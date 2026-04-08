ホメスはジェズスに接触し、インザーギを驚かせ、レナールに皮肉なメッセージを送った。

ポルトガル人監督は、サウジアラビア・ロシェンリーグでアル・ナセルのジョルジ・ジェズスが示すパフォーマンスを称賛し、同リーグで最も優れた戦術眼を持つと評価した。

番組「アル・マンタスフ」に出演したゴメス氏は、ジェズス監督が攻守のバランスを巧みに取り、明確な攻撃力で多くの試合で相手を自陣に押し込んでいると指摘した。

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また、ジーゾスの戦術は自分にとって最も説得力があると語った。一方、シモーネ・インザーギ率いるアル・ヒラルは今シーズン攻撃面で苦戦していると指摘した。

ただし、守備は堅いものの攻撃力不足は否めず、改善が課題だとした。一方、ナセルはジェズス監督の下、攻撃面で明確な成果を見せている。