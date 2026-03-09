マイカ・リチャーズがアーセナルに「まだ何も勝ち取っていない」と警告する一方、ガンナーズがチャンピオンズリーグの圧倒的な優勝候補だと見ている

この抽選は、北ロンドンのチームにとって確かに有利であり、同ブロックのいくつかの強豪チームを回避することができました。アーセナルは、決勝トーナメント1回戦でバイエル・レバークーゼンと対戦し、勝ち進んだ場合、レアル・マドリード、バイエルン・ミュンヘン、ディフェンディングチャンピオンのパリ・サンジェルマン、そしてチェルシー、マンチェスター・シティ、リバプールという3つのプレミアリーグのライバルチームなど、ヨーロッパの王者のいるブロックから遠ざかることになります。

リチャーズの予測が的中するかどうかは、間もなくサッカー界が証明するだろう。アーセナルは完璧なプレーを見せてきたが、元マンチェスター・シティのキャプテンが警告したように、歴史に名を残すのは勝者だけだ。アルテタのチームは基盤、抽選結果、勢いを手にした。今、彼らが手ぶらでシーズンを終えないためには、決定力の高さを証明しなければならない。