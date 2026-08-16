アモリムは、プレシーズン終盤に主力のマイク・メニャンとアドリアン・ラビオが不在だったことをめぐって高まりつつあった批判を、素早く打ち消した。この2人は、ミランがマンチェスター・ユナイテッドに印象的な勝利を収めた試合を欠場しており、新シーズンのリーグ開幕戦に向けた準備状況を疑問視する声が上がっていた。しかし、アモリムは自身の立場を明確にし、復帰を遅らせたのは選手側の要望ではなく、戦術的な必要性による判断だったと強調している。

ポーランドで古巣を圧倒した試合後、ミラン指揮官はこの状況について率直に語った。アモリムは「ラビオとメニャンは、より多くプレーしていたので休暇が長くなった。それは私にとって重要なことだった。試合数の多さや、選手たちがその負担に耐えられないことについては誰もが不満を言っている。そして私は、彼らが今日の試合に出場できないことをすでに分かっていたからこそ、その追加の休みを与えた。だから彼らにはさらに3日を与えた。何も変わらない。そして言っておく必要があるが、これは選手ではなく私の決断だ」と述べた。