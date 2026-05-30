「トゥラムがオリゼを真似る。最後にミカエルの反応に注目」――フランス代表（Les Bleus）がInstagramに投稿した動画には、こう書かれている。練習前、オリゼはピッチ脇でムバッペの隣に座っていた。ムバッペは数メートル先でトゥラムが演じるパフォーマンスをバイエルンの選手に教えた。

元ボルシア・メンヒェングラートバッハの選手は、タオルのような冷却パックを顔に巻きつけていた。これは、試合前に帽子を深くかぶり顔を隠すオリゼへの最初の言及だ。 チャンピオンズリーグ準決勝第1戦のPSG戦前も、首にスカーフを巻き口まで覆い、オリゼの目はほとんど見えなかった。

「あれは誰だ？」とトゥラムがムバッペに声をかけ、ピッチの状態をさっと確認。数秒後、フォワードは戻って大笑いし、ムバッペも笑いをこらえきれなくなった。