リヴァプールが今後、バイエルン・ミュンヘンのウイング、オリゼやパリ・サンジェルマンのクヴァラツヘリアといった選手を獲得する前に、一時的な補強を行う可能性について問われたリイセは、ToonieBetと提携したGOALの独占インタビューで次のように語った。 「アーネ・スロット監督の最近のインタビューを見れば分かるように、来シーズンに向けてクラブはいくつかの変更が必要だと言っている。何人かの選手が去り、新しい選手が加入するだろう。

昨季は多額の資金を投じて補強したが、まだどのくらい使えるかは不明だ。とはいえ、昨季加入した選手たちが来季も戦力になるはずだ。

ただ、君が挙げた選手たちを獲るには、クラブに十分な資金があり、かつシステムに合う選手かどうかを見極める必要がある。

今夏の動きは楽しみだ。変革が必要だからね。今シーズン、調子を落とした選手がいる。ポジションに過信し、努力を怠った結果だ。パフォーマンスは明らかに基準に達していない。

とはいえ、監督のせいにするのは簡単だ。選手自身も、自分のプレーが足りていなかったかは理解している。来季に向けてステップアップが必要な選手もいる。