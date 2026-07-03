マイケル・オリゼは2億2300万ユーロの価値があるのか？ バイエルン・ミュンヘンのウインガーに対するレアル・マドリードの関心を巡る「とんでもない金額」について、元フランス代表FWが言及

現在、ブラジルのスーパースター、ネイマールはプロサッカー史上最高移籍金で獲得された選手だ。2017年、バルセロナからパリ・サンジェルマンへ移籍したこの南米のプレイメーカーは、世界中の移籍市場に衝撃を与えた。

その基準はまもなくさらに引き上げられるかもしれない。フロレンティーノ・ペレス会長が、サンティアゴ・ベルナベウでのチーム編成において「ガラクティコ」戦略を継続しているからだ。レアル・マドリードの会長は、世界最高の選手を獲得するために巨額を投じることを決して躊躇しない。

オリゼはその才能の宝庫の一角を占める。気まぐれな24歳は短期間で急成長を遂げた。2021年、彼はレディングでチャンピオンシップ（2部）でプレーしていたが、その夏にプレミアリーグのクリスタル・パレスへ移籍した。

その後、プレミアリーグで存在感を示し、2024年パリオリンピックに出場。バイエルンではハリー・ケインとプレーしブンデスリーガ2連覇を達成し、2026年W杯ではフランス代表として活躍した。

2025-26シーズンには25ゴール28アシストを記録し、その活躍がスペインの巨人・レアル・マドリードの注目を集めた。

レアルは、すでにチームに所属する同胞キリアン・ムバッペやブラジル代表ヴィニシウス・ジュニオールとともに、オリゼを攻撃陣に迎え入れるため、歴史的なオファーを検討している。