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マイキー・ムーアはレンジャーズに残留するのか？ 元スコットランド代表スターが、トッテナムの残留争いとクラブの次期監督が、この若き逸材の将来を左右する理由を解説する
ムーアは所属クラブのトッテナムで歴史を刻んだ
ムーアはロンドン北部でトップチームデビューを果たし、トッテナムで公式戦21試合に出場した。2025年1月のヨーロッパリーグ、エルフスボリ戦でのゴールで得点記録をスタートさせ、17歳172日という年齢で、主要な欧州大会におけるイングランド代表最年少得点者となった。
昨シーズン、トッテナムが17年ぶりの主要タイトル獲得を果たした決勝戦ではベンチ入りしたものの出場機会はなかったが、2025年の夏にグラスゴーへ移籍し、そこで才能を存分に発揮する機会を得た。
レンジャーズでのレギュラーとしての出場機会はムーアにとって大きな糧となり、全大会通算38試合で5得点を記録している。その潜在能力に疑いの余地がないこの選手からは、今後もさらなる活躍が期待される。
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10代の天才選手ムーアの何が特別なのか？
元セルティックのストライカー、グレイはBetSelect.co.ukの独占インタビューで、GOALに対し、ムーアがなぜ特別なのか、そしてスコットランド・プレミアシップの強豪クラブが彼を引き留めようと躍起になる理由について次のように語った。「彼は素晴らしい選手だ。あちらでは彼が大人気なのは知っているし、その才能でクラブに多大な影響を与えてきた。
「彼が私を驚かせたか？ トッテナム時代に彼のプレーを少しは見ていたよ。正直に言えば、ほんの少しだけで、それほど多くはなかった。あまり見ていなかったから、どんなプレーをするか予想がつかなかったけど、彼は素晴らしい活躍を見せていると思う。
「素晴らしいレンタル移籍だった。残念ながら、あくまでレンタル契約に過ぎない。もし私がトッテナム側で、今のクラブの状況を見れば、仮に降格したとしても（その可能性はある）、かろうじて残留できたとしても、18歳の彼を再び呼び戻したいと思うだろうか？ 『まあ、君は18歳だし、残りたいなら、気に入っているなら、もう1年そこに置いておくよ』と言うかもしれない。
「それはマイキー・ムーアと、トッテナムが誰を監督に迎えるかによって大きく左右されると思う。監督が『いや、彼の成長を続けさせたい。レンジャーズでもう1年過ごさせよう』と考えるかもしれないし、あるいは『いや、今その才能が必要だ。彼を起用し、活用する』と言うかもしれない。
「もし彼を呼び戻して起用しないなら、何の意味があるんだ？ それは無駄だ。だから、トッテナムの新監督の就任が、マイキー・ムーアがアイブロックスに残るかどうかを決める大きな要因になると思う。もちろん、僕としては、彼が残ってくれることを願っているよ。」
レンジャーズはムーアのレンタル延長に合意できるだろうか？
プレミアリーグで活躍する選手に対して、オールド・ファーム（レンジャーズとセルティックの対決）の選手を期限付き移籍で送り出す前例はあり、グレイはムーアもその道をたどる可能性があると付け加えた。「彼も、忍耐強く待てば、その可能性はある。まだ18歳だから、時間はたっぷりある。 時間はたっぷりある。もし彼がグラスゴーでの生活やレンジャーズでのプレーを楽しんでいるなら、なぜあのような巨大なクラブでプレーしないのか、私には分からない。そして、何らかの形で欧州の舞台に立つ機会が得られるなら、彼はこう言うかもしれない。『そうだな、これは自分の成長の一環だ。多くのことを学んでいるし、すでに多くのことを学んだ』と。
「それに、ダニー・ロールもそこから学ぶだろう。彼にとっては、あと12ヶ月間、彼を指導してくれる良いコーチになると思う。だから、全体として私は期待しているが、結局のところ、すべてはトッテナムの新監督次第だと思う。」
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ムーアのトッテナムでの契約はいつまでですか？
イゴール・トゥドールは現在トッテナムの暫定監督を務めているが、夏には正式な監督に交代する予定だ。新監督は、プレッシャーに動じないことを証明したこの創造性豊かなウインガーを、自身の戦術に組み込むことを決断するかもしれない。
グレイは、アイブロックスでの経験がムーアにとって大きな糧となっていることについて、次のように続けた。「それが示しているのは、『プレッシャーに耐えられるか』ということだ。 「周囲の人々に見せているのは、セルティックとの対戦やこうした大一番で、彼が萎縮して崩れてしまったかどうかなんだ。いや、彼はそうしなかった。立ち向かい、存在感を示し、結果を出した。だから、若いうちにこうした経験を持つことは非常に大きな強みだ。人々はそれに気づくだろう、それは絶対的な事実だ」
トッテナムは2030年までムーアと契約を結んでおり、彼の長期的な将来はイングランドの首都にある。いずれは親クラブでレギュラーの座を掴むことが期待されているが、イブロックスでのもう1シーズンは、関係者全員にとって最良の選択肢となる可能性がある。
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