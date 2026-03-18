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ポール・マーソン、バイエル・レバークーゼン戦勝利を受け、アーセナルのエースを「まさに傑出している」と絶賛
マーソン、「本物のチーム」アーセナルに感嘆
アーセナルは北ロンドンで華麗なプレーを披露し、カスパー・ユルマン監督率いるチームを退けた。元アーセナルの名選手であるマーソンは、現在のスター選手たちが恐ろしいほどのレベルでプレーしていると語っている。スカイ・スポーツの番組に出演したこの解説者は、アーセナルが欧州のトップリーグで3年連続ベスト8進出を果たしたチーム全体の活躍を絶賛した。
「アーセナルは時折、非常に素晴らしいプレーを見せた。彼らはまさに勢いに乗っている」とマーソンは語った。「『マシン』という言葉は失礼にあたるため使いたくないが、これは何でもこなせるマシンだ。彼らは正真正銘のチームだ。素晴らしいパフォーマンスだった。さあ、準々決勝へ。ベン・ホワイトは安定していた。誰が出場しても、彼はしっかりと役割を果たしている。」
- AFP
ライス、驚異的な活躍で「傑出」の評価を獲得
チーム全体が称賛を浴びたが、中盤で圧倒的なパフォーマンスを見せたライスこそが、最も注目を集めた。イングランド代表の彼は、63分に隅に流し込むような軽やかなシュートを決め、この試合を締めくくった。このゴールにより、レバークーゼンの逆転への望みは事実上絶たれた。マーソンは、この27歳の選手が勝利の原動力であると即座に指摘した。
「なんてゴールだ。レバークーゼンはプレッシャーにさらされていた。ジャレル・クアンサの素晴らしい守備があり、その後ヴィクトル・ギョケレスのシュートは、サカにパスすべき場面でブロックされてコーナーキックになった。そのコーナーキックがデクラン・ライスにクリアされ、ボールが空中から落ちてくる。彼はワンタッチでコントロールし……シュートかと思わせたかと思うと、さらにワンタッチして隅に鋭く叩き込んだ。 デクラン・ライスの驚異的なフィニッシュだ。彼は今回も、まさに圧倒的な活躍を見せてくれた。」
ライス氏、欧州の進展に反応
ライスにとって、この勝利は、10月以来3日おきに試合をこなしてきた過酷なスケジュールをチームが乗り切れる能力を証明するものでした。彼はTNTスポーツに対し、次のように語りました。「3年連続で準々決勝に進出しました。2試合を通じて本当に厳しい戦いでした。相手チームを称えたいと思います。見た目にはそう見えなかったかもしれませんが、ピッチ上で私たちに多くの困難をもたらしてくれました。 彼らは戦術的に非常に優れたチームだが、結局のところ、今夜の勝利は我々にふさわしいものだった。3点か4点取れたかもしれないが、2-0で勝てたのは堅実な結果であり、勝ち上がれて非常に嬉しい。 体力が尽きそうだ。休む暇もない。我々は当然ながら、すべての大会でまだ戦っている。本当に疲れるが、今夜のような夜、つまりベスト16を勝ち抜いて準々決勝に進むような夜には、エネルギーと勝利への道筋が見つかるものだ。それを続けていけば、すべてうまくいく。」
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アーセナルはスポルティングとタイトル獲得に照準を合わせる
この勝利により、スポルティングCPとの興味深い準々決勝が実現することになったが、アーセナルはまずは国内の試合に集中しなければならない。プレミアリーグの優勝争いが佳境を迎える中、ガナーズは今週末に行われるマンチェスター・シティとのカラバオ・カップ決勝という大一番にも備えている。欧州での成功によって得た勢いは、今シーズンの締めくくりとして数々のタイトルを獲得する可能性を秘めた、絶好の足掛かりとなるだろう。
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