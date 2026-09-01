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マイキー・ムーア、レンジャーズでの際立った活躍を経てトッテナムからFCケルンへのローン移籍が決定
ムーアがブンデスリーガ移籍を決定づける
このイングランドの若手選手は、トッテナムからの1シーズンのレンタル移籍でケルンに正式加入した。この移籍は、レンジャーズで2025-26シーズンに印象的な活躍を見せた後に実現したもので、同選手は47試合に出場し、ヤング・プレーヤー・オブ・ザ・イヤーを受賞した。すでにトッテナムでトップチーム通算21試合に出場しているこのウインガーは、ドイツ1部で定期的な出場機会を求めている。
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スポーツディレクターが10代選手を支持
ケルンのスポーツディレクター、トーマス・ケスラーは、クラブの公式声明でこの若いウインガーの加入を歓迎し、次のように語った。「ミケイはまだ若いにもかかわらず、すでに際立った成熟ぶりを示している」
ケスラーはこのアタッカーのクオリティーに対する自信を強調し、こう付け加えた。「彼は優れた技術を備え、創造性があり、1対1の局面で大胆さを発揮する。さらに、そのダイナミズムと伸び伸びとしたプレースタイルによって、攻撃面で常に脅威となる存在だ。彼のプロフィールはファイナルサードでの選択肢を広げ、さらなる多様性をもたらしてくれる。我々は、彼がここで次の成長段階へ進むと確信している」
ウインガー、ドイツでの挑戦を楽しむ
ムーアは交渉の中で、クラブの粘り強い関心と攻撃的な哲学にすぐ心を動かされたと明かした。「クラブは最初から大きな関心を示してくれた。首脳陣との話し合いは本当にうまくいったし、ここでブンデスリーガでプレーできる可能性と、クラブが目指すプレースタイルが、決断を簡単なものにしてくれた」
イングランドのユース代表でもある同選手は、すぐにインパクトを残したいという意欲も口にした。「チームは素晴らしいスタートを切っている。カップ戦2試合とホッフェンハイム戦の両方を見た。今ここに来られて本当にうれしい。できるだけ多くのゴールとアシストでチームを助け、これを維持して良いシーズンにしたい」
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デビュー戦はシュトゥットガルト戦へ
19歳のタレントは、ケルンが金曜にVfBシュトゥットガルトと対戦する一戦で、早くもブンデスリーガデビューを果たす可能性がある。レネ・ワグナー監督率いるチームは、開幕戦でヴュルツブルガー・キッカーズに2-1で勝利したDFBポカールに続き、ホッフェンハイムに3-2で勝利したリーグ戦を経て、上々のムードで乗り込む。同じイングランド出身のレイガン・ヘスキー、ジャマイ・シンプソン＝ピュージーとともに、この10代の選手は、完璧なスタートの継続を狙う好調な攻撃陣をさらに研ぎ澄ましている。
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