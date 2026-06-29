スペイン紙『AS』によると、このウイングはW杯後にバイエルンと話し合い、自身の成長評価と将来計画を確認したいと考えている。
バイエルンもオリゼを現在の、そして将来のスーパースターと見ており、2029年まで契約延長したいと考えている。しかし、オリゼ側はこの申し出にまだ応じておらず、クラブ内には懐疑的な声も出ている。
スペイン紙『AS』によると、このウイングはW杯後にバイエルンと話し合い、自身の成長評価と将来計画を確認したいと考えている。
バイエルンもオリゼを現在の、そして将来のスーパースターと見ており、2029年まで契約延長したいと考えている。しかし、オリゼ側はこの申し出にまだ応じておらず、クラブ内には懐疑的な声も出ている。
ミュンヘンにとっての懸念は、マイケル・オリゼが欧州のほぼ全トップクラブから注目されていると認識し、大会後に周囲と相談して去就を慎重に検討する計画を立てている点だ。分析次第では、オリゼがクラブ側に移籍希望を伝える可能性もある。
バイエルンは、ワールドカップでも好パフォーマンスを示すこのフランス人選手を今夏放出するつもりはないと繰り返し表明。監督役会のカール＝ハインツ・ルンメニゲ氏は「オリゼのような選手に我々がひるむ価格はない」と語った。
オリスは契約延長すべきだという話だ。年俸は現在約1200万ユーロだが、ありとあらゆる（ほぼあり得ない）ボーナスを含め最大2500万ユーロまで昇給する内容だ。
しかし『AS』紙によると、バイエルン首脳陣でさえ実現を信じていないという。同紙は、クラブ側がオリゼの契約延長に「大きな疑念」を抱き、今夏は「あらゆる可能性」があると認識していると伝えている。