マイケル・オリゼが自身の最適なポジションを明かした。それは、バイエルン・ミュンヘンとフランス代表でアシスト王を務める現在のポジションではない。

オリゼはクラブでも代表でも右ウイングとしてファンを魅了してきたが、創造性豊かなこのフォワードは、自分の本領は中央のポジションにあると認めている。バイエルン・ミュンヘンは2024年7月にクリスタル・パレスから5300万ユーロで獲得した彼に、これまでも大きく依存してきた。

加入後107試合で42得点54アシストを記録するも、本人はフランスのメディア『レキップ』に中盤でのゲームメイクを好むと語った。

オリゼは「最も居心地が良いのは『10番』だ。自由度が高く、育ってきたポジションでもある。今はウイングだが、自分にはそこが自然だ」と語った。