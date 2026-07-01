「マイケルは化け物だ」：ティエリ・アンリが、バイエルンのスター選手オリゼが他の誰よりも優れている点を語る

ヘンリーの評価：「マイケルは並外れた選手だ。物事の捉え方が他と違う。頭があまりに速く回るため、思い通りでないときはすぐイライラする。だが、なんて素晴らしい選手なんだ！」

「彼を指導できたのは光栄だ。練習で彼が何かするたびに『うわっ！』と声をこらえるのが大変だった。監督としてそんなことは言えないからな。でもアシスタントには『あの子のプレー、見たか？』と聞いたよ。（…）彼は別次元の存在で、他とはまったく違う。」

バイエルンでは右サイドでプレーするオリゼだが、フランス代表のデシャン監督は攻撃的MFとして起用している。 本人もこのポジションを気に入っており、適性があるようだ。W杯では4試合で早くも5アシストを記録し、新記録を達成。スウェーデン戦では劇的なゴールまであと少しだった。

フランス代表の攻撃陣にはオリゼのほかにキャプテンのキリアン・ムバッペやバロンドール受賞者のウスマン・デンベレもいる。スウェーデン戦でムバッペが2得点を挙げたが、アンリは「MVPはいつもキリアンだ。だが最も重要なのはマイケル・オリゼだ」と断言した。