エウゼビオ・ダ・シルバ・フェレイラは1942年1月25日、ロウレンソ・マルケス（現在のマプト）に生まれた。当時、モザンビークはポルトガルの植民地だった。エウゼビオは貧しい地区マファララで育ち、幼い頃に父を亡くした。友人たちと布切れで作ったボールを蹴ったのが、サッカーとの出会いだった。試合は何時間も続き、明るいうちはプレーをやめなかった。





12歳の頃、監督は彼を試合に出すには痩せすぎていると判断した。「チャンスすら与えてもらえず、泣いていた」。2008年、エウゼビオは『UEFA.com』の読者にそう振り返った。当時は試合に出られなかった少年が、後に技術だけでなく力強さでも、DFから恐れられる選手となる。





彼にチャンスを与えたのはスポルティング・ロウレンソ・マルケスだった。エウゼビオは同クラブで1957年から1960年にかけてプレーし、42試合で77ゴールを記録した。スポルティングCPとのつながりから、その後の行き先も決まったかに見えた。しかし、ベンフィカの方が積極的に動いた。

1960年12月、まだ18歳だったエウゼビオがリスボンに降り立つと、寒さと首都の2大クラブによる獲得争いが彼を待っていた。ベンフィカは「ルース・マロッソ」というコードネームを使い、移籍を秘密裏に進めていた。一方、スポルティングは選手に対する権利を主張していた。





このとき決定的な役割を果たしたのが母エリザだった。彼女はスポルティングでのトライアルではなく、ベンフィカが提示したプロ契約を選んだ。「すべては母から始まった。サッカーで私がしてきたことすべてに、母は決定的な存在だった」。エウゼビオは後に『Record』にそう語っている。





エウゼビオは騒ぎが収まるのを待つため、アルガルベ地方ラゴスのホテルで12日間を過ごした。「多くの人が、私が誘拐されたと言い、そう書いた。でも、ベンフィカが私を落ち着かせ、騒ぎから遠ざけるためにしたことにすぎなかった」。センターフォワードはずっと後になって、『Record』でそう説明した。





一方、ベンフィカの監督ベーラ・グットマンは、どんな選手が自分のもとにやって来たかをすでに見抜いていた。エウゼビオのプレーを見るたび、スタッフのフェルナンド・カイアドに「彼は金だ」と繰り返した。ハンガリー人監督は、エウゼビオがチームで自分の居場所を見つけるために必要な信頼と助けを与えた。「私に最も大きな影響を与えた監督だった」と、エウゼビオは『UEFA.com』で認めている。痩せすぎを理由に試合に出られなかった少年は、今や欧州で頭角を現す準備を整えていた。