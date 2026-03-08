「ホームチームよりサポーターが多い！」― MLSカップ王座防衛に向け、インテル・マイアミにリオネル・メッシのアドバンテージ

ハビエル・マスチェラーノ監督率いるチームは、フリーダム・パークの新しい本拠地への移転の青信号を待っており、3月18日に開催されるCONCACAFチャンピオンズカップの2ndレグでは、ナッシュビルとこの会場で対戦する予定である。

インター・マイアミは、LAFC、オルランド・シティ、DC ユナイテッドとの対戦で、MLS カップの王座防衛の戦いを開始しました。カリフォルニアでのソン・フンミンらとの対戦では出だしでつまずきましたが、その後 2 連勝で力強く反撃しています。

昨シーズン、ゴールデンブーツを獲得したメッシは、過去 2 試合で 3 ゴールを記録しています。彼は、米国で 3 年連続の MVP 受賞という記録の更新を目指しています。