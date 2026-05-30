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Michael Olise France 2026Getty
Oliver Maywurm

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マイケル・オリゼを笑いのネタに：マルクス・トゥラムとキリアン・エムバペがFCバイエルンのスターをからかう

ワールドカップ
マイケル・オリーセ
マルクス・テュラム
キリアン・エンバペ
フランス
バイエルン

フランス代表のW杯合宿の動画が話題だ。中心にいるのはマイケル・オリゼだ。

バイエルン・ミュンヘンの攻撃の要は、代表チームメイトのマルクス・トゥラム（インテル・ミラノ）とキリアン・エムバペ（レアル・マドリード）にからかわれた。

  • 「トゥラムがオリゼを真似る。最後にミカエルの反応に注目」――フランス代表（Les Bleus）がInstagramに投稿した動画には、こう書かれている。練習前、オリゼはピッチ脇でムバッペの隣に座っていた。ムバッペは数メートル先でトゥラムが演じるパフォーマンスをバイエルンの選手に教えた。

    元ボルシア・メンヒェングラートバッハの選手は、タオルのような冷却パックを顔に巻きつけていた。これは、試合前に帽子を深くかぶり顔を隠すオリゼへの最初の言及だ。 チャンピオンズリーグ準決勝第1戦のPSG戦前も、首にスカーフを巻き口まで覆い、オリゼの目はほとんど見えなかった。

    「あれは誰だ？」とトゥラムがムバッペに声をかけ、ピッチの状態をさっと確認。数秒後、フォワードは戻って大笑いし、ムバッペも笑いをこらえきれなくなった。

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  • Thuram occhialiGetty Images

    トゥラムとムバッペは腹を抱えて笑っている。一方、オリゼは疲れたように少し笑うだけだ。

    バイエルン時代、オリゼは試合前のピッチチェックを短時間で済ませ、キャップを深くかぶってすぐ立ち去る姿が話題になった。



    そんなオリゼーが、トゥラムとムバッペのジョークに示した反応もまた、彼らしいものだった。24歳のスターは、2人の行動にただ疲れ切った笑みを浮かべ、首を横に振っただけだった。

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    オリセやムバッペ率いるフランスが3度目のW杯制すか？

    昨季バイエルンで2冠を達成したオリゼは、クレールフォンテーヌでフランス代表と共に2026年W杯の準備を進めている。 バロンドール候補の彼は、米国・メキシコ・カナダ開催の大会で重要な役割が期待される。フランスは1998年と2018年に続き3度目の優勝を狙う。

    オリゼ、ムバッペ、ウスマン・デンベレ（PSG）を軸とする攻撃陣は圧巻で、トゥラム、デジレ・ドゥエ、ブラッドリー・バルコラ（以上PSG）、ライアン・シェルキ（マンチェスター・シティ）も脅威だ。

    北米へ出発する前に、フランス代表は国内で2試合の親善試合を行う。6月4日にナントでドイツと同じグループEに入るコートジボワールと、8日にリールで北アイルランドと対戦する。 フランスは16日にセネガルと初戦を迎え、グループステージではハーランド擁するノルウェーなど、強豪揃いの“死の組”に入った。 6月22日にはイラクと、26日の最終戦ではノルウェーと対戦する。

  • マイケル・オリゼ：フランス代表としての経歴


    代表デビュー

    2024年9月6日 イタリア戦 1-3（ネーションズリーグ）

    国際試合

    15

    代表戦得点

    4

    代表初ゴール

    2025年3月23日（ネーションズリーグ対クロアチア戦、PK戦7-4）


親善試合
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