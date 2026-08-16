Getty Images Sport
翻訳者：
マイク・メニャンとアドリアン・ラビオがACミランのトレーニングに復帰、ルベン・アモリムは主力選手に追加休暇を与えた物議を醸す決断を擁護へ
アモリム、主力スターへの長期休養を正当化
アモリムは、プレシーズン終盤に主力のマイク・メニャンとアドリアン・ラビオが不在だったことをめぐって高まりつつあった批判を、素早く打ち消した。この2人は、ミランがマンチェスター・ユナイテッドに印象的な勝利を収めた試合を欠場しており、新シーズンのリーグ開幕戦に向けた準備状況を疑問視する声が上がっていた。しかし、アモリムは自身の立場を明確にし、復帰を遅らせたのは選手側の要望ではなく、戦術的な必要性による判断だったと強調している。
ポーランドで古巣を圧倒した試合後、ミラン指揮官はこの状況について率直に語った。アモリムは「ラビオとメニャンは、より多くプレーしていたので休暇が長くなった。それは私にとって重要なことだった。試合数の多さや、選手たちがその負担に耐えられないことについては誰もが不満を言っている。そして私は、彼らが今日の試合に出場できないことをすでに分かっていたからこそ、その追加の休みを与えた。だから彼らにはさらに3日を与えた。何も変わらない。そして言っておく必要があるが、これは選手ではなく私の決断だ」と述べた。
- AFP
2人がフィットネステストのためミラネッロ入り
認められた休暇を終え、メニャンとラビオの両選手は日曜朝にクラブのトレーニング施設へ戻った。復帰の初期段階では、休暇中に個別でどれだけトレーニングを積んでいたかを見極めるため、一般的なフィットネステストと生理学的評価を一連で実施する。チームの他の選手たちがポーランドからの帰国後のリカバリー期間を過ごす一方で、フランス代表の2人は試合勘の差を埋めるための個別調整プログラムに取り組んでいる。アモリム監督が来週末のトリノ戦という今季最初の公式戦に向けて準備を進める中、この特別な合流プロセスは極めて重要となる。
ミラネッロからの報道によれば、2人は月曜日に休養日を与えられた後、火曜日にチーム本隊へ合流し、フルコンタクトのトレーニングに入る見込みだ。これにより、この夏では初めて、アモリム監督がトップチーム全員をピッチ上でそろえて指導することになる。指揮官はこれを戦術的な連係を高めるうえで不可欠な節目と考えている。
過密日程のシーズンにおける負荷管理
この追加の3日間を設けることで、指揮官は8月だけでなく、2月と3月の数カ月間に向けても選手たちの健康を確保できると考えている。選手たちが復帰を強く望んでいたことは明言した一方で、時期尚早な復帰を急がせないためには、最終的な判断を下す立場として行動しなければならなかった。
主力選手たちの状況についてさらに説明したアモリムは、次のように付け加えた。「彼らは練習したがっている。明日にはミラネッロで初戦に向けた準備をすることになる。彼らには完全なスケジュールがあり、そのスケジュールに従っていた。実際にそうだった証拠もある。だから、この点は本当にはっきりさせておきたい。重要なことだと思うからだ。ラビオを評価することになる。ラビオは我々にとって本当に重要な選手だ。だが、今日示したように、自信を持たなければならない。非常に厳しいシーズンになるので、休養が必要な選手は休ませる必要がある」
- Getty Images Sport
トリノ戦が迫るなか、最後の準備が始まる
アモリムはすでに、GKというポジションの特殊性と、このフランス人選手が継続して起用可能な状態にあることを理由に、マイニャンが先発すると見込まれると認めている。指揮官は、ユナイテッドに4-2で勝利して生まれた好調な流れを、先発起用が可能と判断される選手が誰であるかにかかわらず、リーグ戦にも持ち込みたい考えだ。
週末の一戦に向けたマイニャンの具体的な状況について、アモリムは次のように説明した。「ポジションが違う。彼はずっとトレーニングを続けている。ミランでここ数シーズンにプレーした試合数を見れば、毎試合プレーしている。ポジションが違うので、初戦に向けて準備はできているだろう」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。