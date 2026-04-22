日曜にBチームがシュトゥットガルトを破り優勝。ヴィンセント・コンパニー監督はレバークーゼン戦でベストメンバーを起用した。ハリー・ケインが22分に先制、ルイス・ディアスが90+3分に追加点。

5月23日のベルリン決勝では、バイエルンはシュトゥットガルト対フライブルクの勝者と対戦する。

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