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マイケル・オリゼが自身の最適なポジションを明かした。それは、バイエルン・ミュンヘンとフランス代表でアシスト王を務める現在のポジションではない。
意外な位置の好み
オリゼはクラブでも代表でも右ウイングとしてファンを魅了してきたが、創造性豊かなこのフォワードは、自分の本領は中央のポジションにあると認めている。バイエルン・ミュンヘンは2024年7月にクリスタル・パレスから5300万ユーロで獲得した彼に、これまでも大きく依存してきた。
加入後107試合で42得点54アシストを記録するも、本人はフランスのメディア『レキップ』に中盤でのゲームメイクを好むと語った。
オリゼは「最も居心地が良いのは『10番』だ。自由度が高く、育ってきたポジションでもある。今はウイングだが、自分にはそこが自然だ」と語った。
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ストリートサッカーの起源
ヨーロッパで最も予測不可能なアタッカーに成長したオリゼ。その独特のセンスは、アカデミーの指導よりも、幼少期に街角で兄弟と壁打ちや1対1に没頭した経験から生まれた。
彼は『レキップ』紙にこう語った。「それはストリートサッカーから生まれたと思います。兄と外で壁にボールを蹴りつけたり、1対1の対決をしたりしていました。そう、その経験から来ていると思います。 それは独特のサッカーだけど、間違いなく学び方の一つだよ」と語った。こうした経験はプロキャリアに直結し、代表では18試合7得点をマークしている。
ピッチ上の自由
「制約のないプレー」は、今もこの攻撃的選手の中核にある。ブンデスリーガでもワールドカップでも、最高峰の舞台に立ってもオリゼは若々しい情熱を失わない。この夏、フランスがセネガルに3-1で勝った大会第1節で彼は2アシストを記録し、その自由なスタイルを示した。彼は戦術に縛られず、中央で自由に動き回りたいと語っている。
彼は幼少期の記憶をこう振り返る。「あの頃、サッカーは自由そのものでした。学ぶというより、ただボールを追いかけるのが楽しかった。誰もがそうだったはずです。」
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次は何が起こるのでしょうか？
オリゼは希望とは裏腹に、当面サイドでのプレーが続く見込みだ。得点力のある攻撃的選手は現在代表戦に集中しており、初戦の活躍をさらに発展させようとしている。フランス代表がワールドカップグループステージで首位を確保するため、イラクとノルウェー戦での彼の活躍が鍵となる。