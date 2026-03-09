Getty Images
マイカ・リチャーズがアーセナルに「まだ何も勝ち取っていない」と警告する一方、ガンナーズがチャンピオンズリーグの圧倒的な優勝候補だと見ている
エミレーツでの期待が高まる
アーセナルは今シーズン、圧倒的な好調ぶりを見せている。堅固な守備とセットプレーからの決定力という武器を武器に、国内リーグと欧州カップ戦の両方で圧倒的な強さを確立した。 この優勝への圧倒的な歩みは、エミレーツの熱狂的なサポーターたちの間で当然のように大きな期待を呼び起こし、多くのファンがすでに歴史的な4冠達成を夢見ている。しかし、シーズン終盤が近づき期待が高まる中、元マンチェスター・シティのスター選手マイカ・リチャーズが彼らの進捗について冷静な評価を下すために名乗りを上げた。
リチャーズ、北ロンドンに警告を発する
リチャーズは『ザ・レスト・イズ・フットボール』ポッドキャストで、称賛と今後のプレッシャーを両立させる発言をした。「言いたいのは――ネガティブな人間にはなりたくないが――まだ何も勝ち取っていないということだ。結果的にはほぼ完璧だが、プレースタイルではセットプレーやオウンゴールで得点を重ねている」 それを指摘する人がいても間違いではないと思うが、アーセナルのサッカーが良くないと言って否定的な見方をするのも正しいとは思わない。シーズン終了時の目標はリーグ優勝だ。どうやってゴールラインを越えるかは問題ではない」
チャンピオンズリーグ対国内リーグ戦
アーセナルの実用主義的なアプローチを批判する声もある。元ニューカッスル監督のアラン・パーデューは「最近のプレーに美しさなど微塵もない」と主張したが、リチャーズは欧州の舞台こそアルテタ監督に合っていると考える。大陸の強豪が採用する戦術的布陣は、必死に勝ち点1を狙うプレミアリーグのチームが頻繁に用いる「低ブロック戦術」よりも、アーセナルに有利に働くだろうと彼は論じた。
リチャーズは優勝候補に挙げた理由をこう説明した。「彼らはプレミアリーグ首位だ。アーセナルがチャンピオンズリーグ優勝候補だと思うのは、国内リーグ戦より彼らに合っているからだ。チャンピオンズリーグでは試合展開が少しオープンになる可能性があるが、プレミアリーグではどのチームも彼らに対してローブロックを敷いてくる」
アーセナルの決勝への道
この抽選は、北ロンドンのチームにとって確かに有利であり、同ブロックのいくつかの強豪チームを回避することができました。アーセナルは、決勝トーナメント1回戦でバイエル・レバークーゼンと対戦し、勝ち進んだ場合、レアル・マドリード、バイエルン・ミュンヘン、ディフェンディングチャンピオンのパリ・サンジェルマン、そしてチェルシー、マンチェスター・シティ、リバプールという3つのプレミアリーグのライバルチームなど、ヨーロッパの王者のいるブロックから遠ざかることになります。
リチャーズの予測が的中するかどうかは、間もなくサッカー界が証明するだろう。アーセナルは完璧なプレーを見せてきたが、元マンチェスター・シティのキャプテンが警告したように、歴史に名を残すのは勝者だけだ。アルテタのチームは基盤、抽選結果、勢いを手にした。今、彼らが手ぶらでシーズンを終えないためには、決定力の高さを証明しなければならない。
