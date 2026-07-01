火曜日のワールドカップ16強戦で、フランスがスウェーデンに3-0で勝利。オリセの活躍を受け、彼はこの技巧派を「チームで最も重要な選手」と称えた。
AFP
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「マイケルは化け物だ」：ティエリ・アンリが、バイエルンのスター選手オリゼが他の誰よりも優れている点を語る
ヘンリーはフォックス・スポーツの解説で、オリゼの守備力を絶賛した。「大会前から言ってきたように、ボールを持たない時の彼の動きは特別だ。 多くの人が注目するのはボールを持ったときのプレーだが、卓越したテクニックを持つ選手ほど守備をおろそかにしがちだ。しかし彼は違う！」
テレビ解説者のアンリは、2年前にパリ五輪でフランスU-23代表監督としてオリゼを指導し、銀メダルを獲得。当時、オリゼは6試合で2ゴール5アシストを記録した。
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ティエリ・アンリ：「最も重要な選手はマイケル・オリゼだ」
ヘンリーの評価：「マイケルは並外れた選手だ。物事の捉え方が他と違う。頭があまりに速く回るため、思い通りでないときはすぐイライラする。だが、なんて素晴らしい選手なんだ！」
「彼を指導できたのは光栄だ。練習で彼が何かするたびに『うわっ！』と声をこらえるのが大変だった。監督としてそんなことは言えないからな。でもアシスタントには『あの子のプレー、見たか？』と聞いたよ。（…）彼は別次元の存在で、他とはまったく違う。」
バイエルンでは右サイドでプレーするオリゼだが、フランス代表のデシャン監督は攻撃的MFとして起用している。 本人もこのポジションを気に入っており、適性があるようだ。W杯では4試合で早くも5アシストを記録し、新記録を達成。スウェーデン戦では劇的なゴールまであと少しだった。
フランス代表の攻撃陣にはオリゼのほかにキャプテンのキリアン・ムバッペやバロンドール受賞者のウスマン・デンベレもいる。スウェーデン戦でムバッペが2得点を挙げたが、アンリは「MVPはいつもキリアンだ。だが最も重要なのはマイケル・オリゼだ」と断言した。
マイケル・オリスの経歴：
クラブ 期間 FCレディング 2017年 - 2021年 クリスタル・パレス 2021年 - 2024年 FCバイエルン 2024年 - 現在