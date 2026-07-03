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マイケル・オリゼは2億2300万ユーロの価値があるのか？ バイエルン・ミュンヘンのウインガーに対するレアル・マドリードの関心を巡る「とんでもない金額」について、元フランス代表FWが言及
オリゼの台頭：レディングからバイエルン、そしてワールドカップへ
現在、ブラジルのスーパースター、ネイマールはプロサッカー史上最高移籍金で獲得された選手だ。2017年、バルセロナからパリ・サンジェルマンへ移籍したこの南米のプレイメーカーは、世界中の移籍市場に衝撃を与えた。
その基準はまもなくさらに引き上げられるかもしれない。フロレンティーノ・ペレス会長が、サンティアゴ・ベルナベウでのチーム編成において「ガラクティコ」戦略を継続しているからだ。レアル・マドリードの会長は、世界最高の選手を獲得するために巨額を投じることを決して躊躇しない。
オリゼはその才能の宝庫の一角を占める。気まぐれな24歳は短期間で急成長を遂げた。2021年、彼はレディングでチャンピオンシップ（2部）でプレーしていたが、その夏にプレミアリーグのクリスタル・パレスへ移籍した。
その後、プレミアリーグで存在感を示し、2024年パリオリンピックに出場。バイエルンではハリー・ケインとプレーしブンデスリーガ2連覇を達成し、2026年W杯ではフランス代表として活躍した。
2025-26シーズンには25ゴール28アシストを記録し、その活躍がスペインの巨人・レアル・マドリードの注目を集めた。
レアルは、すでにチームに所属する同胞キリアン・ムバッペやブラジル代表ヴィニシウス・ジュニオールとともに、オリゼを攻撃陣に迎え入れるため、歴史的なオファーを検討している。
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レアル・マドリードがオファーした場合、オリゼは2億2300万ユーロの価値があるか？
オリゼはその評価に値するのか、それとも現代の移籍金には論理がないのか？この疑問について、元フランス代表FWサハは、最高のベッティングサイトを集めた「Freebets.com」との提携でGOALに語った。「まったく狂った金額だ。 それでも彼には称賛や議論を受ける価値がある。この若者が1～2年で成し遂げたことは信じられないほどだからだ。
忘れてはいけないのは、彼が以前はクリスタル・パレスでプレーしていた選手だったことだ。人々は彼の才能を十分に理解していなかった。これは素晴らしい物語だ。無関心で、サッカーへの愛情が薄いと思われた彼が、世界中の批判を黙らせ、「自分らしさを貫けば大きなことを成し遂げられる」と示したのだから。 今、世界中が彼を追っている。素晴らしい話だ」
フランスがワールドカップ制覇を目指す中、オリゼはジダンに例えられた
フランスが北米開催のW杯最有力候補としての地位を固める中、サハは2026年大会でのオリゼについてこう語った。「彼はまだ得点していないが不運だった。4〜5ゴールと7アシストを記録してもおかしくなかった。これほど活躍した選手はいない。
2006年のジダンがブラジルやスペインを粉砕したときのように、彼はまるで空を飛ぶように軽やかで、交響曲のように美しい。
彼らを捕まえることも、プレスをかけることも、止めることもできない。あの選手たちは誰も近づけないほどの自信を持っており、守備するのは極めて難しい。結局、オリゼが中盤で作り出すテンポによって次のパスが生まれ、最後はムバッペが仕事をこなす。それを見るのは素晴らしい。」
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フランス代表の次戦はパラグアイとのベスト16。オリゼらが臨む。
バイエルンは2029年まで契約があるオリゼを放すつもりはないと繰り返してきた。巨額オファーでも断る構えだが、その決意は今後数週間で試されるかもしれない。
バロン・ドール候補を複数抱えるフランス代表は土曜のワールドカップ16強でパラグアイと対戦する。攻撃陣の厚さを考えれば、南米の相手にも楽勝との見込みだ。
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