「彼は、警察か、かかとに噛みつく貧困から逃れる者にしかできない走り方で、ピッチに現れた」
世界のサッカーを最も権威ある、ロマンあふれる筆致で描いたエドゥアルド・ガレアーノは、著書『陽光と影のサッカー』でエウゼビオをこう記した。同書はイタリアでは『サッカーという競技の栄光と悲惨』として知られる。
マファララでぼろ布のボールとともに育ったセンターフォワードは、100メートルを11秒で走り、短距離走者のような加速力に俊敏で洗練されたドリブルと、遠距離からでもあらゆるGKを破れる強烈で正確な右足のシュートを兼ね備えていた。植民地時代のモザンビークの貧困から欧州へ渡った彼を、サッカーはさらなる高みへと導く。ベンフィカで欧州の頂点に立ち、ポルトガル初の世界的な名選手となったのだ。さらには、同時代の絶対的なナンバーワンの座をペレと争える選手にもなった。
すべての対戦相手から恐れられ、敬意を集めたエウゼビオは、獲物に襲いかかろうとするネコ科の猛獣のように、ゴールを狙ってピッチを動き回った。その姿から、イングランドの記者たちは彼に魅力的な異名を与えた。「黒豹」。ペレ、ディ・ステファノ、ボビー・チャールトンの時代、ポルトガルもまた、自国を世界サッカーの上流へと押し上げる名選手を手にしたのだった。