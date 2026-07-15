マイケル・オリゼがレアル・マドリード移籍を希望。バイエルン・ミュンヘンのスターは、フランス代表チームメイトのキリアン・ムバッペと再会するため大型移籍を強く望んでいる。

『フット・メルカート』によると、オリゼは今夏バイエルンを離れ、レアル・マドリード移籍を希望している。レアルも獲得に強い関心を示し、『マルカ』のパブロ・ポロ記者は、クラブがあらゆる手段を尽くすと伝えている。

国内リーグで好パフォーマンスを示したオリゼは、フランス代表としてキリアン・ムバッペと共に出場したW杯でも活躍。準決勝でスペインに0－2で敗れ、3位決定戦では英・阿戦の敗者と対戦する。



