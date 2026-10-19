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ライブ
Hall of Fame Eusebio 16 9GOAL
Paolo Camedda
翻訳者：

ホール・オブ・フェーム第18回：ペレに挑み、ポルトガルをサッカー界の強豪に押し上げた「黒豹」エウゼビオ

Eusebio
Hall of Fame
特集＆コラム
ポルトガル

スプリンター並みの加速力、猫のような俊敏さ、得点への嗅覚、破壊力抜群の右足。エウゼビオが殿堂入り。

「彼は、警察か、かかとに噛みつく貧困から逃れる者にしかできない走り方で、ピッチに現れた」


世界のサッカーを最も権威ある、ロマンあふれる筆致で描いたエドゥアルド・ガレアーノは、著書『陽光と影のサッカー』エウゼビオをこう記した。同書はイタリアでは『サッカーという競技の栄光と悲惨』として知られる。

マファララでぼろ布のボールとともに育ったセンターフォワードは、100メートルを11秒で走り、短距離走者のような加速力に俊敏で洗練されたドリブルと、遠距離からでもあらゆるGKを破れる強烈で正確な右足のシュートを兼ね備えていた。植民地時代のモザンビークの貧困から欧州へ渡った彼を、サッカーはさらなる高みへと導く。ベンフィカで欧州の頂点に立ち、ポルトガル初の世界的な名選手となったのだ。さらには、同時代の絶対的なナンバーワンの座をペレと争える選手にもなった。


すべての対戦相手から恐れられ、敬意を集めたエウゼビオは、獲物に襲いかかろうとするネコ科の猛獣のように、ゴールを狙ってピッチを動き回った。その姿から、イングランドの記者たちは彼に魅力的な異名を与えた。「黒豹」ペレ、ディ・ステファノ、ボビー・チャールトンの時代、ポルトガルもまた、自国を世界サッカーの上流へと押し上げる名選手を手にしたのだった。

  • マファララからリスボンへ

    エウゼビオ・ダ・シルバ・フェレイラ1942年1月25日ロウレンソ・マルケス現在のマプト）に生まれた。当時、モザンビークポルトガルの植民地だった。エウゼビオは貧しい地区マファララで育ち、幼い頃に父を亡くした。友人たちと布切れで作ったボールを蹴ったのが、サッカーとの出会いだった。試合は何時間も続き、明るいうちはプレーをやめなかった。


    12歳の頃、監督は彼を試合に出すには痩せすぎていると判断した。「チャンスすら与えてもらえず、泣いていた」。2008年、エウゼビオは『UEFA.com』の読者にそう振り返った。当時は試合に出られなかった少年が、後に技術だけでなく力強さでも、DFから恐れられる選手となる。


    彼にチャンスを与えたのはスポルティング・ロウレンソ・マルケスだった。エウゼビオは同クラブで1957年から1960年にかけてプレーし、42試合で77ゴールを記録した。スポルティングCPとのつながりから、その後の行き先も決まったかに見えた。しかし、ベンフィカの方が積極的に動いた

    1960年12月、まだ18歳だったエウゼビオがリスボンに降り立つと、寒さと首都の2大クラブによる獲得争いが彼を待っていた。ベンフィカは「ルース・マロッソ」というコードネームを使い、移籍を秘密裏に進めていた。一方、スポルティングは選手に対する権利を主張していた。


    このとき決定的な役割を果たしたのが母エリザだった。彼女はスポルティングでのトライアルではなく、ベンフィカが提示したプロ契約を選んだ。「すべては母から始まった。サッカーで私がしてきたことすべてに、母は決定的な存在だった」。エウゼビオは後に『Record』にそう語っている。


    エウゼビオは騒ぎが収まるのを待つため、アルガルベ地方ラゴスのホテルで12日間を過ごした。「多くの人が、私が誘拐されたと言い、そう書いた。でも、ベンフィカが私を落ち着かせ、騒ぎから遠ざけるためにしたことにすぎなかった」。センターフォワードはずっと後になって、『Record』でそう説明した。


    一方、ベンフィカの監督ベーラ・グットマンは、どんな選手が自分のもとにやって来たかをすでに見抜いていた。エウゼビオのプレーを見るたび、スタッフのフェルナンド・カイアドに「彼は金だ」と繰り返した。ハンガリー人監督は、エウゼビオがチームで自分の居場所を見つけるために必要な信頼と助けを与えた。「私に最も大きな影響を与えた監督だった」と、エウゼビオは『UEFA.com』で認めている。痩せすぎを理由に試合に出られなかった少年は、今や欧州で頭角を現す準備を整えていた。

  • ペレへの挑戦とベンフィカでの欧州制覇

    1961年5月23日、エウゼビオはアトレティコCP戦でハットトリックを達成した。6月1日には、ポルトガルカップのヴィトーリア・セトゥーバル戦で公式戦デビューを果たし、1-4で敗れたベンフィカの唯一のゴールを決めた。出場していたのは控え選手たちだった。チームに初のヨーロピアンカップをもたらしたバルセロナ戦での欧州制覇の翌日だった。


    その数日後、パリ・トーナメントで、この若きセンターフォワードは国際舞台にその名を知らしめた。サントスとの決勝では、0-4の場面で途中出場。ブラジルのチームがさらに得点した後、マファララ出身の青年はハットトリックを達成した。最終的にサントスが6-3で勝ったが、19歳のエウゼビオは、見る者の視線を自身とペレに向けさせた。ブラジルの「黒い真珠」を前に、サッカー界は新たな「黒豹」を知った。ポルトガル語で「ア・パンテラ・ネグラ」。それは「オ・レイ」と主役の座を争おうとする、アフリカ出身の若者だった。


    その才能が決定的に認められたのは、1962年5月2日のアムステルダムだった。レアル・マドリーはプスカシュのハットトリックで前半を3-2とリードして終えた。コルナが同点に追いつくと、次はエウゼビオの番だった。64分に逆転のPKを決め、5分後には強烈なFKで再びアラキスタインからゴールを奪った。5-3の勝利によって、ベンフィカは2年連続のヨーロピアンカップ制覇を果たした。ディ・ステファノとプスカシュを擁するチームは、初めての欧州決勝で2得点を挙げて勝負を決めた20歳の青年に屈した。


    「あの瞬間が私のキャリアを飛躍させた」。後にエウゼビオは『UEFA.com』にそう認めている。憧れの選手たちに勝ったものの、彼が探していたのはディ・ステファノから約束されていたユニフォームだった。受け取ると、ヒーローからの贈り物に喜ぶ子どものように、チームメートのシモンエスに見せた。シモンエスは、たった今ヨーロッパ王者になったばかりだと彼に念を押した。「私にとっては、ディ・ステファノのユニフォームしか頭になかった！」と、後にUEFAに語っている。「人はいつだって父親に憧れるものだ」。2008年に『As』にそう説明し、「兄弟にはそれほど憧れない」と続けた。父親はディ・ステファノ。同い年のペレは兄弟だった。


  • エウゼビオとトラップ：ウェンブリーの豹

    1963年5月22日、ウェンブリーでベンフィカは欧州チャンピオンズカップ3連覇を狙っていた。立ちはだかったのはネレオ・ロッコ率いるミランだったが、エウゼビオは開始から20分もたたないうちにゴールを決めた。


    「試合開始当初、エウゼビオをマークしていたのはベニテスだったが、手を焼いていた。エウゼビオは相手陣内の中盤でボールを受けると、一気に前進し、驚くほど簡単に先制ゴールを決めた」。そうジョバンニ・トラパットーニは、ブルーノ・ロンギと共に執筆した自伝『Non dire gatto』で振り返っている。


    「マークの担当を変えたのは、キャプテンのチェーザレ・マルディーニだった。私に近づいてきて、『トラップ、エウゼビオをマークしてくれ。でないと今夜、あいつに徹底的にやられる』と言った。私はエウゼビオにぴったりと付き、ベニテスはトーレスのマークに回った」


    その試合でトラパットーニは、ほかのすべての野心を捨ててマークに徹した。「彼の息遣いが聞こえるほど近くにいた。振り向かせなかった。ボールを持ったまま前を向かれたら終わりだと分かっていたからだ。わずかなスペースでも、見たことがないほどの威力と素早さでシュートを打った。当時、彼とペレは間違いなく世界最高のサッカー選手だった」と、RAIの番組『Il Processo del Lunedì』で語っている。


    このときミランはベンフィカの名手を抑え込み、アルタフィーニの2得点で決勝を逆転した。41年後、ベンフィカの監督となったトラパットーニを迎えたのはエウゼビオだった。かつての戦いは長年にわたる友情へと変わっていた。

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  • バロンドールと決勝での敗戦

    ベンフィカは1965年と1968年に再び決勝を戦った。エウゼビオはまたしても最後の壁に阻まれる苦さを味わうことになった。まずインテルに敗れ、次にマンチェスター・ユナイテッドに敗れた。


    1965年5月27日、サン・シーロ。雨で重くなったピッチで、エウゼビオはジュリアーノ・サルティからゴールを奪おうとしたが、かなわなかった。ジャイルのゴールがインテルに勝利をもたらした。一方、バロンドールはエウゼビオの手に渡った。ジャチント・ファッケッティとルイス・スアレスを抑え、受賞した初の黒人選手となった。1962年にはすでに2位に入っており、1966年にもボビー・チャールトンに次ぐ2位となる。


    1968年、ウェンブリーで再びチャンスが訪れた。しかし、マンチェスター・ユナイテッドとの試合が1-1のまま終盤を迎えたとき、アレックス・ステップニーがエウゼビオの強烈なシュートを止めた。その瞬間、エウゼビオは栄光を阻んだ相手のプレーをたたえ、素晴らしいスポーツマンシップを見せた「見事なセーブだった。だから拍手を送った」と、後に『FourFourTwo』に語っている。延長戦ではマンチェスター・ユナイテッドが一気に得点を重ね、4-1で勝利した


    15年間、ベンフィカのユニフォームはエウゼビオにとって第二の皮膚のようなものだった。公式戦450試合で482ゴールを挙げリーグ優勝11回、ポルトガルカップ優勝5回を果たした。国内リーグでは7度、欧州チャンピオンズカップでは3度の得点王に輝いた。後者の得点数は1964-65シーズンが9ゴール、1965-66シーズンが7ゴール、1967-68シーズンが6ゴールだった。個人タイトルにはさらに、1968年と1973年の欧州ゴールデンシュー2回1970年と1973年のポルトガル年間最優秀選手賞2回が加わった。


    自身が最も気に入っていたゴールは、1964年12月9日ラ・ショー＝ド＝フォン戦、5-0で勝利した試合で決めたものだ。シモンエスとのパス交換から、モザンビークからやって来たセンターフォワードはシュートのふりをした。DFが顔をかばうと、ボールを浮かせた。2人目のDFの前でもフェイントを繰り返し、ボールが地面に落ちる前にボレーで決めた。GKは祝福するしかなかった。「芸術作品だった。ひらめきの瞬間だった」と、エウゼビオは後に『FourFourTwo』に語っている。

  • 「黒豹」のワールドカップ

    1966年、モザンビーク出身の名選手はポルトガル初のワールドカップに導いた。ハンガリー、ブルガリアを下したポルトガルは、前回王者ブラジルにも3-1で勝利。この試合でエウゼビオは2得点を挙げた。ケガや受けた激しい当たりの影響を抱えていたペレは、大会を去った。ポルトガルはワールドカップ優勝を信じ始めていた。


    準々決勝の相手は、イタリアを敗退させた北朝鮮だった。7月23日、グディソン・パークでの試合は、開始25分で北朝鮮が3-0とリード。エウゼビオは27分に得点し、前半終了前にはPKを決めた。56分に同点ゴールを奪うと、ハーフウェーライン付近からの突破で再びPKを獲得。59分にこれを決め、わずか30分余りで4ゴールを挙げて試合をひっくり返した。ホセ・アウグストが5-3とするゴールを決めた。


    「私にとって特別な瞬間だった」。エウゼビオは後にFIFAにそう振り返っている。ポルトガルは初出場で準決勝に進み、そのセンターフォワードはすでに7ゴールを挙げていた。


    ウェンブリーではボビー・チャールトンの2得点がポルトガルの決勝進出を阻んだ。エウゼビオはPKで得点したものの、イングランドに2-1で敗れたエウゼビオは涙を流しながらピッチを後にした。決勝進出を信じていただけに、ソビエト連邦との試合でつかむべき3位は、まだ慰めにはならなかった。


    その試合でもレフ・ヤシンからPKでゴールを奪い、その後、ヤシンと抱き合った。ポルトガルは2-1で勝利し、「黒豹」は6試合9得点で得点王に輝いた。出場したワールドカップはこの1大会だけだったが、忘れがたい存在となるには十分だった。ポルトガル代表では1973年にプレーを終え、64試合で41ゴールを記録した。

  • あと一歩で届かなかったイタリア、そしてリスボンとの絆

    セリエAのクラブは、ベンフィカから彼を引き抜こうとした。まずユヴェントスが獲得を狙い、その後はアンジェロ・モラッティ率いるインテルへの移籍が実現寸前まで迫った。エウゼビオと妻フローラはすでにコモ湖の近くに家を見つけていたが、1966年のワールドカップ後、外国人に対する国境閉鎖によって移籍は白紙になった。イタリアを敗退させた北朝鮮が、今度はその北朝鮮のワールドカップでの夢を断ち切った男のセリエAへの道を阻むことになった。


    「リスボンの半分を買えたかもしれないね」。インテルで得られたはずの収入を振り返り、ストライカーは2008年の『FourFourTwo』のインタビューで冗談めかして語った。一方、先にあったユヴェントスからの関心については、サラザールの介入で移籍できなかったと語っている。独裁者が彼を国家の財産と考えていたからだという。ただし、歴史家のリカルド・セラードはこの見方に異を唱え、トリノ行きが実現しなかった理由を選手の兵役義務に求めている。


    いずれにせよ、エウゼビオは1975年までベンフィカに残った。キャリア終盤はすでに酷使で傷んでいた膝に苦しめられたが、ゴールへの嗅覚は失わなかった。大西洋を渡ってNASLボストン・ミニットメンでプレーし、その後はメキシコのモンテレイを経てカナダへ。1976年にはトロント・メトロス・クロアチアで北米王座を獲得し、決勝でも得点を挙げ、25試合18得点を記録した。その後もポルトガルとアメリカを行き来し、ベイラ・マルラスベガス・クイックシルバーズウニオン・デ・トマールニュージャージー・アメリカンズでプレー。最後はバッファロー・スタリオンズでインドアサッカーを経験した


    その後、彼はベンフィカに戻り、まずテクニカルスタッフとして、続いて自らの家となったクラブのアンバサダーとして活動した。ベンフィカは彼の存命中に功績をたたえた。1992年1月25日、50歳の誕生日に、エウゼビオは旧エスタディオ・ダ・ルスの前に建てられた自身の像の除幕を行った。傍らには妻と娘たちがいた。今も新スタジアムの前では、彼の銅像がファンを迎えている。


    2014年1月5日、71歳で彼が亡くなると、ポルトガルは3日間の国民服喪を宣言した。棺はエスタディオ・ダ・ルスのピッチを通り、2015年7月3日には遺骨が国立パンテオンに移された。


    「選べるなら、ベンフィカのスタジアムで死にたい。あそこは私の家だ」。モザンビークからやって来たストライカーは、1997年にすでにそう語っていた。「あそこで私は大人になった。18歳の時から、あそこで生きてきた。もちろん自分で選ぶことはできないが、そうなればうれしい……。しかも、激しく競り合う試合で、ベンフィカが勝つ時ならなおいい」