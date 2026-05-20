「ホーネスはレッティグの許可など必要ない」：バイエルンとDFBの舌戦、新たな局面へ

ホーネスはここ数週間、ナゲルスマンを繰り返し批判した。理由はローテーションの過剰さと役割分担の不明確さだ。さらに、バイエルンオーナーは、2021～2023年に同クラブを率いたナゲルスマンについて「傷つきやすく自己中心的な人物」と示唆した。

「同じメンバーで2試合連続出場させることもできなかったのに、代表がチームとして機能すればチャンスはある。監督は自分が勝たせると考えているが、勝つのはチームだ」とホーネスはフランクフルター・アルゲマイネ・ゾンターツツァイトゥング紙に語った。

その後、DAZNのインタビューでは「センターフォワードは誰だ？ゴールキーパーは？右サイドバックは？左は？このままではワールドカップ初戦に、一度も一緒にプレーしたことがないチームをピッチに送り出すことになる。そんなことはあり得ない」と語った。