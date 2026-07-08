マイケル・オリゼへの警告に対するフランスの異議申し立てがFIFAによって却下された

水曜日の記者会見でデシャン監督は、フランスサッカー連盟がパラグアイとのラウンド16でオリゼに提示されたイエローカードの取り消しを正式に要請したと明らかにした。終盤、オリゼはマティアス・ガラルサと絡み合った際、警告を受けた。

リプレイではガリサルサが痛みに倒れたが、オリゼは相手選手を殴らず、シャツを引っ張っただけだった。オリゼは今大会全試合に出場し5アシストを記録している。しかし異議は却下され、準々決勝を控えた現在も警告は有効だ。 デシャン監督は「イエローカードは変更ない」と述べ、FIFAからの通知を受けたと明かした。