マイキー・ムーアはレンジャーズに残留するのか？ 元スコットランド代表スターが、トッテナムの残留争いとクラブの次期監督が、この若き逸材の将来を左右する理由を解説する

元セルティックのストライカー、グレイはBetSelect.co.ukの独占インタビューで、GOALに対し、ムーアがなぜ特別なのか、そしてスコットランド・プレミアシップの強豪クラブが彼を引き留めようと躍起になる理由について次のように語った。「彼は素晴らしい選手だ。あちらでは彼が大人気なのは知っているし、その才能でクラブに多大な影響を与えてきた。

「彼が私を驚かせたか？ トッテナム時代に彼のプレーを少しは見ていたよ。正直に言えば、ほんの少しだけで、それほど多くはなかった。あまり見ていなかったから、どんなプレーをするか予想がつかなかったけど、彼は素晴らしい活躍を見せていると思う。

「素晴らしいレンタル移籍だった。残念ながら、あくまでレンタル契約に過ぎない。もし私がトッテナム側で、今のクラブの状況を見れば、仮に降格したとしても（その可能性はある）、かろうじて残留できたとしても、18歳の彼を再び呼び戻したいと思うだろうか？ 『まあ、君は18歳だし、残りたいなら、気に入っているなら、もう1年そこに置いておくよ』と言うかもしれない。

「それはマイキー・ムーアと、トッテナムが誰を監督に迎えるかによって大きく左右されると思う。監督が『いや、彼の成長を続けさせたい。レンジャーズでもう1年過ごさせよう』と考えるかもしれないし、あるいは『いや、今その才能が必要だ。彼を起用し、活用する』と言うかもしれない。

「もし彼を呼び戻して起用しないなら、何の意味があるんだ？ それは無駄だ。だから、トッテナムの新監督の就任が、マイキー・ムーアがアイブロックスに残るかどうかを決める大きな要因になると思う。もちろん、僕としては、彼が残ってくれることを願っているよ。」