日曜にBチームがシュトゥットガルトを破り優勝。ヴィンセント・コンパニー監督はレバークーゼン戦でベストメンバーを起用した。ハリー・ケインが22分に先制、ルイス・ディアスが90+3分に追加点。
5月23日のベルリン決勝では、バイエルンはシュトゥットガルト対フライブルクの勝者と対戦する。
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日曜にBチームがシュトゥットガルトを破り優勝。ヴィンセント・コンパニー監督はレバークーゼン戦でベストメンバーを起用した。ハリー・ケインが22分に先制、ルイス・ディアスが90+3分に追加点。
5月23日のベルリン決勝では、バイエルンはシュトゥットガルト対フライブルクの勝者と対戦する。
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長い間ほとんど仕事がなかったが、52分、ノイアーはネイサン・タラのシュートを好セーブ。彼自身がそのセーブをゴールのように喜んだ。75分には中盤でカウンターを阻止。評価：2.5。
先発4人の生き残りの一人。56分、スタニシッチはレバークーゼンPAに侵入し、シュートを試みたところポクに足首を蹴られた。治療後、再びプレー。評価：3。
ウパメカノは守備で安定感抜群。前半中盤にはネイサン・テラへのタックルで存在感を示した。攻撃でも相手陣深くまで上がり、5分にはCKの流れからシュート。枠を外したが、1-0の得点前にはボールを奪取した。評価：1.5。
かつての活躍の場で鋭い観察眼を発揮。タハは度々賢明な先読みを見せた。評価：2.5。
中央へ何度も切り込み、チームメイトのパスを受け取った。1対1では非常に積極的で、ライマーには合計5回のファウルが宣告された。評価：3。
中盤中央で多くのボールに触れた。しかし、キミッヒがペナルティエリアへ送ったループパスやスルーパスはほとんどが精度を欠いた。評価：3。
前半終了間際、カウンター攻撃でイブラヒム・マザにスライディングタックルを敢行し、イエローカードを受けた。後半中盤にはパブロヴィッチがマザの顔面を殴ったが、警告だけで済んだ。直後、コンパニは念のため彼を交代させた。評価：3.5。
公式戦100試合出場となったオリゼは、得意のヒールパスでケインの先制点をアシスト。時折挑発的になり、前半終了間際にはパラシオスともみ合いになった。評価：2。
セルジュ・グナブリの負傷で先発の座を取り戻したムシアラは、最高のコンディションに近づいている。レバークーゼン戦ではドリブルとパスで多くの創造的なプレーを見せた。 ケインの先制点をアシストし、4試合で5得点に絡んだ。49分には自身もネットを揺らしたが、アンドリッチがゴールライン前で阻んだ。評価：2。
16分、ディアスは好シュート放つもGKフレッケンに阻まれた。1-0直前のムジアラ→ケインのクロスは賢くコースを開けた。アディショナルタイム、VAR判定の末に2-0の決勝点。評価：2。
試合序盤、ケインはPKを要求したが認められず、その代わりに流れの中から1-0の先制点を決めた。その後、追加点のチャンスをいくつか逃した。評価：2。
レオン・ゴレツカ：74分、イエローカード2枚で退場寸前のパブロヴィッチに代わって出場。80分にシュートが阻まれたが、直後にディアスの2点目をアシスト。評価なし。
アルフォンソ・デイヴィス：74分、ライマーに代わり左SBへ。直後、カウンターでマザを突破。評価なし。
キム・ミンジェ：84分にムシアラと交代。評価なし。