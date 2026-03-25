『Sport Bild』の報道によると、レアル・マドリードは現在、このフランス人選手の獲得を検討している。しかし、リヴァプールFCやマンチェスター・シティもオリゼへの関心を示しているという。
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マイケル・オリゼに2億ユーロ？レアル・マドリードとリヴァプールからの巨額オファーに対し、バイエルンの首脳陣が断固たる姿勢を示す
それによると、レアル・マドリードはこの超一流選手のために、実に1億6500万ユーロを支払う用意があるという。これは、すでに波乱のシーズンを迎えている中での、フロレンティーノ・ペレス会長による一種の「和解の贈り物」と言えるだろう。しかし、それだけではない。リヴァプールは、モハメド・サラーの後継者を得るために、なんと2億ユーロもの巨額を投じる意向だと報じられている。エジプト代表のサラーは、つい火曜日にリヴァプールを退団することを発表していたばかりだ。
このような巨額な移籍金であれば、オリゼはブンデスリーガのあらゆる記録を塗り替え、ネイマールの移籍金記録（2017年、FCバルセロナからPSGへ2億2200万ユーロ）にも匹敵することになるが、ドイツの最多優勝クラブの首脳陣は冷静さを保っているようだ。
- AFP
オリゼに熱烈な関心が集まる：エベルとドレーゼンは「冷静」な姿勢を崩さない
スポーツディレクターのマックス・エベルルは『Sport Bild』紙に対し、今夏のオリゼの退団は選択肢にないことを強調した。「そんなことは一切考えていない」。結局のところ、この24歳の選手はミュンヘンで「トップ選手が望むあらゆる可能性」を手に入れているからだ。
また、会長のヤン＝クリスティアン・ドレーゼンもオリゼを「売却不可」と明言した。「どのクラブが彼に目をつけていようとも、FCバイエルンでプレーする選手は、FCバイエルンがどれほど素晴らしいクラブかを知っている」と彼は語った。一方、エベルは2029年まで続く契約に言及し、そこには契約解除条項が含まれていないことを改めて指摘し、「我々は落ち着いている」と述べた。
オリゼはミュンヘンでの生活にとても満足している
興味深いことに、マルクス・クローシェは先日、ZDFの番組『Aktuelles Sportstudio』で、ドイツサッカー連盟（DFB）の名誉会長ウリ・ヘーネスからの皮肉な発言に反応し、レアル・マドリードがオリゼを獲得しようとしているという噂に触れた。「もしマイケル・オリゼがレアル・マドリードに行きたいと望むなら、そのための道は開かれるだろう」と彼は語った。
しかし、伝えられるところによると、オリゼはミュンヘンでの生活に非常に満足しており、バイエルン州の州都での生活を満喫しているほか、チーム内でも高く評価されているという。そして、競技面での展望も良好だ。 シーズン終了まであと数ヶ月となった今、バイエルンはついに3つのタイトル争いにすべて残っている。リーグ優勝は目前に迫っており、DFBポカールでは準決勝に進出、チャンピオンズリーグの準々決勝では4月7日と15日に、待望のレアル・マドリードとの対戦が控えている。
マイケル・オリゼ：今シーズンの成績と統計
ゲーム 39 ゴール 16 アシスト 27