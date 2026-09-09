マーソンは、アーセナルが今季のチャンピオンズリーグを制することはできないと警鐘を鳴らした。かつてアーセナルでMFとしてプレーした同氏は、クラブがこの夏の移籍市場で『Xファクター』を持つアタッカーを獲得する重要な機会を逃したと考えている。アルテタ監督率いるチームは前季、欧州最高峰の大会で決勝に進出した。しかし、ブダペストで行われた一戦では、90分を1-1で終えた末にパリ・サンジェルマンとのPK戦に敗れ、無念の結末を迎えた。

夏に巨額の資金を投じたにもかかわらず、マーソンは依然としてアーセナルの前線に納得していない。現在の攻撃陣では、欧州大陸の強豪クラブを相手に安定して結果を出すのは難しいとみている。