Getty Images
翻訳者：
マイケル・オリゼがレアル・マドリード移籍を希望。バイエルン・ミュンヘンのスターは、フランス代表チームメイトのキリアン・ムバッペと再会するため大型移籍を強く望んでいる。
素晴らしいシーズンとマドリードからの強い関心
『フット・メルカート』によると、オリゼは今夏バイエルンを離れ、レアル・マドリード移籍を希望している。レアルも獲得に強い関心を示し、『マルカ』のパブロ・ポロ記者は、クラブがあらゆる手段を尽くすと伝えている。
国内リーグで好パフォーマンスを示したオリゼは、フランス代表としてキリアン・ムバッペと共に出場したW杯でも活躍。準決勝でスペインに0－2で敗れ、3位決定戦では英・阿戦の敗者と対戦する。
- Getty Images
モウリーニョのスカウト活動とバイエルンの抵抗
ジョゼ・モウリーニョ監督は状況を注視し、5月23日のDFBポカール決勝でオリゼを直接スカウトした。シュトゥットガルト取締役ファビアン・ヴォルゲムート氏の招待で、ベルリンでのバイエルン対シュトゥットガルト戦をVIPボックスから観戦した。
しかしバイエルン名誉会長ウリ・ヘーネスは「モウリーニョがいくら注目してもオリゼは渡さない」と強硬だ。その一方でクラブ内では彼の移籍に備えている。
ドイツの強豪クラブが要求した過去最高額の手数料
オリゼをドイツから獲得するには巨額の移籍金が必要だ。報道では、バイエルンは今夏に移籍を検討するだけでも少なくとも2億ユーロを要求する見込み。
2029年6月まで契約が残る彼は、キャリアを次の段階へ進めるにはレアル・マドリードが最適だと固く信じている。バイエルンは巨額オファーに備え、後継候補との接触を開始。特にパリ・サンジェルマンのFWブラッドリー・バルコラは、攻撃力維持のためスカウト部門が高く評価している。
- Getty Images
このウインガーの今後はどうなるのだろうか？
オリゼの将来をめぐる重要な協議は、ワールドカップ直後に予定されている。レアル・マドリードは正式オファーで関心を示し、バイエルン・ミュンヘンは交渉に応じるか、巨額要求を貫くかを決める必要がある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。