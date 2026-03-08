Getty
「ホームチームよりサポーターが多い！」― MLSカップ王座防衛に向け、インテル・マイアミにリオネル・メッシのアドバンテージ
インター・マイアミが5試合連続でアウェーゲームを行う理由
ハビエル・マスチェラーノ監督率いるチームは、フリーダム・パークの新しい本拠地への移転の青信号を待っており、3月18日に開催されるCONCACAFチャンピオンズカップの2ndレグでは、ナッシュビルとこの会場で対戦する予定である。
インター・マイアミは、LAFC、オルランド・シティ、DC ユナイテッドとの対戦で、MLS カップの王座防衛の戦いを開始しました。カリフォルニアでのソン・フンミンらとの対戦では出だしでつまずきましたが、その後 2 連勝で力強く反撃しています。
昨シーズン、ゴールデンブーツを獲得したメッシは、過去 2 試合で 3 ゴールを記録しています。彼は、米国で 3 年連続の MVP 受賞という記録の更新を目指しています。
ファンがメッシのMLSでのプレーを見ようと押し寄せる
アルゼンチン出身の史上最高の選手を生で観戦できるチケットを求めて、全国のファンが争奪戦を続けている。8度のバロンドール受賞者である彼の圧倒的な人気には疑いの余地がない。このロードショーは南フロリダで新たな契約を結んだ後、2028年まで継続される予定だ。
インター・マイアミはアメリカ国内で中立サポーターを強く惹きつける存在であり、スタジアムはただ一つの目的で集うファンで埋め尽くされる。ワシントンD.C.での試合も例外ではなかった。
メッシは観客が待ち望んだショーを披露。守備陣を分断するパスでペナルティエリアに抜け出すと、お馴染みの冷静なフィニッシュを決めた。アルゼンチン代表はショーン・ジョンソンの頭上を軽やかに越え、ボールをネットに沈めた。
なぜインター・マイアミはメッシを擁しながらも威圧的な雰囲気を避けるのか
7万2千人の観衆の中からあちこちで歓声が沸き起こった。D.C.ユナイテッドは一時的に本拠地であるアウディ・フィールドから、NFLボルチモア・レイブンズの本拠地M&Tバンク・スタジアムへ移動していた。
インター・マイアミが勝利を収め、貴重な勝ち点3を獲得。カナダ代表GKセントクレアは試合後、友好的な雰囲気の中で勝利を掴んだことについて記者団にこう語った。「敵地スタジアムに赴き、おそらくホームチームよりも多くのサポーターが味方についていると実感できるのは確かに素晴らしい。もちろん全てのスタジアムでそうとは限らないが、今夜はまさにその典型だった」
ロドリゴ・デ・パウールが17分に先制点を挙げヘロンズ（インター・マイアミの愛称）が流れを作り、10分後には同胞メッシが追加点を決めた。タイ・バリボが終了15分前に1点を返したが、終盤の逆転劇は起こらなかった。
メッシ、900ゴール達成まであと1点でロナウドに並ぶ
メッシたちはワシントン訪問中にホワイトハウスを訪れ、ドナルド・トランプ大統領と会見した。水曜日にはチャンピオンズカップでナッシュビルと対戦する。
この試合で、メッシは新たな記念すべきマイルストーンに到達するかもしれない。クラブと代表での公式戦通算得点は899点に達している。永遠のライバルであるクリスティアーノ・ロナウドに続き、900点の大台突破を目指している。
