率は21%（33本中7本）と低空飛行。対するノイアーの成功率は70%だった。
オリゼも本来の力を示せなかった。決定機は2回、シュート2本、ペナルティエリア内ボールタッチ8回、攻撃エリアへのパス5本と、すべてが平均を下回った。