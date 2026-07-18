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ホルヘ・メンデス氏が合意しても、レアル・マドリードがマテウス・フェルナンデスを獲得しなかった理由が判明。
レアル・マドリードはフェルナンデスの獲得を見送った
Fichajesによると、フェルナンデスはマドリードへの移籍目前でクラブ側が断念した。モウリーニョ監督は夏の補強でこのポルトガル人MFを最優先していた。監督は22歳のフィジカルと多才さが中盤を強化すると判断していた。
フェルナンデスは昨季ウェストハムでプレミアリーグ36試合に出場し高評価を得たが、移籍費は高額で、クラブ経営陣は承認を見送った。
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レポートが、マドリードのビッグクラブが撤退した理由を明らかにした
ラジオ・マルカのセルヒオ・バレンティン記者は、フェルナンデスが移籍市場が開いてからモウリーニョ監督が最も獲得を望んだ選手の一人だと報じた。監督は、このMFがチームにボックス・トゥ・ボックスの運動量をもたらすと確信し、獲得を強く推進していたという。
同報道によると、メンデスは選手本人と所属クラブとの交渉を進めており、マドリードは移籍を成立させる上で有利な立場にあった。しかしクラブは最終的に移籍を見送った。
最終的には、トッテナムが約8500万ポンド（9800万ユーロ）で獲得。この金額は、同ポジションの選手としてはスペインのビッグクラブが「過剰」と判断した額だった。
優先順位の差がマドリードの中盤を左右した
この決定で、マドリードの中盤戦略を巡る議論が再燃した。モウリーニョ監督は、フェデリコ・バルベルデ、オーレリアン・チュアメニ、エドゥアルド・カマヴィンガに加え、運動能力の高い選手を望んでいた。しかしクラブはベルナルド・シルバの獲得を優先。監督は両者が補完し合えると判断したが、スポーツ部門はリソースを他へ回し、フェルナンデスの移籍交渉は決裂した。
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レアル・マドリードの今後はどうなる？
同報道によると、主力選手が退団しなければマドリードがさらに補強する可能性は低い。それでもロス・ブランコスには、マンチェスター・シティのロドリやチェルシーのMFエンツォ・フェルナンデスとの移籍説が浮上している。
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