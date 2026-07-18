3位決定戦のフランス戦では、ドイツ人監督率いるチームが試合を支配し、4点差をつけた。しかしリードを危うく失う展開となり、最終的には6－4（前半4－0）で辛勝した。フランスは粘ったが、ディディエ・デシャン監督の時代は失望の中で終わった。
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マイアミで10ゴールが飛び交う大乱戦！イングランドは、キリアン・ムバッペ率いるフランスを4－0で下した。
デクラン・ライス（3分）、エズリ・コンサ（18分）、ブカヨ・サカ（37分、45+1分）の得点で、フランスは前半だけで4失点。ワールドカップを含む公式戦で1ハーフに4失点したのは、フランスサッカー史上初めてのことだった。
後半に入ると流れが変わり、キリアン・ムバッペ（48、66分）とブラッドリー・バルコラ（54分）が追撃した。 ムバッペは通算22ゴールでメッシを抜いて得点王に。サカはPKでハットトリックを達成（87分）、デンベレがさらに1点を返した（90分+6）が、途中出場のベリンガムが決勝点を奪った（90分+8）。
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ベリンガムとケインはベンチスタート：ライスが先発出場
この勝利でも、トゥヘル監督は再び厄介な質問に答えなければならない。アルゼンチンとの準決勝でもイングランドは先制後に勢いを失い、フランス戦でも前半4－0とリードしながら余裕のある勝利を逃した。
トゥヘル監督が「誰もプレーしたくなかった」と語ったこの試合では、序盤は選手たちの闘志と士気が高かった。ベリンガムやケインがベンチスタートでもイングランドはペースを握り、ライスは中盤をフリーで駆け上がり、正確なカーブシュートでフランスGKマイニャンを破った。
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デシャン監督は「魔法のような瞬間と困難な瞬間」を振り返る
デシャン監督はピッチ脇で険しい表情を浮かべていた。2018年W杯優勝監督の彼は今大会で退任し、後任にはジダンが待機している。「フランス代表が恋しくなるだろう」と試合前に語ったデシャン。「14年間、魔法のような瞬間も困難な瞬間も経験できたのは特権だ。」
2022年にはリオネル・メッシ率いるアルゼンチンにワールドカップ決勝で敗れたが、今年はフランスが最大の優勝候補と目されていた。
しかし準決勝では効率的なスペインに敗れ、歩みを止められた。それでも3位決定戦は重要だとデシャンは語る。「フランス代表としてプレーする以上、責務がある。この試合を良いものにするため、全力を尽くす」。
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デシャンがフランスを奮起させ、サカとベリンガムがイングランドを救う
高温多湿の過酷な環境下では、序盤はその兆しはなかった。イングランドが主導権を握り、すぐに2点目を奪った。ライスのコーナーキックをコンサがゴールした。
それでもムバッペとマイケル・オリゼを先発させたフランスは手も足も出ず、ムバッペは攻撃でわずかに脅威を示したものの守備への貢献は皆無だった。キャプテンのボールロストからサカがカウンターを決め、前半終了間際に追加点を奪った。
デシャン監督は4枚の交代カードを切ってチームを鼓舞。ムバッペとバルコラの活躍でフランスは反撃の兆しを見せた。
イングランドは動揺し、攻撃の息継ぎもほとんどできず、準決勝と同様に守備に徹するしかなかった。サカがPKで5－3とした後も、依然としてハラハラする展開が続いた。デンベレが再び1点を返した後、ベリンガムの独走ゴールがようやくイングランドの勝利を決定づけた。
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