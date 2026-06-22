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マイク・メイニャンはプレミアリーグ移籍に前向きで、チェルシーはACミランのGK代理人と交渉を強化している。
チェルシー、メイニャン獲得へ動き加速
チェルシーはかねてよりゴールキーパー補強が噂されており、その最有力候補にメイニャンが浮上している。 MilanNews24によると、チェルシーはマイニャンの代理人ジョナサン・ケベ氏と条件を調整中。正式オファーは 아직ないが、スタンフォード・ブリッジからの関心は高まっているという。
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ルーベン・アモリムにとっての戦術的意義
ロンドンで噂が流れる中、ミランはエースGKを手放すつもりはない。新監督のアモリムは、マイニャンをサン・シーロの戦術の要と位置づけ、経験豊富なリーダーとしてチームの中核に据える方針だ。
アモリムは、マイニャンの残留を強く希望。彼のリーダーシップ、人柄、そしてセービングは、現移籍市場では代替不可能だと考える。リールから移籍して以来、マイニャンは欧州屈指のGKに成長した。
フランス人選手を魅了するプレミアリーグ
移籍の行方を左右するのは選手自身だ。MilanNews 24によると、フランス代表は海外挑戦を真剣に検討している。プレミアリーグへの移籍は、キャリアの次のステップとして非常に魅力的だと考えているという。
イタリアで3年過ごした彼は、新環境で力を試す機会が決断を後押しすると語る。再建中のチェルシーは中心としての役割を用意し、30歳の彼にとって守備の要となる提案は魅力的だ。
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まだ最終決定はされていない
交渉は最終段階ではないが、マイニャンは2026年W杯フランス代表に集中しており、今後数週間で話が進むとみられる。チェルシーは、ミランが実力者マイニャンに巨額の移籍金を求めることを理解し、様子を見ている。 一方、ミラン首脳陣はアモリムの戦術的ニーズと選手本人の移籍希望を見極めつつ、状況を見守っている。