バイエルン・ミュンヘンの攻撃の要は、代表チームメイトのマルクス・トゥラム（インテル・ミラノ）とキリアン・エムバペ（レアル・マドリード）にからかわれた。
翻訳者：
マイケル・オリゼを笑いのネタに：マルクス・トゥラムとキリアン・エムバペがFCバイエルンのスターをからかう
「トゥラムがオリゼを真似る。最後にミカエルの反応に注目」――フランス代表（Les Bleus）がInstagramに投稿した動画には、こう書かれている。練習前、オリゼはピッチ脇でムバッペの隣に座っていた。ムバッペは数メートル先でトゥラムが演じるパフォーマンスをバイエルンの選手に教えた。
元ボルシア・メンヒェングラートバッハの選手は、タオルのような冷却パックを顔に巻きつけていた。これは、試合前に帽子を深くかぶり顔を隠すオリゼへの最初の言及だ。 チャンピオンズリーグ準決勝第1戦のPSG戦前も、首にスカーフを巻き口まで覆い、オリゼの目はほとんど見えなかった。
「あれは誰だ？」とトゥラムがムバッペに声をかけ、ピッチの状態をさっと確認。数秒後、フォワードは戻って大笑いし、ムバッペも笑いをこらえきれなくなった。
- Getty Images
トゥラムとムバッペは腹を抱えて笑っている。一方、オリゼは疲れたように少し笑うだけだ。
バイエルン時代、オリゼは試合前のピッチチェックを短時間で済ませ、キャップを深くかぶってすぐ立ち去る姿が話題になった。
そんなオリゼーが、トゥラムとムバッペのジョークに示した反応もまた、彼らしいものだった。24歳のスターは、2人の行動にただ疲れ切った笑みを浮かべ、首を横に振っただけだった。
- Getty Images Sport
オリセやムバッペ率いるフランスが3度目のW杯制すか？
昨季バイエルンで2冠を達成したオリゼは、クレールフォンテーヌでフランス代表と共に2026年W杯の準備を進めている。 バロンドール候補の彼は、米国・メキシコ・カナダ開催の大会で重要な役割が期待される。フランスは1998年と2018年に続き3度目の優勝を狙う。
オリゼ、ムバッペ、ウスマン・デンベレ（PSG）を軸とする攻撃陣は圧巻で、トゥラム、デジレ・ドゥエ、ブラッドリー・バルコラ（以上PSG）、ライアン・シェルキ（マンチェスター・シティ）も脅威だ。
北米へ出発する前に、フランス代表は国内で2試合の親善試合を行う。6月4日にナントでドイツと同じグループEに入るコートジボワールと、8日にリールで北アイルランドと対戦する。 フランスは16日にセネガルと初戦を迎え、グループステージではハーランド擁するノルウェーなど、強豪揃いの“死の組”に入った。 6月22日にはイラクと、26日の最終戦ではノルウェーと対戦する。
マイケル・オリゼ：フランス代表としての経歴
代表デビュー
2024年9月6日 イタリア戦 1-3（ネーションズリーグ）
国際試合
15
代表戦得点
4
代表初ゴール
2025年3月23日（ネーションズリーグ対クロアチア戦、PK戦7-4）