オリゼはアリアンツ・アレーナでの活躍が評価され、2025-26シーズンブンデスリーガ最優秀選手に選ばれた。土曜、チャンピオンチームにマイスターシャーレが授与される直前にDFLのレンツCEOとメルケルCEOが24歳のフランス代表に賞を授与した。

バイエルン移籍後、オリゼはハリー・ケイン、フロリアン・ヴィルツ、ジュード・ベリンガムら前受賞者に続き、彗星のごとく台頭。この受賞でドイツサッカー界のエリートとしての地位を確固たるものにした。