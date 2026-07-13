ホッフェンハイムのスポーツディレクターが、看板選手アスラニの移籍オファーを検討していると認めた。欧州の複数クラブが関心を強め、今夏にライン・ネッカー・アリーナを去る可能性が高まっている。

シッカー氏は『キッカー』誌に「現在、国内外のクラブと交渉中だ。アスラニには契約解除条項があることも公然の事実だ」と語った。

この発言は、同FWがイングランドやスペインのクラブから注目されている最中に行われたものであり、クラブが今夏の移籍を見越して準備を進めていることを示唆している。







