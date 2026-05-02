マイケル・オリゼが終了間際に同点弾。バイエルンはチャンピオンズリーグ決勝を控え、ハリー・ケインとルイス・ディアスをベンチに置いた。試合は6得点が奪われる接戦だった。

パリ・サンジェルマンとのUEFAチャンピオンズリーグ準決勝第2戦を前に、ヴィンセント・コンパニ監督は先発7人を入れ替える大胆な輪番起用を選択。ハリー・ケイン、オリゼ、ルイス・ディアスはベンチへ。ジョナタン・ターが初めてキャプテンマークを巻いた。

しかしこの采配は裏目に出た。ブンデスリーガ100試合目を迎えたハイデンハイムは、バイエルンの連携不足を突いた。22分、ブドゥ・ジヴジヴァゼがヘディングで先制。9分後、マルノン・ブッシュのスルーパスをエレン・ディンクチが決め、リードを2点に広げた。