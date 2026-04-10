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ホルシュタイン・キール戦で勝利した試合で、米国代表DFジョン・トルキンが負傷した。
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何が起きたのか
トルキンは2025年1月にヨーロッパへ移籍して以来、キールの主力として安定した活躍を続けており、今シーズン2. ブンデスリーガで26試合に出場している。今週のデュッセルドルフ戦は、極めて重要な一戦となった。
開始7分で脚を痛め、マルコ・イヴェジッチと交代した。キールは2-1で勝利したが、トルキンの負傷はクラブや代表にも長期的な影響を与える恐れがある。
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USMNT効果
トルキンは3月の米国代表合宿に参加しなかったが、ゴールドカップと秋の試合に出場し、ワールドカップ候補に名前が挙がっていた。11月のウルグアイ戦（5-1勝利）では、元ニューヨーク・レッドブルズのDFが代表戦で自己最高の活躍を見せ、チームを牽引した。
米国代表は今週、負傷で候補選手1人を失った。パトリック・アジェマンはダービー・カウンティの試合でアキレス腱を痛め、ワールドカップ出場が絶望的となった。
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キールに悪いニュース2. ブンデスリーガの下位は混戦。金曜日に獲得した3ポイントはキールに大きい。10位と18位の差はわずか6ポイントで、残り5試合は生き残りを懸けた死闘になる。ただし、トルキンの負傷具合次第では彼抜きで戦う可能性もある。
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次は何が待っているのでしょうか？ホルシュタイン・キールは金曜日、7位のFCカイザースラウテルンと対戦する。一方、米国代表選手は5月にマウリシオ・ポチェッティーノ監督が発表する代表メンバーを待っている。