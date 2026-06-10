ポール・マーソンが、42得点を挙げたスター選手が今夏退団するかもしれないという「突飛な」アーセナル移籍説を明かした。

北ロンドンでのノルウェー人選手の将来に疑問を投げかけるのはマーソンだけではない。元リヴァプールDFスティーブ・ニコルは、怪我で出場機会が減り競争が激化したと指摘し、「オデゴールはアーセナルを去るかもしれない。自分がオデゴールなら残留しない」とESPNに語った。

元チェルシーのフランク・ルブーフも同意見で、よりダイレクトなプレーをする選手と比べオデガールの影響力は低下していると指摘した。「その通りだ、同感だ。 私は昔からオデガールのプレーが好きだった。エレガントだからだ。しかし、もはや彼は決定的な存在ではない。彼はプレーの起点となり、横方向にボールを配る。だが、現在のエゼは違う。彼は縦への突破を重視し、影響力があり、[ヴィクトル]・ギョケレスにも貢献するだろう」



