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マイケル・オリゼとクヴィチャ・クヴァラツヘリアの獲得はリヴァプールにとって「信じられないほど素晴らしい」が、CL制覇経験のある元選手は巨費の捻出に疑問を呈している。
サラーの退団が噂される中、ソボスライとアリソンの移籍話も浮上。
これは、アーネ・スロット監督や、今後数週間でプレミアリーグ制覇を経験した選手たちが相次いで去るチームを刷新する任務を負う人物にとって課題となる。
ベテランSBアンディ・ロバートソンと「エジプトの王」モハメド・サラーはアンフィールドに別れを告げ、新天地へ移る。
イブラヒマ・コナテはフリーエージェントとなる見込みで、ドミニク・ソボシュライ、カーティス・ジョーンズ、アレクシス・マカリスターのミッドフィルダー3人とブラジル人GKアリソンも移籍の噂がある。
特に257得点を挙げたサラーの穴は大きく、右翼の後継者として数名が候補に挙がっている。リヴァプールが即戦力を求めるのか、長期的な視野で動くのか注目される。
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その場しのぎか、大金をつぎ込むか：リヴァプールはサラーの穴をどう埋めるのか？
リヴァプールが今後、バイエルン・ミュンヘンのウイング、オリゼやパリ・サンジェルマンのクヴァラツヘリアといった選手を獲得する前に、一時的な補強を行う可能性について問われたリイセは、ToonieBetと提携したGOALの独占インタビューで次のように語った。 「アーネ・スロット監督の最近のインタビューを見れば分かるように、来シーズンに向けてクラブはいくつかの変更が必要だと言っている。何人かの選手が去り、新しい選手が加入するだろう。
昨季は多額の資金を投じて補強したが、まだどのくらい使えるかは不明だ。とはいえ、昨季加入した選手たちが来季も戦力になるはずだ。
ただ、君が挙げた選手たちを獲るには、クラブに十分な資金があり、かつシステムに合う選手かどうかを見極める必要がある。
今夏の動きは楽しみだ。変革が必要だからね。今シーズン、調子を落とした選手がいる。ポジションに過信し、努力を怠った結果だ。パフォーマンスは明らかに基準に達していない。
とはいえ、監督のせいにするのは簡単だ。選手自身も、自分のプレーが足りていなかったかは理解している。来季に向けてステップアップが必要な選手もいる。
出場機会の増加か、レンタル移籍か：ングモハをどうする？
2025-26シーズン、17歳で2得点を挙げ評価を上げたリヴァプールの若手リオ・ングモハ。サラーの穴を埋める期待もかかる。
この若者がその責任を担う準備ができているのか、それともレンタル移籍の方が有益なのかという問いに対し、2005年のチャンピオンズリーグ優勝メンバーであるリーセはこう語った。「彼はリヴァプールに残り、来シーズンに向けて良いプレシーズンを過ごす必要がある。
来季はもっと先発するだろうが、まだ17歳。毎週試合に出る体力はなく、パフォーマンスに波があっても不思議ではない。
彼にはまだ時間が必要で、レギュラーは難しい。それでも来季はもっと先発するだろう。長い試合に出てコンディションを上げるが、サラーの穴を埋めるには別の選手が必要だ」
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今後の計画：スロット氏がさらなる移籍計画の策定を任される
サラーの後継者としてリヴァプールが誰を起用するかは不明だ。クラブはプレミアリーグでの実績か将来性のどちらを重視するか判断しなければならない。
前王者として忘れたい1年を過ごしたスロット監督がプロジェクトを率いるべきかという疑問もあるが、クラブはオリゼやクヴァラツヘリアらを候補に野心的な計画を進めており、オランダ人監督への信頼は維持される見込みだ。