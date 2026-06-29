スペイン紙『AS』によると、このウイングはW杯後にバイエルンと話し合い、自身の成長評価と将来計画を確認したいと考えている。

バイエルンもオリゼを現在の、そして将来のスーパースターと見ており、2029年まで契約延長したいと考えている。しかし、オリゼ側はこの申し出にまだ応じておらず、クラブ内には懐疑的な声も出ている。