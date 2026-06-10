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ポール・マーソンが、42得点を挙げたスター選手が今夏退団するかもしれないという「突飛な」アーセナル移籍説を明かした。
オデガードについてマーソンが語る「突飛な」理論
27歳の彼は、アーセナルが久方ぶりの優勝を果たした際の中心人物であり、パトリック・ヴィエラ以来初めて優勝トロフィーを掲げたキャプテンとなった。しかしマーソンは、来シーズンの戦術的な要件が別の方向に向かう可能性があると見ている。
番組『The Sports Agents』に出演したマーソンは、アーセナルで5シーズン半に42得点を挙げたオデガードについてこう語った。「狂気だと思われるかもしれないが、彼らは彼の売却を検討しているだろう。 それでも個人としては、彼を獲得したいクラブが列をなすと思う。彼のポジションでは、前線にスピードが不可欠だ。」
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専門家らがキャプテンの影響力に疑問を呈している
北ロンドンでのノルウェー人選手の将来に疑問を投げかけるのはマーソンだけではない。元リヴァプールDFスティーブ・ニコルは、怪我で出場機会が減り競争が激化したと指摘し、「オデゴールはアーセナルを去るかもしれない。自分がオデゴールなら残留しない」とESPNに語った。
元チェルシーのフランク・ルブーフも同意見で、よりダイレクトなプレーをする選手と比べオデガールの影響力は低下していると指摘した。「その通りだ、同感だ。 私は昔からオデガールのプレーが好きだった。エレガントだからだ。しかし、もはや彼は決定的な存在ではない。彼はプレーの起点となり、横方向にボールを配る。だが、現在のエゼは違う。彼は縦への突破を重視し、影響力があり、[ヴィクトル]・ギョケレスにも貢献するだろう」
この夏の変更
欧州での敗退を受け、アルテタ監督は冷徹な決断をする構えだと報じられた。 PSGとのCL決勝敗退後、彼は「賢明かつ野心的」でないと停滞すると語った。その冷徹な姿勢から、複数タイトル保持者が新戦力のために退く可能性があり、その一環としてガブリエル・ジェズスは1800万ポンドで売却される見込みだ。
さらに、ガブリエル・マルティネッリ、レアンドロ・トロサール、ベン・ホワイトにも高額オファーがあれば放出の可能性があり、その資金でマーソン氏が指摘する「スピード」を持つ選手を獲得する見込みだ。
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タイトル防衛に向けた新たな戦力
主力離脱に備え、アーセナルはアストン・ヴィラのモーガン・ロジャース獲得に本腰を入れている。23歳のロジャースは今季ミッドランドでブレイクし、代表招集時に8000万ポンドでのエミレーツ移籍報道を無視するのは難しいと明かした。
2連覇を狙うアルテタ監督は、新「9番」と左ウイングの補強を最優先する。マーソンは「主力が抜けてもアーセナルは強い。優勝を逃したらショックだ」と語った。 「アーセナルは本当に堅実なチームだ。毎週7、8人の選手が安定したパフォーマンスを見せている」