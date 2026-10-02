ミックスゾーンで報道陣に対応したこのアタッカーは、スカローニ監督の信頼に応える決意を強調した。「監督が与えてくれるすべてのチャンスを最大限に生かそうとしている。代表でプレーできるのは名誉なことだ」

勝利を決定づけたブレークスルーの瞬間を振り返り、ロペスはこう語った。「とてもうれしい。幸運にもゴールが決まった。初ゴールだし、人生からの贈り物だ」

自身のルーツにも敬意を示し、こう付け加えた。「これは家族、母、自分の町サン・ロレンソの人たちにささげたい」