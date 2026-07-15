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Moataz Elgammal

翻訳者：

マイケル・オリゼがレアル・マドリード移籍を希望。バイエルン・ミュンヘンのスターは、フランス代表チームメイトのキリアン・ムバッペと再会するため大型移籍を強く望んでいる。

マイケル・オリーセ
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バイエルン・ミュンヘンのウインガー、マイケル・オリゼは、ドイツでのまたしても素晴らしいシーズンを終え、今夏にレアル・マドリードへの移籍を熱望している。フランス代表のこの選手は、世界サッカー界で最も注目を集める選手の一人として頭角を現しており、急速に加速する自身のキャリアにおいて次の大きなステップを踏み出すには、このスペインの名門クラブこそがまさに理想的な環境だと考えている。

  • 素晴らしいシーズンとマドリードからの強い関心

    フット・メルカート』によると、オリゼは今夏バイエルンを離れ、レアル・マドリード移籍を希望している。レアルも獲得に強い関心を示し、『マルカ』のパブロ・ポロ記者は、クラブがあらゆる手段を尽くすと伝えている。

    国内リーグで好パフォーマンスを示したオリゼは、フランス代表としてキリアン・ムバッペと共に出場したW杯でも活躍。準決勝でスペインに0－2で敗れ、3位決定戦では英・阿戦の敗者と対戦する。


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    モウリーニョのスカウト活動とバイエルンの抵抗

    ジョゼ・モウリーニョ監督は状況を注視し、5月23日のDFBポカール決勝でオリゼを直接スカウトした。シュトゥットガルト取締役ファビアン・ヴォルゲムート氏の招待で、ベルリンでのバイエルン対シュトゥットガルト戦をVIPボックスから観戦した。

    しかしバイエルン名誉会長ウリ・ヘーネスは「モウリーニョがいくら注目してもオリゼは渡さない」と強硬だ。その一方でクラブ内では彼の移籍に備えている。

  • ドイツの強豪クラブが要求した過去最高額の手数料

    オリゼをドイツから獲得するには巨額の移籍金が必要だ。報道では、バイエルンは今夏に移籍を検討するだけでも少なくとも2億ユーロを要求する見込み。

    2029年6月まで契約が残る彼は、キャリアを次の段階へ進めるにはレアル・マドリードが最適だと固く信じている。バイエルンは巨額オファーに備え、後継候補との接触を開始。特にパリ・サンジェルマンのFWブラッドリー・バルコラは、攻撃力維持のためスカウト部門が高く評価している。

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    このウインガーの今後はどうなるのだろうか？

    オリゼの将来をめぐる重要な協議は、ワールドカップ直後に予定されている。レアル・マドリードは正式オファーで関心を示し、バイエルン・ミュンヘンは交渉に応じるか、巨額要求を貫くかを決める必要がある。

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