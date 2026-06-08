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マイケル・オリセが1億5000万ユーロでレアル・マドリードへ？ 不愉快な噂が流れる中、バイエルン・ミュンヘンがベルナベウにメッセージ。
バイエルンの会長、ペレスの関心を笑い飛ばす
アリアンツ・アレーナの首脳陣は、オリゼのスペイン首都への移籍報道にうんざりしている。報道によると、レアル・マドリードのペレス会長は再選キャンペーンの一環として、このフランス代表をサンティアゴ・ベルナベウへ招くため、クラブ史上最高額となる1億5000万ユーロのオファーを承認する用意があるという。
これに対しバイエルンのヘルベルト・ハイナー会長は、サポーターグループを訪問した際に「マイケル・オリゼはバイエルンの選手で長期契約を結んでいる」と明言。 我々は選手を売るクラブではない。フロレンティーノ・ペレス氏がオファーを送りたいのであれば――今のところそのような動きはないが――その手間は省いてほしい」とハイナー氏は『BILD』紙に語った。
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過去最高額でも「ディ・ローテン」には不足
ハイナー氏の強硬な姿勢は、以前オリゼのドイツ離脱説を一笑に付したウリ・ヘーネス名誉会長の考えと一致している。巨額の利益が見込めるにもかかわらず、バイエルンは、貴重な戦力を欧州のライバルに売却して得られる金銭的利益より、スポーツ面での野心の方がはるかに重要だと主張し続けている。
噂が立った際、ホーネスは「マイケル・オリゼを2億ユーロで売る？ 彼は売らない。 我々はファンのためにサッカーをしている。43万人の会員と世界中に何百万人ものファンがいる。口座に2億ユーロが入っても、土曜の試合の質が下がれば意味がない」と語っていた。
ペレスの選挙勝利が移籍の噂に拍車をかける
これらの移籍報道が浮上したタイミングは偶然ではない。ペレス会長がレアル・マドリードの会長選で再選した直後だからだ。ペレス会長は、選挙勝利と新理事会の任期開始を祝し、大型補強を行ってきた。勝利演説では、2030年までクラブの支配的地位を維持すると語った。
「私はまだここにいる。会員の皆さんは私を知っている。私はレアル・マドリードを守るためにここにいる。レアル・マドリードがタイトルを取り続けられるよう、私たちは努力を続けていく」と会員に語った。オリセの名前は出さなかったが、会長は、再びベルナベウに戻ると噂されるジョゼ・モウリーニョ監督の復帰を支えるため、トップクラスの新戦力を示唆した。
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ミュンヘンにおけるマイケル・オリゼの状況
マドリードで噂が流れるも、オリゼはミュンヘンで長期契約を結び、コンパニ監督の戦術に不可欠だ。プレミアから移籍後、彼はブンデスリーガで活躍し、クラブの支配力維持とファン人気を得ている。
バイエルンはオファー検討すら拒否しており、補強を目指すマドリードは他の候補を探すしかない。クラブがオシスを「売却不可」と位置づけるため、ペレス会長の獲得希望はオファー提出前に早くも壁にぶつかった。