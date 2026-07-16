ホワイトハウスは、ドナルド・トランプ大統領がアルゼンチン対スペインのワールドカップ決勝戦を観戦すると発表した。

トランプ氏の出席は、自国開催時に国家元首がワールドカップ決勝に臨席するという長年の慣例に沿ったものだ。

2022年のアルゼンチン優勝時には、カタールのタミーム首長がリオネル・メッシにビシュトを羽織らせ、その後インファンティーノ会長がトロフィーを授与した。2018年のモスクワでは、ロシアのプーチン大統領がフランス代表のメダル授与とトロフィー掲揚に立ち会った。

インファンティーノ氏は6月、トランプ氏が今年の表彰式に参加すると発表していた。