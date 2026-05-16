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マイケル・オリゼがブンデスリーガの年間最優秀選手に選ばれた。バイエルン・ミュンヘンのスターは、ドイツ1部リーグの「顔」と呼ばれる。
フランス代表選手の個人としての栄光
オリゼはアリアンツ・アレーナでの活躍が評価され、2025-26シーズンブンデスリーガ最優秀選手に選ばれた。土曜、チャンピオンチームにマイスターシャーレが授与される直前にDFLのレンツCEOとメルケルCEOが24歳のフランス代表に賞を授与した。
バイエルン移籍後、オリゼはハリー・ケイン、フロリアン・ヴィルツ、ジュード・ベリンガムら前受賞者に続き、彗星のごとく台頭。この受賞でドイツサッカー界のエリートとしての地位を確固たるものにした。
- AFP
リーグの首脳陣が「素晴らしい」才能を称賛
入団発表の式典では、ドイツサッカー界の重鎮たちが、かつてクリスタル・パレスに所属していたこの選手を絶賛した。レンツ氏とメルケル氏は共同声明で「マイケル・オリゼは試合の流れを変える素晴らしい選手であり、そのダイナミズム、技巧、安定感、そしてゴールで2025-26シーズンのブンデスリーガに確かな足跡を残した」と語った。
また、リーグのグローバルブランドにおけるオリゼの重要性を強調し、こう続けた。「彼は過去2年間で国内・国際レベルでリーグの顔となり、選手として卓越性を示した。受賞とバイエルンでの素晴らしいシーズンに心より祝福を送る」
統計的に優れたキャンペーン
今シーズンのオリゼは15ゴール19アシストを記録し、2019-20シーズン以来初めて1シーズンでゴールとアシストそれぞれ15以上を達成した。この活躍で、連覇を目指すチームに欠かせない存在となった。
ドイツ移籍後、タイトル獲得は初めてではない。デビューシーズンには「最優秀新人賞」に選ばれ、創造性を保ちつつ過酷な環境に即座に適応した。
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優勝者の決定方法
この賞の選考は厳格で、ファン・クラブ・専門家が関与します。まず40名の候補から「シーズンベストイレブン」が選ばれ、さらにそこから「シーズン最優秀選手」が決まります。投票比率はファン40％、クラブ30％、専門家30％です。
同じ方法でシーズン最優秀選手がベストイレブンから選ばれます。オリゼは11月と1月の月間MVPを獲得し、ケインらを抑えて年間タイトルを勝ち取りました。