マイク・メイニャンはプレミアリーグ移籍に前向きで、チェルシーはACミランのGK代理人と交渉を強化している。

ロンドンで噂が流れる中、ミランはエースGKを手放すつもりはない。新監督のアモリムは、マイニャンをサン・シーロの戦術の要と位置づけ、経験豊富なリーダーとしてチームの中核に据える方針だ。

アモリムは、マイニャンの残留を強く希望。彼のリーダーシップ、人柄、そしてセービングは、現移籍市場では代替不可能だと考える。リールから移籍して以来、マイニャンは欧州屈指のGKに成長した。