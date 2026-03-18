ポール・マーソン、バイエル・レバークーゼン戦勝利を受け、アーセナルのエースを「まさに傑出している」と絶賛

アーセナルは北ロンドンで華麗なプレーを披露し、カスパー・ユルマン監督率いるチームを退けた。元アーセナルの名選手であるマーソンは、現在のスター選手たちが恐ろしいほどのレベルでプレーしていると語っている。スカイ・スポーツの番組に出演したこの解説者は、アーセナルが欧州のトップリーグで3年連続ベスト8進出を果たしたチーム全体の活躍を絶賛した。

「アーセナルは時折、非常に素晴らしいプレーを見せた。彼らはまさに勢いに乗っている」とマーソンは語った。「『マシン』という言葉は失礼にあたるため使いたくないが、これは何でもこなせるマシンだ。彼らは正真正銘のチームだ。素晴らしいパフォーマンスだった。さあ、準々決勝へ。ベン・ホワイトは安定していた。誰が出場しても、彼はしっかりと役割を果たしている。」