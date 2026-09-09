Getty
翻訳者：
ポール・マーソン、ミケル・アルテタが「Xファクター」の移籍補強を逃したことでアーセナルのチャンピオンズリーグ制覇失敗を予想
マーション、欧州行きの夢に疑問呈す
マーソンは、アーセナルが今季のチャンピオンズリーグを制することはできないと警鐘を鳴らした。かつてアーセナルでMFとしてプレーした同氏は、クラブがこの夏の移籍市場で『Xファクター』を持つアタッカーを獲得する重要な機会を逃したと考えている。アルテタ監督率いるチームは前季、欧州最高峰の大会で決勝に進出した。しかし、ブダペストで行われた一戦では、90分を1-1で終えた末にパリ・サンジェルマンとのPK戦に敗れ、無念の結末を迎えた。
夏に巨額の資金を投じたにもかかわらず、マーソンは依然としてアーセナルの前線に納得していない。現在の攻撃陣では、欧州大陸の強豪クラブを相手に安定して結果を出すのは難しいとみている。
- Getty Images Sport
スーパースター級の攻撃的要素を欠いている
アーセナルはブルーノ・ギマランイス、エズリ・コンサ、そしてクリストス・ツォリスをノースロンドンに迎えるため、約1億6000万ポンドを投じた。しかし、メルソンは、この巨額投資でも敵陣深くでの明白な問題は解決できていないと主張している。『Sky Sports』に対し、同氏はアーセナルが欧州制覇のためには流れを変えるFWを必要としていると説明した。
「昨季のアーセナルのチャンピオンズリーグでの成績は、決勝まで素晴らしかった」と、メルソンは語った。「彼らは優勝争いに絡んでくるだろう。ただ、そのレベルに到達するための“Xファクター”を獲得したとは思わない。今のスカッドならプレミアリーグ優勝には十分だと思う。ただ、強豪相手の前線についてはそうは思わない。
「ほんの少しの要素が欠けていると思う。もしビニシウス・ジュニオールかフリアン・アルバレスを獲得していれば、チャンピオンズリーグを勝ち抜いて優勝するための優位性を得られただろうし、彼らはあと一歩届かないかもしれないと思う。とはいえ、優勝争いには絡んでくるだろう。それは間違いない」
欧州の完全制覇への願望
昨季の決勝で味わった失望は、いまも北ロンドンに色濃く残っている。カイ・ハフェルツがPSG戦で早々に先制したものの、ウスマン・デンベレに同点弾を許し、その後ガブリエウ・マガリャンイスが決定的なPKを失敗した。
最近になって長年待ち続けたプレミアリーグ制覇を成し遂げたこともあり、ファンベースは欧州での成功を切望している。マーソンは、サポーターがコレクションを完成させるため、今年はチャンピオンズリーグのトロフィー獲得だけに完全に目を向けていると考えている。
「長い、本当に長い時間を経てプレミアリーグを勝ち取った今、次はおそらくチャンピオンズリーグだと思う」とマーソンは付け加えた。「ほかの全員を代弁するつもりはないが、『俺たちはすべてを勝ち取った、俺たちはすべてを勝ち取った』というチャントがある。だが、アーセナルはそれを歌うことができていない。アウェーのスタジアムでそのチャントを歌えるようになるために、アーセナルのファンはそれを勝ち取りたいと思っているはずだ」
- AFP
アルテタ率いるチームにナポリ戦が待つ
アーセナルは今夜、ナポリとのアウェー戦で今季のチャンピオンズリーグ初戦を迎える。チームは国内リーグで完璧なスタートを切っており、自信を胸にイタリアへ向かう。
アルテタ監督率いるチームは、プレミアリーグでコヴェントリー、アストン・ヴィラ、チェルシーを相手に3連勝を収めている。ナポリで好結果を手にすることは、序盤の勢いを築くうえで不可欠となる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。