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ホッフェンハイムの責任者が、バルセロナとチェルシーが狙う選手について移籍交渉を認めた。
ホッフェンハイムのディレクターが退団交渉を認める
ホッフェンハイムのスポーツディレクターが、看板選手アスラニの移籍オファーを検討していると認めた。欧州の複数クラブが関心を強め、今夏にライン・ネッカー・アリーナを去る可能性が高まっている。
シッカー氏は『キッカー』誌に「現在、国内外のクラブと交渉中だ。アスラニには契約解除条項があることも公然の事実だ」と語った。
この発言は、同FWがイングランドやスペインのクラブから注目されている最中に行われたものであり、クラブが今夏の移籍を見越して準備を進めていることを示唆している。
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バルセロナとチェルシーが争奪戦をリードしている
バルセロナは23歳のこの選手に長く関心を寄せ、3月には接触していたとされる。フェラン・トーレスのパリ・サンジェルマン移籍が噂されるため、バルサはハンジ・フリック監督の下、攻撃陣補強へドイツ生まれのこの選手獲得を急ぐ可能性がある。
ただし、プレミアリーグのクラブも獲得に名乗りを上げている。チェルシーとトッテナムは、フィジカルが求められるイングランドサッカーに合うと判断し、強い関心を示している。
アスラニは今季33試合で10ゴール9アシストを記録し、破格のコストパフォーマンスを示している。
解除条項および契約の詳細
憶測が飛び交う最大の理由は、アスラーニの移籍が容易だからだ。2029年まで契約があるものの、報道では移籍金は3000万ユーロ弱。年齢と成績を考えると破格だ。
国内ではボルシア・ドルトムントも候補に挙がるが、海外移籍への魅力が依然として大きいとみられる。
ホッフェンハイムとしては、条項が発動すれば移籍先をコントロールするのは難しい。それでもシッカー氏が交渉を認めたことで、計画的な移籍を望んでいることがうかがえる。
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アスラニはチャンピオンズリーグ出場を夢見ている
自身の将来をめぐる騒ぎについて、選手本人は冷静にピッチでの結果に集中している。だが欧州最高峰の舞台でプレーしたいという思いは強く、それが今夏の移籍先選びに影響する可能性もある。
「チャンピオンズリーグはすべてのサッカー選手の夢です。プレーしたら素晴らしいでしょう」とアスラーニは語った。「観戦するだけでアンセムに鳥肌が立ちます。父とよく観戦するので、この大会に出場することが大きな目標です。幼い頃から夢見てきました。」
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