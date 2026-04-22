Goal.com
ライブ
FBL-GER-CUP-LEVERKUSEN-BAYERN MUNICHAFP
Nino Duit

翻訳者：

マイケル・オリゼが記念試合で輝き、FCバイエルン・ミュンヘンはバイエル・レバークーゼンとのDFBポカール準決勝で奮闘。採点と選手別評価。

DFBポカール
特集＆コラム
Player ratings
バイエルン

FCバイエルンは2020年以来初めてDFBポカール決勝に進出した。準決勝ではアウェイでバイエル・レバークーゼンを2-0で下した。以下、FCB選手たちの評価。

日曜にBチームがシュトゥットガルトを破り優勝。ヴィンセント・コンパニー監督はレバークーゼン戦でベストメンバーを起用した。ハリー・ケインが22分に先制、ルイス・ディアスが90+3分に追加点。

5月23日のベルリン決勝では、バイエルンはシュトゥットガルト対フライブルクの勝者と対戦する。

試合レポートはこちら。

  • バイエル・レバークーゼン対FCバイエルン、評価：マヌエル・ノイアー

    長い間ほとんど仕事がなかったが、52分、ノイアーはネイサン・タラのシュートを好セーブ。彼自身がそのセーブをゴールのように喜んだ。75分には中盤でカウンターを阻止。評価：2.5。

    • 広告

  • バイエル・レバークーゼン対FCバイエルン、採点：ヨシップ・スタニシッチ

    先発4人の生き残りの一人。56分、スタニシッチはレバークーゼンPAに侵入し、シュートを試みたところポクに足首を蹴られた。治療後、再びプレー。評価：3。

  • バイエル・レバークーゼン対FCバイエルン、評価：ダヨ・ウパメカノ

    ウパメカノは守備で安定感抜群。前半中盤にはネイサン・テラへのタックルで存在感を示した。攻撃でも相手陣深くまで上がり、5分にはCKの流れからシュート。枠を外したが、1-0の得点前にはボールを奪取した。評価：1.5。

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    バイエル・レバークーゼン対FCバイエルン、評価：ジョナタン・ター

    かつての活躍の場で鋭い観察眼を発揮。タハは度々賢明な先読みを見せた。評価：2.5。

  • バイエル・レバークーゼン対FCバイエルン、採点：コンラッド・ライマー

    中央へ何度も切り込み、チームメイトのパスを受け取った。1対1では非常に積極的で、ライマーには合計5回のファウルが宣告された。評価：3。

  • バイエル・レバークーゼン対FCバイエルン、採点：ヨシュア・キミッヒ

    中盤中央で多くのボールに触れた。しかし、キミッヒがペナルティエリアへ送ったループパスやスルーパスはほとんどが精度を欠いた。評価：3。

  • バイエル・レバークーゼン対FCバイエルン、採点：アレクサンダル・パブロヴィッチ

    前半終了間際、カウンター攻撃でイブラヒム・マザにスライディングタックルを敢行し、イエローカードを受けた。後半中盤にはパブロヴィッチがマザの顔面を殴ったが、警告だけで済んだ。直後、コンパニは念のため彼を交代させた。評価：3.5。

  • バイエル・レバークーゼン対FCバイエルン、評価：マイケル・オリゼ

    公式戦100試合出場となったオリゼは、得意のヒールパスでケインの先制点をアシスト。時折挑発的になり、前半終了間際にはパラシオスともみ合いになった。評価：2。

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    バイエル・レバークーゼン対FCバイエルン、評価：ジャマル・ムシアラ

    セルジュ・グナブリの負傷で先発の座を取り戻したムシアラは、最高のコンディションに近づいている。レバークーゼン戦ではドリブルとパスで多くの創造的なプレーを見せた。 ケインの先制点をアシストし、4試合で5得点に絡んだ。49分には自身もネットを揺らしたが、アンドリッチがゴールライン前で阻んだ。評価：2。

  • バイエル・レバークーゼン対FCバイエルン、評価：ルイス・ディアス

    16分、ディアスは好シュート放つもGKフレッケンに阻まれた。1-0直前のムジアラ→ケインのクロスは賢くコースを開けた。アディショナルタイム、VAR判定の末に2-0の決勝点。評価：2。

  • バイエル・レバークーゼン対FCバイエルン、採点：ハリー・ケイン

    試合序盤、ケインはPKを要求したが認められず、その代わりに流れの中から1-0の先制点を決めた。その後、追加点のチャンスをいくつか逃した。評価：2。

  • バイエル・レバークーゼン対FCバイエルン、途中出場選手の評価

    レオン・ゴレツカ：74分、イエローカード2枚で退場寸前のパブロヴィッチに代わって出場。80分にシュートが阻まれたが、直後にディアスの2点目をアシスト。評価なし。 

    アルフォンソ・デイヴィス：74分、ライマーに代わり左SBへ。直後、カウンターでマザを突破。評価なし。 

    キム・ミンジェ：84分にムシアラと交代。評価なし。

ブンデスリーガ
1. FSV マインツ 05 crest
1. FSV マインツ 05
M05
バイエルン crest
バイエルン
FCB