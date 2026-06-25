現在、RSCアンデルレヒトは少し奇妙な状況にある。月曜日、ベルギーの最多優勝クラブは新シーズンに向けたプレシーズントレーニングを開始したが、監督は不在。暫定的にジェレミー・タラヴェルが指揮を執っている。
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ホーム最終戦後の涙：欧州で最も注目される若手選手は、バイエルンかドルトムントへ移籍するのか？
39歳のフランス人監督は昨季18試合で指揮を執った。当初はアシスタントコーチとしてチームに加わり、まもなくその役割に戻る見込みだ。しかし、その前にアンデルレヒトが新監督を見つける必要がある。現在、人選は難航している。
クラブは期待外れのシーズンを送り、欧州大会の本戦進出も早期に絶望的となった。EL予選2回戦でヘッケンにPK戦の末敗れ、CLプレーオフでもAEKアテネに敗退。リーグは4位でフィニッシュし、再びEL予選2回戦に出場する。 7月23日にはスウェーデンのカップ準優勝チームでリーグ2位のハンマルビーと対戦する。
カップ決勝でも王者ユニオン・サン＝ジロワーズに延長で敗れ、2017年以降のタイトル獲得はならなかった。リーグ制覇は2017年、カップ優勝は2008年が最後だ。
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ネイサン・デ・キャットは目覚ましい成長を遂げている
当時、ネイサン・デ・キャットはまだ生まれていなかった。それでも17歳の彼はすでに2度のカップ戦決勝を経験している。昨年、クラブ・ブルッヘに1-2で敗れた際には90分間ベンチにいた。それから1年、4月中旬に靭帯断裂を負った彼がピッチに立てるか、アンデルレヒト全体が固唾を呑んで見守った。
しかし彼は出場し、敗れはしたものの、彼がいないよりましな結果をもたらした。昨季の成長は驚異的だ。
10歳でKVメヘレンからアンデルレヒトのユースに移り、16歳直後にトップデビュー。最近バイエル・レバークーゼンへ移籍したケネット・アイヒホルンと同様の早熟さを見せ、アイヒホルンは彼より1歳下だ。
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ネイサン・デ・キャットとケネット・アイヒホルンは似ている。
2人は多くの点で似ており、同じポジションで輝く。アイヒホルン同様、デ・キャットも欧州強豪クラブから注目されている。
契約は2027年までだが、クラブは移籍金を得て戦力補強するため売却を検討している。最高額はドクの2600万ユーロで、同等の金額が期待される。
アイヒホルン同様、驚くべき点は彼が中盤でチームを牽引する点だ。プロが一生かけても得られない落ち着きと風格をすでに備え、1対1を恐れず、必要以上の敬意を示さない。選手として個性はすでに確立されている。
192cmの堂々たる体格でフィジカルでも負けない。ボランチとボックス・トゥ・ボックスの両役割をこなし、攻撃的MFでも結果を出している。
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ネイサン・デ・キャットはブンデスリーガに移籍するのか？
デ・キャットは「俯瞰力があり、1対1ではアグレッシブに戦い、ピッチで全力を尽くす冷静な選手」と自己分析する。自信家であり、「自分の能力を知っているから試合前に緊張しない」と語る。
彼だけがそう思っているわけではないことは、とっくに気づいているはずだ。理想的な次のステップを探して、彼はすでに両親やアドバイザーと共に、数多くのクラブを訪れていると言われている。アンデルレヒト側は、売却後もデ・キャットをもう1シーズン、レンタルで呼び戻せることを期待している。
ブンデスリーガではバイエルン、ドルトムント、ホッフェンハイム、シュトゥットガルト、ライプツィヒが獲得に動くとされ、マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリード、アストン・ヴィラ、ニューカッスル、トッテナム、ブライトン、ACミラン、スポルティングも関心を示している。
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3月、ネイサン・デ・キャットがベルギー代表デビュー
3月に代表デビュー（史上8番目に若い選手）ながらW杯メンバーから外れたデ・キャットは大きなショックを受けた。彼は『ヘット・ニウスブラッド』紙に「自分なら貢献できる。独特のプレースタイルがあり、プレイメーカーとしても決定力も備えている」と語っていた。
ベルギー代表の中盤は競争が激しく、ルディ・ガルシア監督は予選突破の主力に信頼を置いた。しかしエジプト戦（1-1）とイラン戦（0-0）は精彩を欠き、結果が出ていない。
中断期間は、月曜日に新任監督タラヴェルが率いた数週間だったが、17歳にして公式戦46試合（3ゴール5アシスト）のうち42試合で先発し25試合で80分以上プレーしたデ・キャットにとってはむしろ好都合だったかもしれない。
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最後のホーム戦後に涙――ルカクは残留を勧める
前シーズン最終ホーム戦後、退団は現実となった。試合終了のホイッスルが鳴ると、1月に「ゴールデンシュー」で2019年以来初の「年間最優秀若手選手」に選ばれたデ・キャットは、ビーチサンダルでロット・パークのピッチをぶらぶら歩いていた。 スマートフォンを片手に、元ドルトムントのジュリアンの妹で恋人のサラ・デュランヴィルとビデオ通話していた。涙を流す彼を、母親のアンネリースが抱きしめて慰めた。
ベルギーのストライカー、ロメル・ルカクは最近彼に「個人的にはもう1年アンデルレヒトに残るべきだ。まずはベルギーリーグを制覇してみろ」と助言した。 18歳でチェルシーへ移籍するとどうなるか、僕は知っている。多額の移籍金が支払われても、ロッカールームでは隅に座るだけ。あるいはユースでプレーすることになる」
デ・キャットは、ビッグクラブへ直行せず、中間ステップを踏むと噂される。アイヒホルン争奪戦から早期撤退したドルトムントは、ンメチャやベリンガムと組み合わせる候補として注目するだろう。
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ネイサン・デ・キャット：「すべてがこんなに早く進むなんて、不思議だ」
強い関心を示すホッフェンハイムは、クラブ史上最高額での獲得を計画。落ち着いた環境とヨーロッパリーグ出場も見込める。VfBでは、アンジェロ・スティラーの後任候補にも挙げられていた。
「物事がこんなに早く進むのは時々不思議に思う」と彼は数週間前に語った。「あまり深く考えないようにしている」。だが今回は状況が違う。多数のオファーから選択を迫られるからだ。RSCは依然として契約延長を得られていない。
「正しい選択だったかは後でしか分からない」と彼は語る。夢はバルセロナでプレーすることだが、現時点でオファーはない。それでも可能性は残っている。
ネイサン・デ・キャット：RSCアンデルレヒトでの成績データ
公式戦 得点 アシスト イエローカード 53 4 5 11