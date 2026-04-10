ホルシュタイン・キール戦で勝利した試合で、米国代表DFジョン・トルキンが負傷した。

トルキンは2025年1月にヨーロッパへ移籍して以来、キールの主力として安定した活躍を続けており、今シーズン2. ブンデスリーガで26試合に出場している。今週のデュッセルドルフ戦は、極めて重要な一戦となった。

開始7分で脚を痛め、マルコ・イヴェジッチと交代した。キールは2-1で勝利したが、トルキンの負傷はクラブや代表にも長期的な影響を与える恐れがある。