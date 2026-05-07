エンリケ監督率いるチームが好調オリゼをどのように封じたか注目された。オリゼをマークしたヌノ・メンデスは序盤でイエローカードを1枚受け、ハンドで2枚目の警告を受ける可能性もあった。それでも90分間、オリゼがメンデスに仕掛けた攻撃は少なかった。

これはパリがバイエルンの右サイド、つまりオリゼがプレーするエリアに意図的に人数を集中させ、彼のスピードを生かしたドリブルや1対1の局面を封じたためだ。

PSGのGKサフォノフはゴールキックを左サイドラインへ蹴り出すことが多く、ボール支配率はバイエルンに譲ったが、パリの選手たちはほぼ全員がバイエルン側から見ると右サイドに位置取りした。



