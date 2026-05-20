「ウリ・ヘーネスが意見を言うのにアンドレアス・レッティグの許可はいらない」とハイナーは『Sport Bild』のインタビューで語った。「ファンとしては皆、ドイツ代表の活躍を願っている。」
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「ホーネスはレッティグの許可など必要ない」：バイエルンとDFBの舌戦、新たな局面へ
ホーネスはここ数週間、ナゲルスマンを繰り返し批判した。理由はローテーションの過剰さと役割分担の不明確さだ。さらに、バイエルンオーナーは、2021～2023年に同クラブを率いたナゲルスマンについて「傷つきやすく自己中心的な人物」と示唆した。
「同じメンバーで2試合連続出場させることもできなかったのに、代表がチームとして機能すればチャンスはある。監督は自分が勝たせると考えているが、勝つのはチームだ」とホーネスはフランクフルター・アルゲマイネ・ゾンターツツァイトゥング紙に語った。
その後、DAZNのインタビューでは「センターフォワードは誰だ？ゴールキーパーは？右サイドバックは？左は？このままではワールドカップ初戦に、一度も一緒にプレーしたことがないチームをピッチに送り出すことになる。そんなことはあり得ない」と語った。
アンドレアス・レッティグ：「彼の動機は分からない」
これに対しドイツサッカー連盟（DFB）のアンドレアス・レッティグ事務局長は、地元サポーター団体「デュッセルドルファー・ヨンゲス」のイベントで反論した。「DFBがホーネス氏にナゲルスマン氏の『中間評価』を依頼した記憶はない。彼が今なぜそんなことを言うのか分からない」
ドイツサッカー界は現在、北米開催のワールドカップに向けナゲルスマン監督が代表メンバーを発表するのを注目している。すでに複数名がリークされており、木曜13時に最終メンバーが発表される。ドイツは6月14日の初戦でキュラソーと、その後グループステージでコートジボワールとエクアドルと対戦する。