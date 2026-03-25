マイケル・オリゼに2億ユーロ？レアル・マドリードとリヴァプールからの巨額オファーに対し、バイエルンの首脳陣が断固たる姿勢を示す

それによると、レアル・マドリードはこの超一流選手のために、実に1億6500万ユーロを支払う用意があるという。これは、すでに波乱のシーズンを迎えている中での、フロレンティーノ・ペレス会長による一種の「和解の贈り物」と言えるだろう。しかし、それだけではない。リヴァプールは、モハメド・サラーの後継者を得るために、なんと2億ユーロもの巨額を投じる意向だと報じられている。エジプト代表のサラーは、つい火曜日にリヴァプールを退団することを発表していたばかりだ。

このような巨額な移籍金であれば、オリゼはブンデスリーガのあらゆる記録を塗り替え、ネイマールの移籍金記録（2017年、FCバルセロナからPSGへ2億2200万ユーロ）にも匹敵することになるが、ドイツの最多優勝クラブの首脳陣は冷静さを保っているようだ。