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ホワイトハウスは、ドナルド・トランプ大統領がアルゼンチン対スペインのワールドカップ決勝戦を観戦すると発表した。
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確認済み
ホワイトハウスは木曜、ドナルド・トランプ大統領が日曜のスペイン対アルゼンチンW杯決勝を観戦すると発表した。
サッカーへの支持を繰り返し表明し大会準備でも目立った役割を果たしてきたが、観戦は今回が初めて。FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、トランプ大統領が自身と共に優勝チームにトロフィーを授与するとすでに確認している。
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ワールドカップの伝統
トランプ氏の出席は、自国開催時に国家元首がワールドカップ決勝に臨席するという長年の慣例に沿ったものだ。
2022年のアルゼンチン優勝時には、カタールのタミーム首長がリオネル・メッシにビシュトを羽織らせ、その後インファンティーノ会長がトロフィーを授与した。2018年のモスクワでは、ロシアのプーチン大統領がフランス代表のメダル授与とトロフィー掲揚に立ち会った。
インファンティーノ氏は6月、トランプ氏が今年の表彰式に参加すると発表していた。
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クラブワールドカップの先例
トランプ氏が再び登場したのは、FIFAクラブワールドカップ決勝でチェルシーにトロフィーを授与し、そのままチームの祝勝会が終わるまで表彰台に残った出来事から1年余りがたったタイミングだった。
クラブはトロフィー授与のみと聞いていたが、ステージに残ったことは知らなかった。コール・パーマーは後日、選手たちが戸惑ったと明かした。
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バログンとトランプ
トランプ氏とインファンティーノ氏の関係は公然の事実で、2025年12月にはトランプ氏に第1回FIFA平和賞を授与した。
しかし、フォラリン・バログンがボスニア・ヘルツェゴビナ戦で物議を醸すレッドカードを受け退場した際、この関係が論争に発展した。FIFAはワールドカップのレッドカードに上訴不可と定めているが、このアメリカ人ストライカーの出場停止は1年間猶予された。その日、トランプ氏はFIFAに決定の見直しを要請したと明かした。 トランプ氏の介入表明にもかかわらず、FIFAは「執行猶予付きの処分は公平であり、サッカー界では珍しいことではない」との立場を崩していない。
トランプ氏は、側近が観戦しているものの、自身はまだ試合を見ていない。金曜日にはトランプ・タワーでのFIFAレセプションに出席し、2日後にニューヨーク／ニュージャージー・スタジアムで決勝を観戦する予定だ。
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