39歳のフランス人監督は昨季18試合でヘッドコーチを務めた。彼は当初アシスタントコーチであり、まもなくその役割に戻る見込みだ。その前にアンデルレヒトは新監督を決める必要があるが、人選は難航している。

クラブは期待外れのシーズンを送り、欧州大会の本戦進出は早期に絶望的となった。EL予選2回戦でヘッケンにPK戦の末敗れ、その後、カンファレンスリーグPOでAEKアテネにも敗れた。リーグは4位でフィニッシュし、再びEL予選2回戦に出場する。 7月23日にはスウェーデンのカップ準優勝チームでリーグ2位のハンマルビーと対戦する。

カップ決勝でも優勝したユニオン・サン＝ジロワーズに延長で敗れ、2017年以降のタイトル獲得はならなかった。リーグ制覇は2017年、カップ優勝は2008年が最後である。