オリゼは短期間で飛躍し、注目の的になった。プレミアリーグ優勝経験を持つアリアディエールは、Wiz Slotsとの提携でGOALに語った。「彼はクリスタル・パレスからバイエルン・ミュンヘンへ移籍し、別次元のレベルに達した。

フランス代表に招集されたときも同様だ。ワールドカップでの活躍も素晴らしかったが、スペインほどのレベルではない相手との試合で好パフォーマンスを見せた面もあると思う。準決勝の試合を評価するのは常に簡単だ。相手はスペインか？

大会もシーズンも長く、終盤には選手たちは疲労と感情の波に襲われる。イングランド戦の後半25分を見ればわかる。15人の選手をピッチに並べても、彼らは走れず、体力は底を突いていた。 それに対しアルゼンチンはまだ走れていた。走れないのは情熱ではなく体力の限界だ。

オリゼは素晴らしい才能を持つ選手だ。だが、レアル・マドリードでどのポジションに入り、ヴィニシウスやベリンガムとどう連携するのかは疑問だ。かつての『ガラクティコス』のようにタレントだけで勝つのは難しい。現代サッカーでは守備のバランスが不可欠だ。」