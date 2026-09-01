ケルンのスポーツディレクター、トーマス・ケスラーは、クラブの公式声明でこの若いウインガーの加入を歓迎し、次のように語った。「ミケイはまだ若いにもかかわらず、すでに際立った成熟ぶりを示している」

ケスラーはこのアタッカーのクオリティーに対する自信を強調し、こう付け加えた。「彼は優れた技術を備え、創造性があり、1対1の局面で大胆さを発揮する。さらに、そのダイナミズムと伸び伸びとしたプレースタイルによって、攻撃面で常に脅威となる存在だ。彼のプロフィールはファイナルサードでの選択肢を広げ、さらなる多様性をもたらしてくれる。我々は、彼がここで次の成長段階へ進むと確信している」