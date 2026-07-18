ラジオ・マルカのセルヒオ・バレンティン記者は、フェルナンデスが移籍市場が開いてからモウリーニョ監督が最も獲得を望んだ選手の一人だと報じた。監督は、このMFがチームにボックス・トゥ・ボックスの運動量をもたらすと確信し、獲得を強く推進していたという。

同報道によると、メンデスは選手本人と所属クラブとの交渉を進めており、マドリードは移籍を成立させる上で有利な立場にあった。しかしクラブは最終的に移籍を見送った。

最終的には、トッテナムが約8500万ポンド（9800万ユーロ）で獲得。この金額は、同ポジションの選手としてはスペインのビッグクラブが「過剰」と判断した額だった。