マイケル・オリセが1億5000万ユーロでレアル・マドリードへ？ 不愉快な噂が流れる中、バイエルン・ミュンヘンがベルナベウにメッセージ。

ハイナー氏の強硬な姿勢は、以前オリゼのドイツ離脱説を一笑に付したウリ・ヘーネス名誉会長の考えと一致している。巨額の利益が見込めるにもかかわらず、バイエルンは、貴重な戦力を欧州のライバルに売却して得られる金銭的利益より、スポーツ面での野心の方がはるかに重要だと主張し続けている。

噂が立った際、ホーネスは「マイケル・オリゼを2億ユーロで売る？ 彼は売らない。 我々はファンのためにサッカーをしている。43万人の会員と世界中に何百万人ものファンがいる。口座に2億ユーロが入っても、土曜の試合の質が下がれば意味がない」と語っていた。



