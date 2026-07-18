マイアミで10ゴールが飛び交う大乱戦！イングランドは、キリアン・ムバッペ率いるフランスを4－0で下した。

高温多湿の過酷な環境下では、序盤はその兆しはなかった。イングランドが主導権を握り、すぐに2点目を奪った。ライスのコーナーキックをコンサがゴールした。

それでもムバッペとマイケル・オリゼを先発させたフランスは手も足も出ず、ムバッペは攻撃でわずかに脅威を示したものの守備への貢献は皆無だった。キャプテンのボールロストからサカがカウンターを決め、前半終了間際に追加点を奪った。

デシャン監督は4枚の交代カードを切ってチームを鼓舞。ムバッペとバルコラの活躍でフランスは反撃の兆しを見せた。

イングランドは動揺し、攻撃の息継ぎもほとんどできず、準決勝と同様に守備に徹するしかなかった。サカがPKで5－3とした後も、依然としてハラハラする展開が続いた。デンベレが再び1点を返した後、ベリンガムの独走ゴールがようやくイングランドの勝利を決定づけた。