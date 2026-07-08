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Paraguay v France: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

マイケル・オリゼへの警告に対するフランスの異議申し立てがFIFAによって却下された

フランス
マイケル・オリーセ
フランス 対 モロッコ
モロッコ
ワールドカップ

FIFAが異議を却下したため、デシャン監督はオリゼが準々決勝モロッコ戦でもイエローカード累積で出場停止だと発表した。一方、FIFAは米代表バログンの出場停止を取り消しており、この対応の違いにフランスは frustration を感じている。

  • FIFA、パラグアイ戦の警告を維持

    水曜日の記者会見でデシャン監督は、フランスサッカー連盟がパラグアイとのラウンド16でオリゼに提示されたイエローカードの取り消しを正式に要請したと明らかにした。終盤、オリゼはマティアス・ガラルサと絡み合った際、警告を受けた。

    リプレイではガリサルサが痛みに倒れたが、オリゼは相手選手を殴らず、シャツを引っ張っただけだった。オリゼは今大会全試合に出場し5アシストを記録している。しかし異議は却下され、準々決勝を控えた現在も警告は有効だ。 デシャン監督は「イエローカードは変更ない」と述べ、FIFAからの通知を受けたと明かした。

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  • Folarin Balogun USMNT 2026 World CupGetty

    バログンへの執行猶予決定がFIFAの矛盾を露呈した。

    FIFAが米国代表FWフォラリン・バログンのレッドカードによる出場停止を延期してからわずか数日後、フランスの上訴は却下された。バログンはボスニア・ヘルツェゴビナ戦で退場したが、介入によりベスト16前に執行猶予となり出場した。

    この異例の措置でバログンは先発したが、米国はベルギーに1－4で敗れた。ベルギーは準々決勝でスペインと対戦し、勝者は準決勝でフランスまたはモロッコと当たる。この日程が、オリゼへの厳格判定への不満に拍車をかけている。

  • フランス、厳しいモロッコ戦に備える

    ベルギーやスペインとの準決勝を語る前に、フランスはまず強豪モロッコを倒さねばならない。デシャン監督は早々に相手の実力を強調し、前回の試合との比較を否定。選手たちに油断するなと呼びかけた。

    「試合という点では、モロッコはパラグアイとは違う」とデシャン監督は警告した。「我々は4年前にモロッコと対戦したが、彼らはアフリカネイションズカップで決勝に進出した。非常に優れた選手を擁し、ボールを保持して攻撃を仕掛けるスタイルのチームだ。非常に優れた資質を備えている。」

    オリゼは次戦の出場停止を避けるため、この試合を慎重に戦う必要がある。

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  • FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    フランスとオリゼの今後はどうなるのか？

    フランスは木曜日の準々決勝へ最終調整に入る。デシャン監督は、オリゼを先発させるかどうか判断しなければならない。イエローカードを1枚でももらえば、準決勝（スペインまたはベルギー戦）に出場できなくなるからだ。医療と技術のスタッフは選手を綿密にチェックし、勝利してワールドカップ制覇へ一歩近づくことを目指す。

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