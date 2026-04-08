ホメスはジェズスに接触し、インザーギを驚かせ、レナールに皮肉なメッセージを送った。

アル・ファテフのポルトガル人監督ジョゼ・ゴメスは、以前のアル・ナスルとのトラブルや、同胞ジョルジ・ジェズスがロシェン・リーグの他の監督より優れていると主張。さらにフランス人監督エルヴェ・レナールへ含みのあるメッセージを送った。
ゴメス監督は2016年にタアウーンで指導者を始め、アル・アハリや海外での挑戦を経て、2024年にアル・ファテフでサウジアラビアに復帰した。
アル・ファテフのポルトガル人監督ジョゼ・ゴメスは、以前のアル・ナスルとのトラブルや、同胞ジョルジ・ジェズスがロシェン・リーグの他の監督より優れていると主張。さらにフランス人監督エルヴェ・レナールへ含みのあるメッセージを送った。
ゴメス監督は2016年にタアウーンで指導者を始め、アル・アハリや海外での挑戦を経て、2024年にアル・ファテフでサウジアラビアに復帰した。
ポルトガル人監督は、サウジアラビア・ロシェンリーグでアル・ナセルのジョルジ・ジェズスが示すパフォーマンスを称賛し、同リーグで最も優れた戦術眼を持つと評価した。
番組「アル・マンタスフ」に出演したゴメス氏は、ジェズス監督が攻守のバランスを巧みに取り、明確な攻撃力で多くの試合で相手を自陣に押し込んでいると指摘した。
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また、ジーゾスの戦術は自分にとって最も説得力があると語った。一方、シモーネ・インザーギ率いるアル・ヒラルは今シーズン攻撃面で苦戦していると指摘した。
ただし、守備は堅いものの攻撃力不足は否めず、改善が課題だとした。一方、ナセルはジェズス監督の下、攻撃面で明確な成果を見せている。
ゴメス氏は、数年前にアル・ナスル監督就任が目前だったものの、直前で状況が変わったと語った。
当時、クラブからオファーを受け、契約書にも署名し、就任目前だったという。
しかしその後、理事会の交代でクラブ側が合意を撤回し、契約は破棄された。違約金の一部は受け取ったという。
彼はファイサル・ビン・トゥルキ王子への敬意から契約破棄に応じ、指導への意欲が強かっただけに大きな失望を感じたと語った。
ゴメスは「自分がオファーを断ったわけではない。決定を覆したのは、クラブ内の人事交代を受けたナセル側だ」と強調した。
ゴメス氏はサウジアラビア代表の将来にも言及し、同国代表を率いる監督はサウジアラビア人選手の性質とピッチ内外の文化を深く理解する必要があると強調した。
代表で成功したい監督は、国内リーグを継続的に観戦し、選手の本質と真の実力を把握する必要があると語った。
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また、一部の選手は夜遊びなどピッチ外の問題を抱えがちと指摘したが、全員がそうではないと強調。近年は複数の世代でプロ意識の高い選手が増えているという。
成功する代表監督は、こうした個人差を理解し、チーム力を最大限に引き出せる人物だと結んだ。
この発言は、現代表監督エルヴェ・ルナール（フランス）への批判とも受け取られる。ルナールは選手の特徴を理解していないとの批判を受けている。
ゴメスは以前から代表監督候補とされ、レナールの解任報道もある。