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マイケル・オリゼはレアル・マドリードへの移籍が噂される中、「もう1年待つ」と表明。バイエルン・ミュンヘンのウインガーには、記録的な“ガラクティコス”移籍を遅らせる理由が伝えられた。
レディングからワールドカップへ：オリゼの目覚ましい躍進
オリゼは2021年、チャンピオンシップのレディングに所属していた。その後プレミアリーグのクリスタル・パレスで飛躍し、2026年のW杯準決勝進出に貢献した。5100万ポンド（6800万ドル）の移籍金でアリアンツ・アレーナへ移った。
ドイツではハリー・ケインらと2度のブンデスリーガ制覇を達成し、昨季は25ゴール28アシストと驚異的な数字を残した。
北米開催のW杯ではキリアン・ムバッペ、ウスマン・デンベレとともに出場し、評価をさらに上げた。 スペインのレアル・マドリードが、この24歳を新“ガラクティコ”として獲得する準備を進めているという。
報道によると、移籍金は2億2300万ユーロ（約1億9100万ポンド／2億5400万ドル）に達し、実現すればネイマールを抜き史上最高額となる。
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移籍の選択肢：オリゼはバイエルンに残るべきか、移籍すべきか？
オリゼは短期間で飛躍し、注目の的になった。プレミアリーグ優勝経験を持つアリアディエールは、Wiz Slotsとの提携でGOALに語った。「彼はクリスタル・パレスからバイエルン・ミュンヘンへ移籍し、別次元のレベルに達した。
フランス代表に招集されたときも同様だ。ワールドカップでの活躍も素晴らしかったが、スペインほどのレベルではない相手との試合で好パフォーマンスを見せた面もあると思う。準決勝の試合を評価するのは常に簡単だ。相手はスペインか？
大会もシーズンも長く、終盤には選手たちは疲労と感情の波に襲われる。イングランド戦の後半25分を見ればわかる。15人の選手をピッチに並べても、彼らは走れず、体力は底を突いていた。 それに対しアルゼンチンはまだ走れていた。走れないのは情熱ではなく体力の限界だ。
オリゼは素晴らしい才能を持つ選手だ。だが、レアル・マドリードでどのポジションに入り、ヴィニシウスやベリンガムとどう連携するのかは疑問だ。かつての『ガラクティコス』のようにタレントだけで勝つのは難しい。現代サッカーでは守備のバランスが不可欠だ。」
「ガラクティコ」特集：オリセは2億2300万ユーロの移籍でプレッシャーが必要か？
ミュンヘンであと1シーズン過ごすほうが、移籍して細部まで分析されるよりオリゼの成長に役立つかと問われると、アリアディエールは「間違いなくそうだ」と語った。 彼の実績と名声、大舞台での活躍を考えれば、マドリード移籍は一度限りのチャンスだ。バイエルンでプレーすれば、来季ブンデスリーガ優勝の可能性は90％あり、得点を挙げる機会も十分にある。彼らはドイツで最高のチームだからだ。 だから現実的には、バイエルンでもまた良いシーズンを過ごせるでしょう。
「同感だ。あと1年過ごし、もう1シーズン良い成績を残してからマドリードへ移り、レアル・マドリードのプレッシャーの中で結果を出せるか試すのがいいと思う。」
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オリゼの契約：ブンデスリーガ強豪バイエルンとの契約が満了するのはいつ？
バイエルンはオリゼと2029年まで契約を結んでおり、売却の必要はない。理事会の主要メンバーも、彼へのオファーはすべて拒否すると明言している。
だが、ジョゼ・モウリーニョ率いるレアル・マドリードが破格のオファーを提示すれば、その意思は試される。オリゼ自身は移籍を完全には否定しておらず、レアルはどの選手にとっても魅力的なクラブだ。2026-27シーズンに彼がどのチームでプレーしているかは、まだ決まっていない。
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