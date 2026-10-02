AFP
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ホセ・マヌエル・ロペス、アルゼンチン初ゴールを「人生からの贈り物」と表現 リオネル・メッシーの別れが迫る中
ストライカーが圧倒的な親善試合大勝にとどめを刺す
長身のパルメイラスFWは水曜夜、コルドバで行われた試合で代表初ゴールを決め、アルゼンチンの圧勝を締めくくった。ロペスはラウタロ・マルティネス、ニコ・パス、クリスティアン・ロメロの得点に続き、至近距離から決めて4得点の大勝に幕を下ろした。25歳の同選手は後半から途中出場し、これが代表7試合目だった。
- Getty Images Sport
待望の初ゴールで感情あふれるセレブレーションを披露
ミックスゾーンで報道陣に対応したこのアタッカーは、スカローニ監督の信頼に応える決意を強調した。「監督が与えてくれるすべてのチャンスを最大限に生かそうとしている。代表でプレーできるのは名誉なことだ」
勝利を決定づけたブレークスルーの瞬間を振り返り、ロペスはこう語った。「とてもうれしい。幸運にもゴールが決まった。初ゴールだし、人生からの贈り物だ」
自身のルーツにも敬意を示し、こう付け加えた。「これは家族、母、自分の町サン・ロレンソの人たちにささげたい」
チームが引退するアイコンを後押し
コルドバでの圧巻のパフォーマンスは、メッシの代表舞台からの退場が迫るという感情的な背景の中でもたらされた。象徴的なキャプテンと同じロッカールームを短期間だけ共有した経験を振り返り、ロペスは「個人的には、すべてが新鮮だ。レオと一緒にいられたのは短い時間だけだったが、心から楽しんだ。僕たちは彼を支えるし、ずっと僕たちと一緒にいてほしい」と語った。
- Getty Images Sport
記念碑的な別れが親善試合日程の目玉となる
ボリビア戦での快勝は、スカローニ監督が土曜日のブルキナファソ戦を前に squadをローテーションするうえで心強い土台となる。この一戦は、その3日後にエスタディオ・モヌメンタルでメッシがベナン戦で感動的なラストマッチを迎える前の最終リハーサルとなる。ロペスにとっては、アルゼンチンの新時代で恒久的な居場所を固めようとする中、攻撃面でこの勢いを維持できるかが極めて重要になる。
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