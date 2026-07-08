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マイケル・オリゼへの警告に対するフランスの異議申し立てがFIFAによって却下された
FIFA、パラグアイ戦の警告を維持
水曜日の記者会見でデシャン監督は、フランスサッカー連盟がパラグアイとのラウンド16でオリゼに提示されたイエローカードの取り消しを正式に要請したと明らかにした。終盤、オリゼはマティアス・ガラルサと絡み合った際、警告を受けた。
リプレイではガリサルサが痛みに倒れたが、オリゼは相手選手を殴らず、シャツを引っ張っただけだった。オリゼは今大会全試合に出場し5アシストを記録している。しかし異議は却下され、準々決勝を控えた現在も警告は有効だ。 デシャン監督は「イエローカードは変更ない」と述べ、FIFAからの通知を受けたと明かした。
- Getty
バログンへの執行猶予決定がFIFAの矛盾を露呈した。
FIFAが米国代表FWフォラリン・バログンのレッドカードによる出場停止を延期してからわずか数日後、フランスの上訴は却下された。バログンはボスニア・ヘルツェゴビナ戦で退場したが、介入によりベスト16前に執行猶予となり出場した。
この異例の措置でバログンは先発したが、米国はベルギーに1－4で敗れた。ベルギーは準々決勝でスペインと対戦し、勝者は準決勝でフランスまたはモロッコと当たる。この日程が、オリゼへの厳格判定への不満に拍車をかけている。
フランス、厳しいモロッコ戦に備える
ベルギーやスペインとの準決勝を語る前に、フランスはまず強豪モロッコを倒さねばならない。デシャン監督は早々に相手の実力を強調し、前回の試合との比較を否定。選手たちに油断するなと呼びかけた。
「試合という点では、モロッコはパラグアイとは違う」とデシャン監督は警告した。「我々は4年前にモロッコと対戦したが、彼らはアフリカネイションズカップで決勝に進出した。非常に優れた選手を擁し、ボールを保持して攻撃を仕掛けるスタイルのチームだ。非常に優れた資質を備えている。」
オリゼは次戦の出場停止を避けるため、この試合を慎重に戦う必要がある。
- AFP
フランスとオリゼの今後はどうなるのか？
フランスは木曜日の準々決勝へ最終調整に入る。デシャン監督は、オリゼを先発させるかどうか判断しなければならない。イエローカードを1枚でももらえば、準決勝（スペインまたはベルギー戦）に出場できなくなるからだ。医療と技術のスタッフは選手を綿密にチェックし、勝利してワールドカップ制覇へ一歩近づくことを目指す。
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