Getty Images Sport
翻訳者：
マイケル・オリゼが終了間際に同点弾。バイエルンはチャンピオンズリーグ決勝を控え、ハリー・ケインとルイス・ディアスをベンチに置いた。試合は6得点が奪われる接戦だった。
コンパニ、PSG戦へローテーションを賭ける
パリ・サンジェルマンとのUEFAチャンピオンズリーグ準決勝第2戦を前に、ヴィンセント・コンパニ監督は先発7人を入れ替える大胆な輪番起用を選択。ハリー・ケイン、オリゼ、ルイス・ディアスはベンチへ。ジョナタン・ターが初めてキャプテンマークを巻いた。
しかしこの采配は裏目に出た。ブンデスリーガ100試合目を迎えたハイデンハイムは、バイエルンの連携不足を突いた。22分、ブドゥ・ジヴジヴァゼがヘディングで先制。9分後、マルノン・ブッシュのスルーパスをエレン・ディンクチが決め、リードを2点に広げた。
ゴレツカ、後半の交代で逆転劇
前半終了間際、レオン・ゴレツカが25メートルのフリーキックをカーブをかけて上隅に決め、バイエルンに同点弾。ホームでの敗戦を危惧したコンパニ監督は後半開始時、ケイン、オリゼ、ディアス、キミッヒを投入し、流れは一挙にバイエルンへ。
57分にはオリゼのCKをゴール前でゴレツカが押し込み、この日2点目。キミッヒのシュートがポストを叩くなど、逆転のチャンスも訪れた。それでも終盤は、カウンターを狙うシティの反撃が脅威だった。
ジヴジヴァゼの鮮やかなゴールにバイエルンは動揺を隠せない
試合終了まで残り15分、ハイデンハイムが再びアリアンツ・アレーナを揺るがした。ジブジヴァゼが左サイドを独走し、オリゼをかわして切り込み、ゴール上隅へ見事なシュート。チームは再びリードを奪った。王者のバイエルンは衝撃の敗北危機に立たされた。
バイエルンはDFキム・ミンジェも前線に上げ総攻撃を仕掛けた。延長ロスタイム、オリゼのCKがクロスバーを直撃。このロスタイムは、ハイデンハイムのフォレンバッハが頭部負傷で鼻に包帯を巻いて続行したため長引いた。
- Getty Images Sport
オリセが100分に同点弾
ロスタイム10分、オリゼのシュートがポストを叩き、GKラマジに当たってゴールイン。ハイデンハイムは2点を逃したが、バイエルンも決勝を前にリズムはつかめず。
2得点を挙げシュート6本を放ったゴレツカはMOMに選ばれたが、大幅なローテーションと降格圏の相手に3失点した守備は、コンパニ監督への批判につながるだろう。